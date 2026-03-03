Καραμέρος: Ορθά στάλθηκε στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο, αυτονόητη η αλληλεγγύη

«Ορθά στάλθηκε στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο. Είναι αυτονόητη η αλληλεγγύη και η συνδρομή», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Καραμέρος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

«Ορθά στέλνονται. Είναι αυτονόητη η αλληλεγγύη και η συνδρομή. Η Αθήνα έπρεπε να πει από την πρώτη στιγμή ότι η Ελλάδα δεν θα μετάσχει με οποιανδήποτε τρόπο ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιοσδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι με όρους διεθνούς δικαίου στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει σωστή και λάθος πλευρά της ιστορίας.

Δεν μπορεί να είμαστε ούτε με τους επιτιθέμενους ούτε με τους μουλάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

Γεραπετρίτης: «Η Δικαιοσύνη θα βρει εάν οι ιδιώτες πήραν εντολή και από ποιόν για τις υποκλοπές»

Νέο «καρφί» Βενιζέλου για την κυβέρνηση: Δεν αναζητούμε εναλλακτική λύση, γιατί… δεν υπάρχει λύση

Σκανδαλίδης: Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν και άλλα ονόματα για την Επιτροπή Συμπαράταξης και Διαλόγου