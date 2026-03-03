search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 02:03
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.03.2026 21:32

Πανδαισία με όλη τη Stoiximan Super League και Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, εμβόλιμη Premier League, ημιτελικά Coppa Italia, FA Cup, Μίλαν – Ίντερ στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

03.03.2026 21:32
thumbnail_PRESS-RELEASE-1147×604-1

Πλούσιο θέαμα έρχεται στις οθόνες των συνδρομητών της Nova από τα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης μέσα από το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON!

Η Stoiximan Super League, συνεχίζεται με την 24η αγωνιστική και τους αγώνες Άρης – Ατρόμητος (7/3, 17:00), Asteras Aktor – Πανσερραϊκός (8/3, 16:00), Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (8/3, 19:00) που θα μεταδοθούν από τα κανάλια Novasports.  Στα κανάλια Cosmote ξεχωρίζει το ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (8/3, 21:00) ενώ θα μεταδοθούν και οι αγώνες ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet (7/3, 18:00), Βόλος ΝΠΣ – ΟΦΗ (8/3, 17:00), Παναιτωλικός – Κηφισιά (9/3, 18:00).

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την εμβόλιμη 29η αγωνιστική με το ενδιαφέρον να στρέφεται στους αγώνες Γουλβς – Λίβερπουλ (3/3, 22:15), Μπράιτον – Άρσεναλ (4/3, 21:30), Άστον Βίλα – Τσέλσι (4/3, 21:30), Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ Φόρεστ (4/3, 21:30), Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (4/3, 22:15).

Η La Liga συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον στα κανάλια Novasports και στην 27η αγωνιστική ξεχωρίζουν οι αγώνες Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης (6/3, 22:00), Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ (7/3, 19:30), Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα (7/3, 22:00), Χετάφε – Μπέτις (8/3, 17:15).

Η γερμανική Bundesliga με το πλούσιο θέαμα συναρπάζει στα κανάλια Novasports και το ενδιαφέρον στρέφεται στην 25η αγωνιστική  και στις αναμετρήσεις Μπάγερν – Γκλάντμπαχ (6/3, 21:30), Φράιμπουργκ – Λεβερκούζεν (7/3, 16:30), Κολωνία – Ντόρτμουντ (7/3, 19:30). Σε εξ’ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής θα κοντραριστούν Αμβούργο – Λεβερκούζεν (4/3, 21:30).  

Το Coppa Italia μπαίνει στα ημιτελικά και τα κανάλια Novasports θα καλύψουν τους πρώτους αγώνες Κόμο – Ίντερ (3/3, 22:00) και Λάτσιο – Αταλάντα (4/3, 22:00).

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump_3001_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η CIA σχεδιάζει να εξοπλίσει κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν – Χερσαία επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας «τις επόμενες ημέρες»

middle-east-34
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Χτύπημα στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι και την αμερικανική βάση στο Κατάρ – Το Ισραήλ έπληξε υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

athanasopoulos-cepal
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα επίθεσης ο CEO της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος – Ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους

merz germania – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Η Ισπανία δεν πρέπει να υποστεί αρνητική μεταχείριση, αδικαιολόγητη η κριτική στον Στάρμερ

trump mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τραμπ για συμμετοχή Ιράν στο Μουντιάλ 2026: «Δεν με νοιάζει αν θα παίξει» – Η θέση της Τεχεράνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 01:05
trump_3001_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η CIA σχεδιάζει να εξοπλίσει κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν – Χερσαία επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας «τις επόμενες ημέρες»

middle-east-34
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Χτύπημα στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι και την αμερικανική βάση στο Κατάρ – Το Ισραήλ έπληξε υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

athanasopoulos-cepal
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα επίθεσης ο CEO της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος – Ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους

1 / 3