Μαρινάκης: «Μια επίθεση στην Κύπρο είναι προφανές ότι χτυπάει άμεσα και τη χώρα μας»

«Δεν υπάρχει κάποια πληροφορία ή κάποια εκτίμηση μέχρι τώρα, η οποία να μας οδηγεί σε μια φάση ανησυχίας, όμως, σίγουρα υπάρχει μια αυξημένη επιτήρηση», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ερωτηθείς αν ανησυχεί για μια επίθεση στη Σούδα, με αφορμή τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.

Ακόμη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε αυξημένη επιφυλακή φύλαξης πιθανών στόχων.

Αναφορικά με την αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο, είπε ότι είναι μια κίνηση έμπρακτης στήριξης στο Κυπριακό κράτος και επεσήμανε ότι «μια επίθεση στην Κύπρο είναι προφανές ότι χτυπάει άμεσα και τη χώρα».

«Η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν κοινή μοίρα, κοινά συμφέροντα, κοινές διεκδικήσεις, κοινή θέση και στην επίλυση του Κυπριακού άρα είναι προφανές ότι όποια επίθεση στην Κύπρο δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη, πολλώ δε μάλλον να μην συνδράμει η Ελλάδα στην βοήθεια της Κύπρου.

Σε ερώτηση σχετικά με τυχόν αντίδραση της Τουρκίας στον ενιαιίο αμυντικό χώρο Ελλάδας-Κύπρου ο κ. Μαρινάκης ανέφερε τα εξής: «Εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή εκτιμήσεις, ούτε, όμως, έχω καμία τέτοια εικόνα ή ενημέρωση περί αντίδρασης και δεν νομίζω ότι αυτή είναι και η κουβέντα που πρέπει να κάνουμε.

Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο ισχυροποιείται σε όλα τα επίπεδα. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο έχει εντελώς άλλη διαχείριση όλων των ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια. Από μια χώρα ουραγός-«μαύρο πρόβατο» σε όλα τα επίπεδα, στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στα εξοπλιστικά, μια χώρα που δεν την υπολόγιζε κανείς στα πιο δύσκολα χρόνια, έχει ισχυροποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό φαίνεται πόσο αποτελεσματικό είναι στα δύσκολα».

Ερωτηθείς αν ανησυχεί για μια επίθεση στη Σούδα ανέφερε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, δεν υπάρχει κάποια πληροφορία ή κάποια εκτίμηση μέχρι τώρα η οποία να μας οδηγεί σε μια φάση ανησυχίας. Όμως σίγουρα υπάρχει μια αυξημένη επιτήρηση των σημαντικών στόχων λόγω της ευρύτερης κατάστασης.

Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και της Ελληνικής Αστυνομίας είναι σε αυξημένη επιφυλακή φύλαξης πιθανών στόχων.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ή καμία αίσθηση που να μας κάνει να είμαστε παραπάνω ανήσυχοι όμως θα ήταν αφελές αν δεν ήταν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες υπέρ το δέον προνοητικές για τη φύλαξη των στόχων.

Σχετικά με δημοσιεύματα για μετακινήσεις αμυντικού υλικού όπως οι Patriot στην Κάρπαθο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Κοιτάξτε, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να μπω στη διαδικασία ούτε να επιβεβαιώσω, ούτε να διαψεύσω, ούτε να σχολιάσω επιχειρησιακά ζητήματα.

Και θεωρώ ότι οι δημοσιογράφοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και προφανώς όταν γνωρίζουν κάτι το γράφουν, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και κάποια θέματα, τα οποία για προφανείς λόγους εθνικής ασφάλειας, όπως είναι οι επιχειρησιακές αποφάσεις, δεν θα έπρεπε να είναι αντικείμενο πολιτικής συζήτησης ή ανάλυσης, ειδικά από εμένα που έχω αυτή την θέση».

