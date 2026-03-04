search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 11:43
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.03.2026 08:47

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άνδρας που κρατούσε 68 σκύλους σε άθλιες συνθήκες

04.03.2026 08:47
skylos_pixabay
pixabay

Σε άθλιες υγειονομικές συνθήκες κρατούσε 68 σκύλους ένας 55χρονος, ο οποίος συνελήφθη σε χωριό της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν αστυνομικοί μετέβησαν στη μονοκατοικία όπου διέμενε ο συλληφθείς, από κοινού με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.

Εκεί, παρουσία Πταισματοδίκη, διενεργήθηκε έλεγχος και διαπιστώθηκε η ύπαρξη των 68 σκύλων, ενώ εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα περιττωμάτων στον αύλειο χώρο.

Επιπλέον, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η περίφραξη σε ορισμένα σημεία ήταν πρόχειρη και αυτοσχέδια.

Ο χώρος εντός της μονοκατοικίας ήταν ακάθαρτος με έντονη δυσοσμία, χωρίς να εξασφαλίζεται υγιεινό περιβάλλον για τα ζώα αλλά και για τον ίδιο τον ένοικο.

Στον 55χρονο βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, τα οποία ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 68.500 ευρώ.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα.

