search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 10:52
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.03.2026 08:12

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Τσιρότα» τύπου «pass» εξετάζει η κυβέρνηση αν ξεφύγουν οι τιμές των καυσίμων

03.03.2026 08:12
BENZINH

Λύσεις από το παρελθόν φαίνεται να εξετάζει η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει τυχόν υπερβολικές αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο επίκεντρο βρίσκονται παρεμβάσεις αντίστοιχες με εκείνες του 2022, όταν ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση που προκάλεσε επιβάρυναν σημαντικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, οδηγώντας σε αυξημένο κόστος για καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια.

Καθοριστικός παράγοντας για τις τελικές αποφάσεις θα είναι η πορεία της τιμής του πετρελαίου Brent. 

Εφόσον η τιμή ξεπεράσει και διατηρηθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για διάστημα 30 ημερών, εκτιμάται ότι θα προκληθεί νέο κύμα ανατιμήσεων στην ελληνική αγορά.

Τα υπό εξέταση μέτρα θα είναι στοχευμένα και θα εφαρμοστούν μόνο αν η κρίση αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά και οι αυξήσεις μετακυλιστούν στις τελικές τιμές καυσίμων και ρεύματος.

Στόχος είναι να αποτραπεί ένα νέο πληθωριστικό σοκ που θα συμπιέσει το διαθέσιμο εισόδημα και θα εκτροχιάσει τους δημοσιονομικούς σχεδιασμούς.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η επαναφορά της επιδότησης καυσίμων (Fuel Pass), με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, ώστε η στήριξη να κατευθυνθεί σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Το μοντέλο θα είναι πιο στοχευμένο σε σχέση με το παρελθόν, ώστε να περιοριστεί το δημοσιονομικό κόστος και να κατευθυνθεί η ενίσχυση κυρίως σε χαμηλά εισοδήματα, επαγγελματίες οδηγούς και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

Θα ακολουθήσουν επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, σε περίπτωση που η άνοδος του πετρελαίου συμπαρασύρει και τις τιμές χονδρικής στο ρεύμα.

Το σενάριο προβλέπει μηχανισμό αυτόματης παρέμβασης, με κρατική επιδότηση ανά κιλοβατώρα, ώστε να απορροφάται μέρος της αύξησης. 

Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τις διεθνείς αγορές σημαίνει ότι οποιαδήποτε διαταραχή στη Μέση Ανατολή μεταφέρεται γρήγορα στις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού.

Διαβάστε επίσης

Η Ελλάδα στη δίνη της Μέσης Ανατολής – Οι επιπτώσεις στην «τσέπη» των πολιτών

Ράλι στις τιμές του πετρελαίου: Άλμα 9% μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη

Τρομακτική πρόβλεψη της Goldman Sachs – Η τιμή φυσικού αερίου στην Ευρώπη μπορεί να «εκτοξευτεί« έως 130%

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gerapetritis_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γεραπετρίτης: «Η Δικαιοσύνη θα βρει εάν οι ιδιώτες πήραν εντολή και από ποιόν για τις υποκλοπές»

agalma-aligatoras
TRAVEL

Los Lagartos: Το άγαλμα που δημιουργήθηκε για να τιμήσει… τους αλιγάτορες

Toyota_C-HR-221
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η μάρκα που ξεπουλάει ήδη στην Ελλάδα για το 2026

patra_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κατολισθήσεις και ρωγμές στο έδαφος απειλούν κατοικίες – Εντολή εκκένωσης από την Πολιτική Προστασία

kidman-kori-new
LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν: Τα αρνητικά σχόλια για την πασαρέλα της κόρης της – «Περπατά σαν πόνι» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

lebanon_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν «χτύπησε» την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ, χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στον Λίβανο - Έκλεισαν και... επισήμως τα Στενά του Ορμούζ (Live Blogging)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 10:51
gerapetritis_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γεραπετρίτης: «Η Δικαιοσύνη θα βρει εάν οι ιδιώτες πήραν εντολή και από ποιόν για τις υποκλοπές»

agalma-aligatoras
TRAVEL

Los Lagartos: Το άγαλμα που δημιουργήθηκε για να τιμήσει… τους αλιγάτορες

Toyota_C-HR-221
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η μάρκα που ξεπουλάει ήδη στην Ελλάδα για το 2026

1 / 3