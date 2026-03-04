search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 10:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.03.2026 08:35

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 16χρονος για ληστεία – Το βαρύ ιστορικό παραβατικής συμπεριφοράς

04.03.2026 08:35
peripoliko new

Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 16χρονος για ληστεία, κλοπές και επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, είχε απασχολήσει τις αρχές για δεκάδες περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς.

Μετά την απολογία του την Τρίτη (03.03.2026) στον ανακριτή στη Θεσσαλονίκη, ο 16χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στη φυλακή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για το ίδιο άτομο που πριν μία εβδομάδα είχε συλληφθεί επειδή είχε σπρώξει μία έγκυο και στη συνέχεια καταγγέλθηκε από την τότε σύντροφό του 16 χρόνων για revenge porn και λίγες ημέρες νωρίτερα ο ίδιος είχε οδηγηθεί και πάλι στον ανακριτή για μία ληστεία μαζί με έναν συνομήλικό του.

Και τις δύο φορές είχε αφεθεί ελεύθερος.

Αυτή τη φορά οδηγήθηκε στον ανακριτή για μία κλοπή ενός κοσμήματος από τον λαιμό μίας κοπέλας.

Στις 28 Φεβρουαρίου συνελήφθη και μετά την απολογία του και αυτή τη φορά κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο ανήλικος αρνήθηκε ότι πρόκειται για ληστεία, υποστήριξε ότι ήταν μία απλή κλοπή και δεν γνώριζε τις συνέπειες των πράξεών του.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών η «μάχη» για τις εκταφές – Σήμερα η εισήγηση της Εισαγγελέως

Αγωνία για 58χρονη που εξαφανίστηκε από το Χαλάνδρι

Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 14χρονου από δομή ασυνόδευτων στο Ωραιόκαστρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akylas-eurovision
MEDIA

Eurovision 2026: Δυο σκαλοπάτια κατέβηκε στα προγνωστικά το «Ferto» και ο Akylas

aftokinito_iran_0403_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποιες γνωστές εταιρείες κατασκευάζουν αυτοκίνητα στο Ιράν

petrelaio-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα άνοδος για πετρέλαιο και φυσικό αέριο – Μικρότερες οι αυξήσεις σήμερα

paxysarkia_new
ΥΓΕΙΑ

Σχέση παχυσαρκίας και καρκίνου: Το επικίνδυνο σπλαχνικό λίπος και πώς να το αντιμετωπίσετε

aryna-sabalenka-new
LIFESTYLE

Αρίνα Σαμπαλένκα: Το βίντεο που έβαλε «φωτιά» στο TikΤok και η πρόταση γάμου από τον Έλληνα σύντροφό της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

savvidakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 10:37
akylas-eurovision
MEDIA

Eurovision 2026: Δυο σκαλοπάτια κατέβηκε στα προγνωστικά το «Ferto» και ο Akylas

aftokinito_iran_0403_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποιες γνωστές εταιρείες κατασκευάζουν αυτοκίνητα στο Ιράν

petrelaio-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα άνοδος για πετρέλαιο και φυσικό αέριο – Μικρότερες οι αυξήσεις σήμερα

1 / 3