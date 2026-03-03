search
03.03.2026 12:34
03.03.2026 11:21

Η COSMOTE TELEKOM διευκολύνει την επικοινωνία των συνδρομητών της στη Μέση Ανατολή

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τους συνδρομητές της στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Ιράν, το Ιράκ και το Ομάν και για τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας τους προσφέρει: δωρεάν 300 λεπτά ομιλίας για εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις περιαγωγής προς όλα τα δίκτυα, 300 SMS προς όλα τα δίκτυα και 5GB δωρεάν Internet από το κινητό, για 15 ημέρες, γιαόλους τους συνδρομητές κινητής (συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου, καρτοκινητής), οικιακούς και εταιρικούς. Όλοι οι δικαιούχοι συνδρομητές ενημερώνονται για την ενεργοποίηση των δωρεάν πακέτων μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS).

Ακόμη η COSMOTE TELEKOM φροντίζει για την συνδεσιμότητα των συνδρομητών που βρίσκονται στους παραπάνω προορισμούς αναστέλλοντας μέχρι 17/3/2026 κάθε διαδικασία για -οριστική ή προσωρινή- φραγή.

Επιπλέον, η COSMOTE TELEKOM για να διευκολύνει τους συνδρομητές της στην Ελλάδα, που επικοινωνούν με τους δικούς τους ανθρώπους στους πιο πάνω προορισμούς της Μ. Ανατολής, παρέχει δωρεάν τις διεθνείς κλήσεις και τα SMS που πραγματοποιούνται από την Ελλάδα προς αυτούς τους προορισμούς της Μ. Ανατολής μεταξύ 3/3/2026 έως και 17/3/2026 από οποιοδήποτε κινητό, καρτοκινητό ή σταθερό COSMOTE TELEKOM.

