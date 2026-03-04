search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 12:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.03.2026 10:47

Χαϊδάρι: Χειροπέδες σε μαθητή που πήγε σχολείο με… πτυσσόμενο γκλοπ

04.03.2026 10:47
sxoleio-aithousa-new

Ένας 17χρονος μαθητής συνελήφθη καθώς είχε τη… φαεινή ιδέα να πάει στο σχολείο του στο Χαϊδάρι με ένα πτυσσόμενο γκλοπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Τρίτης οι καθηγητές του σχολείου κάλεσαν τις Αρχές και ανέφεραν πως ο ανήλικος φέρει πάνω του γκλοπ.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που τον συνέλαβαν. Λίγο αργότερα συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Διαβάστε επίσης:

«Άνοιξε η γη» στα Ιωάννινα, μεγάλη καθίζηση «κατάπιε» όχημα καθαριότητας του Δήμου (photos/video)

Λασίθι: Φρικτός θάνατος για 73χρονο στη Σητεία – Παγιδεύτηκε σε φρέζα

Θεσσαλονίκη: Τον πλάκωσε στο ξύλο μέσα στις τουαλέτες του σχολείου – Χειροπέδες στον δράστη, στο νοσοκομείο το θύμα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hakan fidan 11- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φιντάν… νουθετεί το Ιράν: «Αν δεν έχεις κάνει τα “μαθήματά” σου, δεν πρέπει να εμπλέκεσαι ούτε σε λογομαχία με το Ισραήλ ή την Αμερική»

androulakis_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο μόνο για την στήριξη του ελληνισμού – Αίτημα για προ ημερησίας για το predator (video)

cosmote_festival
ADVERTORIAL

H COSMOTE TELEKOM Μεγάλος Χορηγός του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

GENETHLIA NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γενέθλια σήμερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη: Οι ευχές Κακλαμάνη και ο διάλογος στη Βουλή για το «γλυκό χωρίς ζάχαρη»

euroleague_eon_adv
ADVERTORIAL

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεγαλύτερο ντέρμπι της EuroLeague είναι ελληνικό και θα κριθεί στο παρκέ του Novasports!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

savvidakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 12:38
hakan fidan 11- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φιντάν… νουθετεί το Ιράν: «Αν δεν έχεις κάνει τα “μαθήματά” σου, δεν πρέπει να εμπλέκεσαι ούτε σε λογομαχία με το Ισραήλ ή την Αμερική»

androulakis_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο μόνο για την στήριξη του ελληνισμού – Αίτημα για προ ημερησίας για το predator (video)

cosmote_festival
ADVERTORIAL

H COSMOTE TELEKOM Μεγάλος Χορηγός του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

1 / 3