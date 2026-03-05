search
05.03.2026 07:53

Αγία Βαρβάρα: Αιματηρή επίθεση με ρόπαλα σε 21χρονο από ομάδα κρανοφόρων – Του άρπαξαν και τη μηχανή

05.03.2026 07:53
PERIPOLIKO76
φωτογραφία αρχείου

Θύμα επίθεσης από ομάδα ατόμων στην Αγία Βαρβάρα, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι, κατήγγειλε ότι έπεσε ένας νεαρός.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η επίθεση έγινε από περίπου 15 άτομα, τα οποία κρατούσαν ρόπαλα και φορούσαν κράνη.

Το άγριο περιστατικό συνέβη γύρω στις 23:00 της Τετάρτης (5/3) στην πλατεία Γρηγορίου Λαμπράκη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 21χρονος νεαρός υπήκοος Ρωσίας, καθόταν στο προαναφερθέν σημείο με φίλο του, όταν δέχτηκε επίθεση από ομάδα περίπου 15 ατόμων που κρατούσαν ρόπαλα και φορούσαν κράνη.

Οι δράστες της επίθεσης άρπαξαν, μάλιστα, το δίκυκλό του, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα σπασμένο στην οδό Σαχτούρη στο Περιστέρι.

Ο νεαρός τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

