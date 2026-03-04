Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας στο Red Jasper | HerStory in Heels με τη Scarlett O’Hora

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Scarlett O’Hora παρουσιάζει στο Red Jasper για μία μοναδική βραδιά το “HerStory in Heels”, μια εκρηκτική solo performance που συνδυάζει drag, burlesque, θέατρο και χορό.

Η πολυδιάστατη καλλιτέχνις Isabella Efstathiou ενσαρκώνει το αναγνωρισμένο alter ego της, Scarlett O’Hora, σε μια σφοδρή αποδόμηση της «ενδυναμωμένης γυναίκας» στον σύγχρονο κόσμο.

Η παράσταση αποτελεί ένα δυναμικό κράμα καμπαρέ, σάτιρας και σκοτεινής κωμωδίας. Η Scarlett αγκαλιάζει τη σύνθετη σεξουαλικότητά της, χρησιμοποιεί τη θηλυκότητά της ως ασπίδα και ως όπλο, και προσφέρει αιχμηρό, σατιρικό σχόλιο πάνω στους παραλογισμούς της καθημερινότητας.

Ετοιμαστείτε να γελάσετε, να αιφνιδιαστείτε και να αναστοχαστείτε, καθώς η παράσταση ξεδιπλώνει τα επίπεδα της αντίληψης και γιορτάζει τη λαμπερή, χαοτική αλήθεια μιας γυναίκας που αρνείται να απολογηθεί.

Είναι εδώ. Είναι ενδυναμωμένη. Και γελά με το σενάριο.

Η βραδιά συνεχίζεται με DJ set από την Bipolia.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

«HerStory in Heels»- Scarlett O’Hora (aka Isabella Efstathiou)

Ημερομηνία: Κυριακή 8 Μαρτίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια: 60’

Red Jasper Cabaret Theatre

Κεφαλληνίας 18, Αθήνα 113 61

Τιμή εισιτηρίου: 12€

Κρατήσεις: 210 8822551