Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Τσιρότα» τύπου «pass» εξετάζει η κυβέρνηση αν ξεφύγουν οι τιμές των καυσίμων

Λύσεις από το παρελθόν φαίνεται να εξετάζει η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει τυχόν υπερβολικές αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο επίκεντρο βρίσκονται παρεμβάσεις αντίστοιχες με εκείνες του 2022, όταν ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση που προκάλεσε επιβάρυναν σημαντικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, οδηγώντας σε αυξημένο κόστος για καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια.

Καθοριστικός παράγοντας για τις τελικές αποφάσεις θα είναι η πορεία της τιμής του πετρελαίου Brent.

Εφόσον η τιμή ξεπεράσει και διατηρηθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για διάστημα 30 ημερών, εκτιμάται ότι θα προκληθεί νέο κύμα ανατιμήσεων στην ελληνική αγορά.

Τα υπό εξέταση μέτρα θα είναι στοχευμένα και θα εφαρμοστούν μόνο αν η κρίση αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά και οι αυξήσεις μετακυλιστούν στις τελικές τιμές καυσίμων και ρεύματος.

Στόχος είναι να αποτραπεί ένα νέο πληθωριστικό σοκ που θα συμπιέσει το διαθέσιμο εισόδημα και θα εκτροχιάσει τους δημοσιονομικούς σχεδιασμούς.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η επαναφορά της επιδότησης καυσίμων (Fuel Pass), με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, ώστε η στήριξη να κατευθυνθεί σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Το μοντέλο θα είναι πιο στοχευμένο σε σχέση με το παρελθόν, ώστε να περιοριστεί το δημοσιονομικό κόστος και να κατευθυνθεί η ενίσχυση κυρίως σε χαμηλά εισοδήματα, επαγγελματίες οδηγούς και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

Θα ακολουθήσουν επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, σε περίπτωση που η άνοδος του πετρελαίου συμπαρασύρει και τις τιμές χονδρικής στο ρεύμα.

Το σενάριο προβλέπει μηχανισμό αυτόματης παρέμβασης, με κρατική επιδότηση ανά κιλοβατώρα, ώστε να απορροφάται μέρος της αύξησης.

Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τις διεθνείς αγορές σημαίνει ότι οποιαδήποτε διαταραχή στη Μέση Ανατολή μεταφέρεται γρήγορα στις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού.

Διαβάστε επίσης

Η Ελλάδα στη δίνη της Μέσης Ανατολής – Οι επιπτώσεις στην «τσέπη» των πολιτών

Ράλι στις τιμές του πετρελαίου: Άλμα 9% μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη

Τρομακτική πρόβλεψη της Goldman Sachs – Η τιμή φυσικού αερίου στην Ευρώπη μπορεί να «εκτοξευτεί« έως 130%