«Αμα πέσεις, πέφτουμε» – Ομαδική έκθεση Artevisione-Nicos Chiotinis

Ο τίτλος της έκθεσης “Αμα πέσεις, πέφτουμε” δηλώνει μια σχέση που δεν βασίζεται στην ασφάλεια αλλά στο ρίσκο. Δεν μιλά μονάχα για την αλληλοβοήθεια ως μια πράξη φροντίδας, αλλά ως μια συνθήκη έκθεσης και αποδοχής, ότι δηλαδή η πτώση του ενός επηρεάζει αναπόφευκτα τους άλλους.



Αριστομένης Κατσούλας Εκκρεμές, ακρυλικά σε καμβά ΙΙ

Η φράση είναι κλειδί και αποσκοπεί στο να καταργήσει την έννοια της ατομικής επιτυχίας ή αποτυχίας. Η πτώση δεν είναι ιδιωτικό γεγονός, αλλά συλλογικό συμβάν. Κάθε έργο, κάθε φωνή, κάθε παρουσία στην έκθεση λειτουργεί ως κρίκος μιας αλυσίδας όπου η ισορροπία δεν είναι δεδομένη, αλλά διαρκώς διαπραγματεύσιμη.

Βασίλης γέρος, φαντασιακές εστίες, γλυπτά

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα ετερόκλητα έργα δεν εξομαλύνουν τις διαφορές τους, αλλά αντίθετα, τις καθιστούν ορατές. Η συνοχή της έκθεσης δεν προκύπτει από την ομοιότητα, αλλά από τη συνύπαρξη στο ίδιο πεδίο ρίσκου. Το κοινό έδαφος δεν είναι εδώ, η συμφωνία, αλλά η ευθύνη που αναλαμβάνεται απέναντι στον άλλον. Μια απόλυτα ισορροπημένη μπαλάντζα μεταξύ του διαφορετικού που συνυπάρχει αρμονικά στο ίδιο σύνολο.

“Αν πέσεις, πέφτουμε” είναι μια φράση που έρχεται να μιλήσει για μια συλλογικότητα που δεν προστατεύει, αλλά δεσμεύει. Μια συνθήκη όπου η συμμετοχή σημαίνει συνευθύνη και η παρουσία του άλλου δεν λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας, αλλά ως υπενθύμιση της κοινής μας ευαλωτότητας.

Τελικά, οι ισορροπίες που μας καθιστούν ομάδα δεν είναι απλώς το άθροισμα των σωμάτων που στέκονται δίπλα δίπλα. Είναι οι λεπτές, αόρατες γραμμές που μας ενώνουν. Οι σχέσεις που πάλλονται ανάμεσά μας. Δεν μας κρατά η ατομική σταθερότητα. Μας κρατά η μεταξύ μας ένταση. Η αποδοχή ότι θα γείρουμε μαζί. Ότι η πτώση δεν είναι τέλος, αλλά δοκιμασία δεσμού. Ίσως, τελικά, αυτό που μας συγκρατεί να είναι η απόφαση να μην αποτραβηχτούμε τη στιγμή της αστάθειας. Να μείνουμε. Να εκτεθούμε. Να ρισκάρουμε τον κοινό κλονισμό.

Εσύ θα έπεφτες;

Ελίνα Κεχαγεδάκη, μικτή τεχνική, γλυπτό και ζωγραφική σε χαρτί

Info

Πηλίου 5, πλ. Κολιάτσου. Αθήνα

Δυνατότητα Πάρκιν στην οδό Κέας (πλαϊνός δρόμος )

Συμμετέχουν: Εμμανουέλα Αρχαγγελάκη, Nana Asima, Bασίλης Γέρος, Λασκαρίνα Καραγιάννη, Αριστομένης Κατσούλας, Μαρίζα Κεραμιδά, Ελίνα Κεχαγεδάκη, Βάνη Κορωνάκη, Ιορδάνης Ναυρούζογλου, Ντίνα Λιαροστάθη, Ξένια Λούπου, Θανάσης Παππάς, Έφη Σεϊτανίδου, Πέτρος Στραβοράβδης, Γιάννης Τζερμιάς, Σίσσυ Τζιρίτη, Παρασκευή Τσιάρα, Αναστασία Χάλαρη, Audra Venckute

11-26 | Μάρτιος | 2026

Εγκαίνια: 11/03 | 19.00 – 22.00

Επιμέλεια: Νιόβη Κρητικού

