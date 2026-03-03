search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

03.03.2026 13:07

Νίκος Παπανδρέου: Η ατάκα του Ανδρέα στην πρώτη του ερωτική απογοήτευση (video)

Αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον πατέρα του που τη χαρακτήριζε ένα – όπως είπε – «θέμα επικοινωνίας» έκανε ο Νίκος Παπανδρέου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Action24.

Μιλώντας στην εκπομπή «EQ» ο ευρωβουλευτής διηγήθηκε πώς ο Ανδρέας Παπανδρέου τον βοήθησε να ξεπεράσει τον πρώτο του χωρισμό ενώ αποκάλυψε και το παράπονο που τού εξέφρασε ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ χρόνια αργότερα.

«Θυμάμαι στην πρώτη μου ερωτική απογοήτευση στα 14, όταν είχα χωρίσει με τη φίλη μου, ο πατέρας μου με είδε στεναχωρημενο και με ρώτησε τι έχω. Του είπα ότι είμαι στεναχωρημένος γιατί χώρισα με τη Ντενίζ και εκείνος μου είπε “αυτό είναι πολύ καλό, γιατί έζησες, είναι η πρώτη σου φορά που είχες πάθος στη ζωή” και λέω “μπράβο μου, έζησα!” και ήμουν πολύ χαρούμενος μετά» είπε ο Νίκος Παπανδρέου που αναγνώρισε ότι ο πατέρας του διέθετε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη.

«Όταν αποφοίτησα από το Γέιλ δεν τον κάλεσα στην τελετή γιατί πίστευα πως δεν έχει τον χρόνο να έρθει. Μετά από πολλά χρόνια μου είπε με παράπονο: “δεν με κάλεσες” και του απάντησα: “γιατί θα ερχόσουν;” και μου είπε “Προφανώς θα ερχόμουν”, “Μα νόμιζα δεν ηθελες”, του είπα Υπήρχε ένα θέμα επικοινωνίας Μετανιώνω πολύ που δεν τον κάλεσα» αποκάλυψε στη συνέχεια.

«Ο πατέρας μου δεν έλεγε πρέπει να σπουδάσεις, αλλά το θεωρούσε σχεδόν αυτονόητο! Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός μου έλεγε πως ήμουν γκρινιάρης και μια μέρα που με είδε στεναχωρημένο με ρώτησε τι έχω και του απάντησα: δεν βλέπω κανένα πρόβλημα που πρέπει να λύσω τις επόμενες δύο εβδομάδες», συμπλήρωσε ο ευρωβουλευτής σε άλλο σημείο.

Αναφερόμενος στη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο είπε «Όταν αρρώστησα, η πρώτη διάγνωση ήταν ευτυχώς λάθος γιατί μου είπαν πως δεν έχω πολύ χρόνο μπροστά μου…»

Διαβάστε επίσης:

Καραμέρος: Ορθά στάλθηκε στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο, αυτονόητη η αλληλεγγύη

Γεραπετρίτης: «Η Δικαιοσύνη θα βρει εάν οι ιδιώτες πήραν εντολή και από ποιόν για τις υποκλοπές»

Νέο «καρφί» Βενιζέλου για την κυβέρνηση: Δεν αναζητούμε εναλλακτική λύση, γιατί… δεν υπάρχει λύση

