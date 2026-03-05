Ο Φαραντούρης ζητά να μπει μπλόκο σε Τουρκία για το «Made in Europe»

Κάτι δηλώσεις της τουρκικής κυβέρνησης για την συμμετοχή της Άγκυρας στο «Made in Europe», σχετικά με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για την επιτάχυνση της βιομηχανικής ικανότητας και την αποανθρακοποίηση στρατηγικών τομέων, προκάλεσαν την αντίδραση του Νίκου Φαραντούρη.

Ο υπουργός Εμπορίου της Τουρκίας Ömer Bolat, υποστήριξε ότι η πρόταση της Επιτροπής αναγνωρίζει στην πράξη την τελωνειακή ένωση ΕΕ–Τουρκίας με τρόπο που επεκτείνει κατ’ αρχήν το καθεστώς «EU origin» – δηλαδή «ευρωπαϊκής προέλευσης» – και σε προϊόντα τουρκικής παραγωγής.

Αυτό κινητοποίησε τον ανεξάρτητο ευρωβουλευτή ο οποίος κατέθεσε ερώτηση επισημαίνοντας ότι «η τελωνειακή ένωση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, που θεσπίστηκε το 1995, δεν συνεπάγεται συμμετοχή της Τουρκίας στην ενιαία αγορά ούτε ισοδύναμη πρόσβαση στα ευρωπαϊκά βιομηχανικά καθεστώτα. Υπογραμμίζει επίσης ότι η τουρκική βιομηχανία λειτουργεί σε διαφορετικό κανονιστικό περιβάλλον από εκείνο της ΕΕ, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού και παράκαμψη των ευρωπαϊκών κανόνων παραγωγής».

Γνώστης των πραγμάτων ο Φαραντούρης, σημειώνει ότι «δεν μπορεί το “Made in Europe” να μετατραπεί σε “Made elsewhere” μέσα από ερμηνευτικά τεχνάσματα», τονίζοντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική οφείλει να προστατεύει την παραγωγική βάση της Ένωσης και να διασφαλίζει συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού.

Παντού μέτωπα…

