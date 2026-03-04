search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026
ΕΛΛΑΔΑ

04.03.2026

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο – Πέθανε ο Βασίλης Δανιήλ

vasilis_daniil_new

Βαρύ πένθος για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς το πρωί της Τετάρτης (4/3) έγινε γνωστό ότι ο άλλοτε προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας Βασίλης Δανιήλ πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Ο Βασίλης Δανιήλ είχε καταφέρει το 1988 να οδηγήσει τους «πράσινους» μέχρι και τα προημιτελικά του τότε Κυπέλλου UEFA.

Ως τεχνικός του «τριφυλλιού» είχε τρομερή επίδοση νικών, πανηγυρίζοντας 106 νίκες σε 161 αγώνες, σε τρεις διαφορετικές θητείες, ενώ, είχε κατακτήσει το νταμπλ το 1991.

Για μια διετία υπηρέτησε και την Εθνική Ελλάδας, έχοντας βρεθεί στην άκρη του πάγκου της «γαλανόλευκης», από το 1999 έως το 2001.

Η κηδεία του, σύμφωνα με το Kavalanews.gr, θα γίνει σήμερα (4/3) στις 16:00 στο ναό των Αγίων Θεοδώρων στην Καβάλα.

Ποιος ήταν ο Βασίλης Δανιήλ

Ο Βασίλης Δανιήλ γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου 1938 στην Καβάλα. Η ποδοσφαιρική του διαδρομή ξεκίνησε από τον Ηρακλή Καβάλας, τη φανέλα του οποίου φόρεσε έως το 1964.

Ένας σοβαρός τραυματισμός ανέκοψε άδοξα την καριέρα του ως ποδοσφαιριστή, αλλά του άνοιξε τον δρόμο για τους πάγκους, όπου έμελλε να γράψει χρυσές σελίδες ιστορίας.

Η ισχυρή σχέση του με τη γενέτειρά του επιβεβαιώθηκε το 1979. Στην αυγή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, ανέλαβε τον Α.Ο. Καβάλα, οδηγώντας την ομάδα της πόλης του στην κορυφαία κατηγορία με απόλυτη επιτυχία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 1981

Το όνομά του συνδέθηκε απόλυτα με τον Παναθηναϊκό, τον οποίο καθοδήγησε σε τρεις διαφορετικές περιόδους (1986-1988, 1990-1992, 1997-1999). Με το «Τριφύλλι» κατέκτησε το Πρωτάθλημα το 1991 και το Κύπελλο την ίδια χρονιά, ενώ πιστώθηκε σπουδαίες ευρωπαϊκές επιτυχίες, όπως η εντυπωσιακή πορεία στο Κύπελλο UEFA τη σεζόν 1987-88 με ιστορικές προκρίσεις επί της Γιουβέντους και της Οσέρ.

Τον Μάρτιο του 1999 βρέθηκε στο τιμόνι της Εθνικής Ελλάδος, όπου αντικατέστησε τον Άνχελ Ιορντανέσκου, παραμένοντας έως το 2001.

Στην μακρόχρονη καριέρα του, ο Βασίλης Δανιήλ πέρασε επίσης από Νίκη Βόλου, Α.0. Πάτραι, Α.Ο. Ξάνθη, Δήμητρα Τρικάλων, Πτολεμαίο Πτολεμαΐδας, Α.Ο. Καβάλα, Καστοριά, Απόλλων Καλαμαριάς, Ξάνθη, Ολυμπιακό Βόλου, Λάρισα και Πανηλειακό.

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

savvidakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

