05.03.2026 08:20

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Συναγερμός στην Ιερουσαλήμ μετά από εκτοξεύσεις πυραύλων – Nέες ισραηλινές επιθέσεις σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Όλες οι εξελίξεις

05.03.2026 08:20
tehran_new

Μαίνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή,καθώς την ίδια ώρα που το Ισραήλ εξαπολύει νέες σφοδρές επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό, στην Ιερουσαλήμ έχει σημάνει συναγερμός μετά τις εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ σήμερα το πρωί, έπειτα από νέα σειρά εκτοξεύσεων πυραύλων από το Ιράν, πάντως οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Ισραήλ ανέφεραν πως δεν υπάρχουν θύματα ως αυτό το στάδιο. Ο ισραηλινός στρατός κήρυξε τρεις συναγερμούς εξαιτίας εκτοξεύσεων ιρανικών πυραύλων τις προηγούμενες δυο ώρες.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του ισραηλινού εδάφους σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού και όσα μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ, προκαλώντας την κήρυξη συναγερμών σε διάφορους τομείς της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Τελ Αβίβ, χωρίς πάντως να αναφέρονται θύματα ως τώρα, κατά τις πληροφορίες μέχρι στιγμής.

Έπειτα από ανήσυχη ηρεμία για επτά και πλέον ώρες, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα πως έθεσε σε κατάσταση συναγερμού το κεντρικό τμήμα της χώρας και ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να αναχαιτιστούν «πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του κράτους του Ισραήλ».

Η ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο από την πλευρά της για «νέο κύμα πυραύλων» εναντίον του Ισραήλ.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα μετά την ομοβροντία και ο στρατός τερμάτισε τον συναγερμό, επιτρέποντας στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια. Χθες η «διοίκηση εσωτερικού μετώπου» του στρατού ανακοίνωσε πως θα χαλαρώσει κάποιους περιορισμούς για τους πολίτες της χώρας, σχετιζόμενους με τον πόλεμο, από σήμερα το μεσημέρι, λόγω της μείωσης των εκτοξεύσεων πυραύλων από το Ιράν.

Live οι εξελίξεις:

LIve όλες οι εξελίξεις:

Στο στόχαστρο του Ιράν οι Κουρδικές βάσεις

 Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον των αρχηγείων των κουρδικών δυνάμεων στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο Ιράκ, ανέφερε επίσημο πρακτορείο ειδήσεων.

«Στοχοποιήσαμε τα γενικά αρχηγεία κουρδικών οργανώσεων οι οποίες αντιτίθενται στην (σ.σ. ισλαμική) επανάσταση στο ιρακινό Κουρδιστάν με 3 πυραύλους», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού στρατού που επικαλέστηκε το IRNA μέσω Telegram.

Από την έναρξη της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, όπου φιλοξενούνται στοιχεία του αμερικανικού στρατού, έχει γίνει στόχος επανειλημμένων επιδρομών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, τα περισσότερα από τα οποία πάντως αναχαιτίστηκαν από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Διαβάστε επίσης:

Στενό του Ορμούζ: Γιατί ο Τραμπ έσπευσε να δώσει εγγυήσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τι πραγματικά σημαίνουν οι δεσμεύσεις του

Επικίνδυνη κλιμάκωση – Οι τρεις κύριοι άξονες των αμερικανοϊσραηλινών επιχειρήσεων στο Ιράν και ο βαθμός επιτυχίας τους

Πόλεμος φθοράς με το Ιράν: Η μάχη των πυραύλων και των αποθεμάτων

