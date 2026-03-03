Νέο «καρφί» Βενιζέλου για την κυβέρνηση: Δεν αναζητούμε εναλλακτική λύση, γιατί… δεν υπάρχει λύση

Νέες αιχμές για την κυβέρνηση εκτόξευσε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, στη διάρκεια της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου Θοδωρή Καλούδη «50 χρόνια – Ρεπορτάζ στην Ιστορία» που πραγματοποιήθηκε χθες στην ΕΣΗΕΑ.

Μάλιστα, ο κ. Βενιζέλος άφησε τις αιχμές του την ώρα που στην αίθουσα έμπαινε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στον οποίο και απηύθυνε το σχόλιό του, αναφερόμενος στο φαινόμενο απουσίας εναλλακτικής στο πολιτικό σκηνικό της χώρας και την κυριαρχία της ΝΔ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, το πρόβλημα δεν είναι η απουσία εναλλακτικής λύσης στη ΝΔ, αλλά το γεγονός ότι η ίδια η ΝΔ… δεν αποτελεί λύση.

Είπαμε, ο κ. Βενιζέλος το τελευταίο διάστημα «δίνει ρέστα».

