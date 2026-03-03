Γεραπετρίτης: «Η Δικαιοσύνη θα βρει εάν οι ιδιώτες πήραν εντολή και από ποιόν για τις υποκλοπές»

Στο θέμα των υποκλοπών αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο πλαίσιο συνέντευξης που έδωσε

«Η λογική της επιλεκτικής αποδοχής της δικαιοσύνης πάντοτε μου δημιουργεί μία θεσμική και προσωπική δυστοπία», τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας για το σκάνδαλο των υποκλοπών και την πρόσφατη δικαστική απόφαση στη σχετική δίκη.

Αναλύοντας το θέμα στη Ράνια Τζίμα και στο in.gr, ο κ. Γεραπετρίτης που ήταν μεταξύ των πολιτικών προσώπων που έπεσαν θύματα των παρακολουθήσεων, εξηγεί γιατί δεν κινήθηκε νομικά κατά των ιδιωτών που υλοποίησαν τις υποκλοπές.

«Εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Και ως εκ της θέσεώς μου και ως εκ της διαδρομής μου» επισημαίνει ο κ. Γεραπετρίτης, που, όπως δηλώνει, δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι το κινητό του μολύνθηκε με το παράνομο λογισμικό.

«Θέλω να σας πω λοιπόν ότι από τη στιγμή που δρομολογήθηκε ο δικαστικός έλεγχος δεν υπήρχε κανένας πρόσθετος λόγος να εμπλακώ σε κάτι στο οποίο δεν γνώριζα καν αν είχε επισυμβεί η γενεσιουργός αιτία που παράγει το πρόβλημα.

Ο δρόμος ο δικαστικός άνοιξε και άνοιξε ούτως ή άλλως επειδή ορισμένα από τα αδικήματα για τα οποία υπήρξε η δικαστική έρευνα ήταν αυτεπάγγελτα.

Επιπλέον, θέλω να σας πω το εξής: Ότι η έρευνα αυτή καταλαβαίνω ότι επεκτάθηκε σε όλα τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται».

Στις επίμονες ερωτήσεις για το ζήτημα ο κ. Γεραπετρίτης παραπέμπει αρκετές φορές στη δικαστική απόφαση, που αναμένει να καθαρογραφεί και να μελετήσει. «Η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της […] έκανε το καθήκον της και θα συνεχίσει να το κάνει, διότι προφανώς είναι μια πρωτόδικη απόφαση. Θα έχουμε στη συνέχεια, εικάζω, και επόμενα στάδια, επόμενα επίπεδα στην απονομή της δικαιοσύνης».

Ο κ. Γεραπετρίτης υπερασπίζεται απολύτως τη στάση και τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο σκάνδαλο των υποκλοπών. «Η ελληνική κυβέρνηση δεν εμπόδισε καμία έρευνα διότι, το άκουσα κι αυτό, έτσι;

Ότι η ελληνική κυβέρνηση εμπόδιζε τη δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης. Τι είδαμε;

Είδαμε ότι σήμερα υπήρξε μια δικαστική απόφαση η οποία έθεσε τα πράγματα στη διάστασή τους.

Θα διευρυνθεί η έρευνα, όπως καταλαβαίνουμε, μετά από την πρωτόδικη αυτή απόφαση. Η έρευνα, να το πω για πολλοστή φορά, και η δίκη δεν έγινε επειδή προσέφυγε ο κύριος Ανδρουλάκης.

Έγινε επειδή η ποινική απαξία ήταν τέτοια που οδηγούσε σε αυτεπάγγελτη έρευνα.

Δεν υπήρχε κανένας λόγος, δεν θα διαφοροποιούσε σε οτιδήποτε την εξέλιξη της δίκης αν είχε ο καθένας από εμάς προσφύγει ως πολιτική αγωγή. Άρα αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι η δικαιοσύνη έκανε ανεπηρέαστη τη δουλειά της, παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα και αυτήν τη στιγμή θα υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση».

