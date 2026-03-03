search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 13:14
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

03.03.2026 12:33

Καραμέρος: Ορθά στάλθηκε στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο, αυτονόητη η αλληλεγγύη

03.03.2026 12:33
«Ορθά στάλθηκε στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο. Είναι αυτονόητη η αλληλεγγύη και η συνδρομή», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Καραμέρος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

«Ορθά στέλνονται. Είναι αυτονόητη η αλληλεγγύη και η συνδρομή. Η Αθήνα έπρεπε να πει από την πρώτη στιγμή ότι η Ελλάδα δεν θα μετάσχει με οποιανδήποτε τρόπο ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιοσδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι με όρους διεθνούς δικαίου στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει σωστή και λάθος πλευρά της ιστορίας.

Δεν μπορεί να είμαστε ούτε με τους επιτιθέμενους ούτε με τους μουλάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

