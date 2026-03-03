ΜΑΚΒΕΛ: Η τετραετής διαδρομή πίσω από τα ζυμαρικά χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη

Από ένα βασικό ερώτημα ξεκίνησε η ανάπτυξη της νέας σειράς ζυμαρικών χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη της ΜΑΚΒΕΛ: μπορεί ένα καθημερινό προϊόν της ελληνικής διατροφής να αποκτήσει διαφορετική γλυκαιμική συμπεριφορά χωρίς να αλλάξει η γεύση και η υφή του;

Η εταιρεία επέλεξε να επενδύσει σε μια πολυετή ερευνητική διαδικασία, με στόχο να διατηρήσει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τα κλασικά ζυμαρικά – τη γεύση, τη σωστή υφή μετά το βράσιμο και το «δέσιμο» με τη σάλτσα – περιορίζοντας παράλληλα τον γλυκαιμικό δείκτη.

Η αναπτυξιακή προσπάθεια διήρκησε τέσσερα χρόνια και περιλάμβανε εκτεταμένες δοκιμές σε πρώτες ύλες και τεχνικές παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογήθηκαν διαφορετικοί τύποι και κοκκομετρίες αλεύρων, ποικίλες αναλογίες φυτικών ινών και πρωτεϊνών, καθώς και εναλλακτικές μέθοδοι επεξεργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συνθήκες ξήρανσης και ψύξης, που επηρεάζουν τη δομή του προϊόντος και την τελική του συμπεριφορά στο πιάτο.

Οι δοκιμές επεκτάθηκαν σε διαφορετικά σχήματα και μεγέθη ζυμαρικών, ώστε το αποτέλεσμα να παραμένει σταθερό σε όλη τη σειρά. Στόχος, σύμφωνα με την εταιρεία, ήταν η νέα πρόταση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο όπως τα κλασικά ζυμαρικά, χωρίς αλλαγές στην παρασκευή ή στη γευστική εμπειρία.

Καθοριστικό βήμα αποτέλεσε η επιστημονική αξιολόγηση του τελικού προϊόντος. Οι συνταγές υποβλήθηκαν σε κλινικές μελέτες γλυκαιμικού δείκτη στο Oxford Brookes Centre for Nutrition and Health στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο είναι διαπιστευμένο από το Glycemic Index Foundation. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 26642:2010, εξασφαλίζοντας ότι η κατάταξη των προϊόντων βασίζεται σε αναγνωρισμένες επιστημονικές μεθόδους.

Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει ότι τα ζυμαρικά της σειράς εντάσσονται στην κατηγορία χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνεται το ενδιαφέρον για ισορροπημένες διατροφικές επιλογές.

Η νέα σειρά έχει ήδη διατεθεί στην ελληνική αγορά και εντάσσεται στη στρατηγική της ΜΑΚΒΕΛ για ανάπτυξη προϊόντων με προστιθέμενη διατροφική αξία. Η εταιρεία επισημαίνει ότι η επένδυση στην έρευνα και στην τεχνολογική προσαρμογή των παραγωγικών διαδικασιών αποτελεί βασικό άξονα της ανάπτυξής της.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτυπώνει μια ευρύτερη τάση στον κλάδο των τροφίμων, όπου η καινοτομία εστιάζει όχι μόνο στη δημιουργία νέων κατηγοριών, αλλά και στην εξέλιξη παραδοσιακών προϊόντων με βάση σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

Διαβάστε επίσης:

Οι δοκιμές drones το 2026 ανοίγουν νέο επενδυτικό πεδίο για την ελληνική τεχνολογία

Η ΔΕΗ μειώνει έως 23% τα τιμολόγια ρεύματος ενισχύοντας τον ανταγωνισμό σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Premia Properties αύξησε κέρδη, ενεργητικό και επενδύσεις ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό της σε Ελλάδα και εξωτερικό