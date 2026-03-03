Πανδαισία με όλη τη Stoiximan Super League και Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, εμβόλιμη Premier League, ημιτελικά Coppa Italia, FA Cup, Μίλαν – Ίντερ στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

Πλούσιο θέαμα έρχεται στις οθόνες των συνδρομητών της Nova από τα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης μέσα από το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON!

Η Stoiximan Super League, συνεχίζεται με την 24η αγωνιστική και τους αγώνες Άρης – Ατρόμητος (7/3, 17:00), Asteras Aktor – Πανσερραϊκός (8/3, 16:00), Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (8/3, 19:00) που θα μεταδοθούν από τα κανάλια Novasports. Στα κανάλια Cosmote ξεχωρίζει το ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (8/3, 21:00) ενώ θα μεταδοθούν και οι αγώνες ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet (7/3, 18:00), Βόλος ΝΠΣ – ΟΦΗ (8/3, 17:00), Παναιτωλικός – Κηφισιά (9/3, 18:00).

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την εμβόλιμη 29η αγωνιστική με το ενδιαφέρον να στρέφεται στους αγώνες Γουλβς – Λίβερπουλ (3/3, 22:15), Μπράιτον – Άρσεναλ (4/3, 21:30), Άστον Βίλα – Τσέλσι (4/3, 21:30), Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ Φόρεστ (4/3, 21:30), Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (4/3, 22:15).

Η La Liga συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον στα κανάλια Novasports και στην 27η αγωνιστική ξεχωρίζουν οι αγώνες Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης (6/3, 22:00), Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ (7/3, 19:30), Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα (7/3, 22:00), Χετάφε – Μπέτις (8/3, 17:15).

Η γερμανική Bundesliga με το πλούσιο θέαμα συναρπάζει στα κανάλια Novasports και το ενδιαφέρον στρέφεται στην 25η αγωνιστική και στις αναμετρήσεις Μπάγερν – Γκλάντμπαχ (6/3, 21:30), Φράιμπουργκ – Λεβερκούζεν (7/3, 16:30), Κολωνία – Ντόρτμουντ (7/3, 19:30). Σε εξ’ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής θα κοντραριστούν Αμβούργο – Λεβερκούζεν (4/3, 21:30).

Το Coppa Italia μπαίνει στα ημιτελικά και τα κανάλια Novasports θα καλύψουν τους πρώτους αγώνες Κόμο – Ίντερ (3/3, 22:00) και Λάτσιο – Αταλάντα (4/3, 22:00).