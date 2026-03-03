search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026
03.03.2026 08:39

Νέο «καρφί» Βενιζέλου για την κυβέρνηση: Δεν αναζητούμε εναλλακτική λύση, γιατί… δεν υπάρχει λύση

VAGGELIS_VENIZELOS_NEW_123

Νέες αιχμές για την κυβέρνηση εκτόξευσε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, στη διάρκεια της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου Θοδωρή Καλούδη «50 χρόνια – Ρεπορτάζ στην Ιστορία» που πραγματοποιήθηκε χθες στην ΕΣΗΕΑ.

Μάλιστα, ο κ. Βενιζέλος άφησε τις αιχμές του την ώρα που στην αίθουσα έμπαινε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στον οποίο και απηύθυνε το σχόλιό του, αναφερόμενος στο φαινόμενο απουσίας εναλλακτικής στο πολιτικό σκηνικό της χώρας και την κυριαρχία της ΝΔ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, το πρόβλημα δεν είναι η απουσία εναλλακτικής λύσης στη ΝΔ, αλλά το γεγονός ότι η ίδια η ΝΔ… δεν αποτελεί λύση.

Είπαμε, ο κ. Βενιζέλος το τελευταίο διάστημα «δίνει ρέστα».

Ψύχραιμος ο Γεραπετρίτης: Δεν βλέπει κίνδυνο για τη Σούδα ενώ βαθαίνει η ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο

Ο τραμπικός τραγέλαφος σε σουρεάλ έκδοση: Η Μελάνια προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Ο Μαρινάκης επιβεβαίωσε την επιδίωξη της Ελλάδας να μπει κάτω από την «πυρηνική ομπρέλα» της Γαλλίας

xrimatistirio_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βουτιά» στο χρηματιστήριο Αθηνών με απώλειες στο 5%

Untitled design
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους πολίτες να ετοιμάσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης με κονσέρβες, φάρμακα, μπαταρίες και σουγιά

delithanasi-doxas-new
LIFESTYLE

Μαρία Δεληθανάση: Εξώδικο στον Κώστα Δόξα για τη συνέντευξη που έδωσε στον Γιώργο Λιάγκα (Video)

karameros_0610_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καραμέρος: Ορθά στάλθηκε στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο, αυτονόητη η αλληλεγγύη

nosokomeio
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ: «Να αυξηθούν οι ειδικευόμενοι Παθολόγοι στο ΕΣΥ – Δεν καλύπτονται οι εφημερίες»

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

