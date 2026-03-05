search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 14:17
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.03.2026 12:59

Ο Φαραντούρης ζητά να μπει μπλόκο σε Τουρκία για το «Made in Europe»

05.03.2026 12:59
farantouris_new_123

Κάτι δηλώσεις της τουρκικής κυβέρνησης για την συμμετοχή της Άγκυρας στο «Made in Europe», σχετικά με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για την επιτάχυνση της βιομηχανικής ικανότητας και την αποανθρακοποίηση στρατηγικών τομέων, προκάλεσαν την αντίδραση του Νίκου Φαραντούρη.

Ο υπουργός Εμπορίου της Τουρκίας Ömer Bolat, υποστήριξε ότι η πρόταση της Επιτροπής αναγνωρίζει στην πράξη την τελωνειακή ένωση ΕΕ–Τουρκίας με τρόπο που επεκτείνει κατ’ αρχήν το καθεστώς «EU origin» – δηλαδή «ευρωπαϊκής προέλευσης» – και σε προϊόντα τουρκικής παραγωγής.

Αυτό κινητοποίησε τον ανεξάρτητο ευρωβουλευτή ο οποίος κατέθεσε ερώτηση επισημαίνοντας ότι «η τελωνειακή ένωση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, που θεσπίστηκε το 1995, δεν συνεπάγεται συμμετοχή της Τουρκίας στην ενιαία αγορά ούτε ισοδύναμη πρόσβαση στα ευρωπαϊκά βιομηχανικά καθεστώτα. Υπογραμμίζει επίσης ότι η τουρκική βιομηχανία λειτουργεί σε διαφορετικό κανονιστικό περιβάλλον από εκείνο της ΕΕ, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού και παράκαμψη των ευρωπαϊκών κανόνων παραγωγής».

Γνώστης των πραγμάτων ο Φαραντούρης, σημειώνει ότι «δεν μπορεί το “Made in Europe” να μετατραπεί σε “Made elsewhere” μέσα από ερμηνευτικά τεχνάσματα», τονίζοντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική οφείλει να προστατεύει την παραγωγική βάση της Ένωσης και να διασφαλίζει συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού.

Παντού μέτωπα…

Διαβάστε επίσης:

Ραγκούσης και Μαντζουράνης «στέλνουν» και… στρατό στην Κύπρο

Στην Ευρωβουλή το… Predator

Αναβλήθηκε τελικά η επίσκεψη Δένδια στη Μεσσηνία για την πίτα της ΔΕΕΠ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giorgos-lianis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάνης: «Υπήρξα γαλαντόμος σύντροφος αλλά κάκιστος σύζυγος, εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας» (Video)

aftokinito_viomichania_0503_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

JD Power Europe: Αν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, η αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα επηρεαστεί

AntónioLoboAntunes
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο διάσημος Πορτογάλος συγγραφέας, Αντόνιο Λόμπο Αντούνες

crystal_ryan_0503_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Όσκαρ 2026: Ιστορική επανένωση των Billy Crystal και Meg Ryan για να τιμήσουν τον Rob Reiner (photos)

bokota-ekplixi-new
MEDIA

Ξέσπασε σε κλάματα η Δάφνη Μπόκοτα – Η έκπληξη του γιου της στο πλατό της εκπομπής (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

gerapetritis karystianou bakogiannis giannis
ΚΑΛΧΑΣ

Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

CHRISTINA APPLEGATE
LIFESTYLE

Όταν η Κριστίνα Άπλγκεϊτ παράτησε τον Μπραντ Πιτ για έναν ροκ σταρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 14:09
giorgos-lianis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάνης: «Υπήρξα γαλαντόμος σύντροφος αλλά κάκιστος σύζυγος, εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας» (Video)

aftokinito_viomichania_0503_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

JD Power Europe: Αν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, η αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα επηρεαστεί

AntónioLoboAntunes
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο διάσημος Πορτογάλος συγγραφέας, Αντόνιο Λόμπο Αντούνες

1 / 3