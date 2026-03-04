Μέση Ανατολή: Χτύπημα στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι και την αμερικανική βάση στο Κατάρ – Το Ισραήλ έπληξε υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Σφοδρές επιθέσεις εκατέρωθεν σημειώνονται την τέταρτη μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εγείροντας φόβους ότι η σύρραξη θα ξεφύγει σε περιφερειακό πόλεμο, με απρόβλεπτες διαστάσεις για τη σταθερότητα ορισμένων κρατών και τη διεθνή οικονομία. ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν από αέρος να βομβαρδίζουν την Τεχεράνη και άλλες περιοχές του Ιράν, την ώρα που οι ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται στον νότιο Λίβανο. Το Ιράν χτύπησε δύο φορές την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, στόχος η αμερικανική πρεσβεία και στο Ντουμπάι. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συνομιλίες, αλλά είναι πολύ αργά.

Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν και δήλωσε ότι «σχεδόν τα πάντα έχουν καταστραφεί» αναφερόμενος στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα διακόψουν κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία, καθώς η Μαδρίτη αρνήθηκε να επιτρέψει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν ισπανικές βάσεις για τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, ενώ αναφερόμενος στον Κιρ Στάρμερ δήλωσε απαξιωτικά πως «Δεν έχουμε να κάνουμε με τον Ουίνστον Τσώρτσιλ».

Ο ισραηλινός στρατός προελαύνει σε θέσεις επί λιβανέζικου εδάφους, κοντά στα σύνορα με στόχο «να καταλάβουν επιπλέον στρατηγικές περιοχές στον Λίβανο», προκειμένου να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά του ισραηλινού εδάφους από τη Χεζμπολάχ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον διοικητή της ιρανικής Δύναμης Κουντς (Quds Force) στον Λίβανο, Νταούντ Αλί Ζαντέχ, σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να «βομβαρδίζει με σφοδρότητα το Ιράν», προσθέτοντας ότι η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ θα στοχοποιηθεί με «ακόμα μεγαλύτερη δύναμη» στον Λίβανο. Ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν το κτίριο στην Τεχεράνη ενός οργανισμού που είναι επιφορτισμένος με την εκλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ενώ από την πλευρά του το Ιράν, συνεχίζει να χτυπά στόχους αμερικανικών συμφερόντων και το Ισραήλ και προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές χώρες να μην εμπλακούν στον πόλεμο.

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή κινείται σε αχαρτογράφητα νερά, με τον κίνδυνο η κατάσταση να ξεφύγει εκτός ελέγχου να είναι ορατός. Στη «δίνη» και η Κύπρος που απειλείται ανοιχτά από τους Φρουρούς της Επανάστασης μετά το χθεσινό χτύπημα με drone στη βρετανική στρατιωτική βάση Ακρωτηρίου, με την στήριξη της αεράμυνας του νησιού να είναι πολυθενική. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ να πλεύσει προς την Μεσόγειο, ενώ δήλωσε ότι θα παρασχεθούν μέσα αεράμυνας στην Κύπρο και ότι θα κατευθυνθεί εκεί η γαλλική φρεγάτα Λαγκεντόκ. Την αποστολή του αντιτορπιλικού HMS Dragon καθώς και ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drones στην Κύπρο, ανακοίνωσε τελικά και ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Την ίδια ώρα βαθαίνει όλο και περισσότερο η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, καθώς έφτασαν στην Κύπρο μαχητικά αεροσκάφη και δύο φρεγάτες, με σκοπό να προστατευτούν αμερικανοΝΑΤΟΙκές και βρετανικές υποδομές. Παράλληλα, στην Κάρπαθο αναμένεται να μεταφερθεί τις επόμενες ώρες συστοιχία Patriot, εν μέσω των κρίσιμων εξελίξεων. Ωστόσο η διαρροή της είδησης νωρίς το πρωί της Τρίτης προκάλεσε δυσφορία στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς η εικόνα που δίδεται ενισχύει την ανησυχία για επικείμενες εξελίξεις και δραματοποιεί ακόμα περισσότερο την κατάσταση, σε μία καμπή που η κυβέρνηση θέλει να εκπέμψει ηρεμία και να πείσει πως δεν είμαστε στόχος των ιρανικών πυραύλων.

Το Κατάρ έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις στο Ιράν ως απάντηση στις επιθέσεις της Τεχεράνης σε ολόκληρο τον Κόλπο, σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ. Ένας ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ εκτιμά ότι και η Σαουδική Αραβία θα επιτεθεί σύντομα στο Ιράν, μετά την επίθεση που δέχτηκε χθες από την Τεχεράνη. Από την πλευρά του, πάντως, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι η χώρα δεν αποτελεί μέρος της εκστρατείας κατά του Ιράν και ασκεί το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα και στην αποτροπή επιθέσεων εναντίον της.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ εμφανίστηκε ανοιχτός στο να υποστηρίξει ομάδες στο Ιράν που είναι πρόθυμες να πάρουν τα όπλα για να εκδιώξουν το καθεστώς, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, μια ιδέα που θα μπορούσε να μετατρέψει τις ιρανικές παρατάξεις σε χερσαίες δυνάμεις, τουλάχιστον θεωρητικά υποστηριζόμενες από την Ουάσινγκτον.

Η σύγκρουση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, αφού ΗΠΑ και Ισραήλ άνοιξαν τις «πύλες της κολάσεως» στο Ιράν με τον πλανήτη να παρακολουθεί έντρομος πώς σκορπούν τον θάνατο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πρέπει «να αναμένουν συνεχείς τιμωρητικές επιθέσεις», υποσχόμενοι ότι «οι πύλες της κόλασης» θα ανοίξουν για τους «εχθρούς» του Ιράν. «Ο εχθρός πρέπει να αναμένει συνεχείς τιμωρητικές επιθέσεις· οι πύλες της κόλασης θα ανοίγουν όλο και περισσότερο κάθε στιγμή εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών, Αλί Μοχάμαντ Ναϊνί, στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ένας στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε πως κάθε συνέχιση των βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ θα οδηγούσε σε αντίποινα εναντίον «όλων των οικονομικών κέντρων» της Μέσης Ανατολής. «Κλείσαμε το Στενό του Ορμούζ. Αυτήν τη στιγμή, η τιμή του πετρελαίου ξεπερνά τα 80 δολάρια και θα φθάσει σύντομα τα 200 δολάρια», συμπλήρωσε ο ίδιος, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna, ενώ το βαρέλι πετρελαίου Μπρεντ ξεπέρασε σήμερα τα 85 δολάρια για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2024.

