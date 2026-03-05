Ακίνητα: Λιγότερες αγοραπωλησίες, περισσότερες οικογενειακές μεταβιβάσεις – τι κρύβουν τα στοιχεία της αγοράς

Η αγορά ακινήτων συνεχίζει να κινείται σε υψηλά επίπεδα τιμών, όμως οι ρυθμοί των αγοραπωλησιών φαίνεται ότι αρχίζουν να χαμηλώνουν. Τα στοιχεία των φορολογικών εσόδων για το 2025 δείχνουν μια μικρή αλλά αισθητή επιβράδυνση στις μεταβιβάσεις μέσω αγορών, την ώρα που οι γονικές παροχές και οι δωρεές συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων διαμορφώθηκαν το 2025 στα 607,93 εκατ. ευρώ, έναντι 656,49 εκατ. ευρώ το 2024. Πρόκειται για μείωση κατά περίπου 48,5 εκατ. ευρώ ή 7,4%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην κόπωση της αγοράς μετά από μια μακρά περίοδο συνεχούς ανόδου των τιμών.

Η εικόνα αυτή δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη στους ανθρώπους της αγοράς. Τα τελευταία χρόνια οι τιμές των ακινήτων κινούνται ανοδικά με ρυθμούς που συχνά ξεπερνούν τις δυνατότητες των ελληνικών νοικοκυριών. Το αυξημένο κόστος κατασκευής και ανακαίνισης, σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης, δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο όλο και λιγότεροι μπορούν να προχωρήσουν σε αγορά κατοικίας.

Παράλληλα, ένα σημαντικό μέρος των συναλλαγών αφορά την αγορά πρώτης κατοικίας, η οποία απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης μέχρι συγκεκριμένα όρια αξίας. Για άγαμους το όριο διαμορφώνεται στις 200.000 ευρώ και για έγγαμους στις 250.000 ευρώ, με προσαύξηση 25.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτό σημαίνει ότι αρκετές μεταβιβάσεις πραγματοποιούνται χωρίς ουσιαστική φορολογική επιβάρυνση, περιορίζοντας τα έσοδα του Δημοσίου.

Την ίδια στιγμή, όμως, μια άλλη τάση γίνεται όλο και πιο εμφανής: η μεταφορά ακίνητης περιουσίας εντός της οικογένειας. Οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κληρονομιές καταγράφουν αυξημένη δραστηριότητα, αξιοποιώντας το υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για μεταβιβάσεις από γονείς προς παιδιά.

Τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης δείχνουν ότι τα έσοδα από αυτές τις κατηγορίες μεταβιβάσεων ανήλθαν το 2025 στα 266,03 εκατ. ευρώ, από 235,09 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η αύξηση αγγίζει το 13,14%, επιβεβαιώνοντας ότι πολλές οικογένειες επιλέγουν να μεταβιβάσουν εγκαίρως την περιουσία τους, αξιοποιώντας το ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο.

Με άλλα λόγια, ενώ η αγορά ακινήτων δείχνει σημάδια επιβράδυνσης στις αγορές, η περιουσία συνεχίζει να αλλάζει χέρια – απλώς συχνότερα μέσα στην ίδια οικογένεια.

Συνολικά, μέσα στο 2025 υποβλήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myProperty περισσότερες από 223.000 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης που αφορούν αγοραπωλησίες ακινήτων. Παράλληλα, σύμφωνα με τα συμβόλαια που έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, πραγματοποιήθηκαν 41.743 μεταβιβάσεις ακινήτων συνολικής αξίας άνω των 4,2 δισ. ευρώ.

Οι πιο ακριβές συναλλαγές εξακολουθούν να καταγράφονται σε περιοχές υψηλής ζήτησης, όπως η Γλυφάδα, η Βουλιαγμένη, το Ελληνικό, ο Άλιμος, το Κολωνάκι και η Φιλοθέη, αλλά και σε νησιά όπως οι Σπέτσες και η Κέα. Σε αυτές τις περιοχές οι τιμές κινούνται σε επίπεδα εκατομμυρίων, με ορισμένες αγοραπωλησίες να προκαλούν εντύπωση για το ύψος των ποσών που εμφανίζονται στα συμβόλαια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί διαμέρισμα 112 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευής του 1964, στον Πειραιά, το οποίο εμφανίζεται να πωλήθηκε στην τιμή των 3,9 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο δήμων, ο Δήμος Αθηναίων συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό συναλλαγών. Το 2025 καταγράφηκαν 5.816 αγοραπωλησίες ακινήτων με συνολική αξία που αγγίζει τα 626 εκατ. ευρώ.

Από τις συνολικά 41.743 μεταβιβάσεις, οι περισσότερες αφορούν διαμερίσματα – 21.354 ακίνητα συνολικής αξίας 2,25 δισ. ευρώ. Ακολουθούν 4.278 μονοκατοικίες αξίας 451 εκατ. ευρώ και 6.566 οικόπεδα αξίας περίπου 729,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν 3.394 μεταβιβάσεις επαγγελματικών ακινήτων αξίας 589 εκατ. ευρώ, καθώς και 1.958 μεταβιβάσεις θέσεων στάθμευσης αξίας 23,8 εκατ. ευρώ.

Παρά την κάμψη στις αγοραπωλησίες, τα δημόσια έσοδα από τη φορολογία ακινήτων διατηρούνται σε σχετικά σταθερά επίπεδα χάρη στην αύξηση των γονικών παροχών και των κληρονομιών. Για το επόμενο έτος, μάλιστα, ο προϋπολογισμός προβλέπει συνολικά έσοδα περίπου 900 εκατ. ευρώ από μεταβιβάσεις ακινήτων. Από αυτά, τα 653 εκατ. ευρώ αναμένεται να προέλθουν από αγοραπωλησίες και τα 246 εκατ. ευρώ από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σαφής: η αγορά ακινήτων παραμένει ενεργή, αλλά η δυναμική της μεταβάλλεται. Οι αγορές δείχνουν να φρενάρουν, ενώ η οικογενειακή μεταβίβαση περιουσίας παίρνει ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο. Και αυτό ίσως λέει περισσότερα για την πραγματική κατάσταση της οικονομίας απ’ όσα δείχνουν οι αριθμοί.

