BUSINESS

03.03.2026 08:25

ΟΠΑΠ: Αύξηση εσόδων στα 2,41 δισ. το 2025 και μικρή υποχώρηση κερδών

03.03.2026 08:25
opap allwyn

Σε νέα επίπεδα ρεκόρ διαμορφώθηκαν τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του ΟΠΑΠ το 2025, καθώς ενισχύθηκαν τόσο οι ψηφιακές δραστηριότητες όσο και η επίγεια παρουσία μέσω του δικτύου καταστημάτων. Η εταιρεία ανακοίνωσε ενοποιημένα αποτελέσματα βάσει ΔΠΧΑ, καταγράφοντας GGR ύψους 2.407,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,9% σε σχέση με το 2024.

Η αύξηση προήλθε από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του online καναλιού, αλλά και από τη βελτιωμένη επίδοση βασικών παιχνιδιών στο επίγειο δίκτυο. Στο τέταρτο τρίμηνο, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 652,0 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 0,6% σε ετήσια βάση, με τις VLTs να αυξάνονται κατά 9,2% και το iGaming (online καζίνο) κατά 16,2%.

Το μικτό κέρδος από παιχνίδια ανήλθε σε 1.018,9 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένο κατά 5,1% σε σύγκριση με τα 969,7 εκατ. ευρώ του 2024, παρουσιάζοντας υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τα έσοδα. Στο τέταρτο τρίμηνο, το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 278,4 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένο κατά 0,4%.

Η λειτουργική κερδοφορία επηρεάστηκε από την άνοδο των εξόδων. Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 488,4 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένα κατά 14,7% σε ετήσια βάση. Στο τελευταίο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 148,6 εκατ. ευρώ, με την αύξηση να συνδέεται κυρίως με υψηλότερες δαπάνες διαφήμισης και μισθοδοσίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ψηφιακής στρατηγικής.

Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 824,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,9% σε σχέση με το 2024. Σε επαναλαμβανόμενη βάση, το EBITDA ανήλθε σε 836,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,1%. Στο τέταρτο τρίμηνο, τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 212,0 εκατ. ευρώ (-13,5% ετησίως), ή 222,4 εκατ. ευρώ σε επαναλαμβανόμενη βάση.

Τα καθαρά κέρδη για το σύνολο του έτους ανήλθαν σε 483,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή μείωση 0,5% σε σύγκριση με το 2024. Σε επαναλαμβανόμενη βάση, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 496,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,9%. Στο τέταρτο τρίμηνο, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 122,2 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με τον δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς LTM EBITDA να διαμορφώνεται στο 0,20x (0,24x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).

Σε ό,τι αφορά τις διανομές προς τους μετόχους, εντός του 2025 καταβλήθηκαν συνολικά 1,30 ευρώ ανά μετοχή. Επιπλέον, προβλέπεται διανομή 0,80 ευρώ ανά μετοχή μετά την ολοκλήρωση της επιχειρηματικής συνένωσης με την Allwyn, η οποία αναμένεται εντός του β’ τριμήνου του 2026.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, το 2025 χαρακτηρίστηκε από ισχυρές επιδόσεις βασικών παιχνιδιών όπως το ΤΖΟΚΕΡ και το KINO, από την περαιτέρω ανάπτυξη του iGaming, καθώς και από την αύξηση της συνεισφοράς των online δραστηριοτήτων, οι οποίες στο τέλος του έτους αντιπροσώπευαν το 32% του συνολικού GGR.

Η επικείμενη επιχειρηματική συνένωση με την Allwyn αναμένεται να σηματοδοτήσει τη μετάβαση σε νέο επιχειρηματικό σχήμα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στον κλάδο των λοταριών και των τυχερών παιχνιδιών.

