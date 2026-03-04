Αντίστροφη μέτρηση για το Allwyn Final 4 στη Χαλκίδα – Το μήνυμα των αθλητριών πριν την πρεμιέρα (video)

Η καρδιά του ελληνικού βόλεϊ χτυπά δυνατά στη Χαλκίδα, όπου από τις 5 έως τις 7 Μαρτίου 2026 φιλοξενείται το Allwyn Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών, σε ένα τριήμερο γεμάτο ένταση, πάθος και αγώνες υψηλού επιπέδου.

Το Κλειστό Γυμναστήριο Κανήθου «Τάσος Καμπούρης» μετατρέπεται σε επίκεντρο του γυναικείου βόλεϊ, φέρνοντας στο παρκέ τέσσερις από τις κορυφαίες ομάδες της χώρας.

Μεγάλος χορηγός και ονοματοδότης της διοργάνωσης είναι η Allwyn. Η Allwyn σηματοδοτεί τη νέα εποχή και διατηρεί την κληρονομιά του ΟΠΑΠ, συνεχίζοντας να στηρίζει δυναμικά και έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό.

Οι τέσσερις φιναλίστ

Στο Allwyn Final 4 συμμετέχουν εφέτος ο Α.Ο. Θήρας, ο Π.Α.Ο.Κ. F&U, ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. και o Πανιώνιος Betsson, τέσσερις ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά αλλά κοινό στόχο την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Οι ημιτελικοί ανοίγουν την αυλαία της διοργάνωσης την Πέμπτη 5 Μαρτίου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 – Ημιτελικοί

17:00 — Α.Ο. Θήρας vs Π.Α.Ο.Κ. F&U

20:00 — Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. vs Πανιώνιος Betsson

Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 – Τελικός

21:00 — Νικητής Α’ Ημιτελικού vs Νικητής Β’ Ημιτελικού

Λίγο πριν την πρεμιέρα, αθλήτριες από τις τέσσερις συμμετέχουσες ομάδες κάλεσαν τον κόσμο να γεμίσει τις εξέδρες και να στηρίξει την προσπάθειά τους.

Δείτε το σχετικό βίντεο: