Χαϊδάρι: Χειροπέδες σε μαθητή που πήγε σχολείο με… πτυσσόμενο γκλοπ

Ένας 17χρονος μαθητής συνελήφθη καθώς είχε τη… φαεινή ιδέα να πάει στο σχολείο του στο Χαϊδάρι με ένα πτυσσόμενο γκλοπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Τρίτης οι καθηγητές του σχολείου κάλεσαν τις Αρχές και ανέφεραν πως ο ανήλικος φέρει πάνω του γκλοπ.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που τον συνέλαβαν. Λίγο αργότερα συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Διαβάστε επίσης:

«Άνοιξε η γη» στα Ιωάννινα, μεγάλη καθίζηση «κατάπιε» όχημα καθαριότητας του Δήμου (photos/video)

Λασίθι: Φρικτός θάνατος για 73χρονο στη Σητεία – Παγιδεύτηκε σε φρέζα

Θεσσαλονίκη: Τον πλάκωσε στο ξύλο μέσα στις τουαλέτες του σχολείου – Χειροπέδες στον δράστη, στο νοσοκομείο το θύμα