Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου «Αττικόν»: Τα ράντζα στους διαδρόμους έχουν μετατρέψει το νέο ΤΕΠ σε άτυπη κλινική

Την άμεση ενίσχυση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου «Αττικόν» με νοσηλευτικό προσωπικό ζητάει το Σωματείο εργαζομένων του θεραπευτηρίου «Αναγέννηση», καταγγέλλοντας ότι η δραματική έλλειψη έχει προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες στην λειτουργία του θεραπευτηρίου.

Οι εργαζόμενοι επίσης προειδοποιούν ότι οι «αντοχές τους έχουν τελειώσει και πλέον τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των ασθενών», ενώ παράλληλα προγραμματίζουν μέσα στο Μάρτιο μια σειρά από κινητοποιήσεις, στάσεις εργασίας και απεργία.

Ενδεικτικά, όπως αναφέρει το ΔΣ του σωματείου, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Αττικόν το 2021 αριθμούσε 41 άτομα ενώ τώρα 26. Δηλαδή 15 νοσηλευτές λιγότεροι. Επιπλέον το Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας που υπάγεται στο ΤΕΠ αριθμούσε 16 εργαζόμενους ενώ τώρα αριθμεί 7.

«Το νοσοκομείο Αττικόν αναπτύσσεται άναρχα και εις βάρος των υγειονομικών αφού νέες θέσεις (πόστα) έχουν ανοίξει π.χ fast track χωρίς το απαραίτητο προσωπικό το οποίο έχει γίνει λάστιχο. Η ανακύκλωση του ίδιου εξουθενωμένου προσωπικού, οι μετακινήσεις και τα προσωρινά μπαλώματα είναι “λύσεις” που εφαρμόζονται χρόνια και έχουν αποτύχει», όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του σωματείου.

Επιπλέον, πέρα από τον καθημερινό φόρτο, την εξάντληση, τα χιλιάδες χρωστούμενα ρεπό και άδειες που είναι μόνιμο καθεστώς:

η προσέλευση ασθενών αυξάνεται συνεχώς, ιδιαίτερα λόγω της διάλυσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Δυτική Αθήνα

ασθενείς νοσηλεύονται στο ΤΕΠ επί ώρες και ολόκληρες μέρες μετά την εισαγωγή τους. Δε φτάνουν τα ράντζα στους διαδρόμους, έχει μετατραπεί μέχρι και το ΤΕΠ σε άτυπη κλινική.

Ήδη το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου με έγγραφα του έχει αναδείξει ότι η στελέχωση και τα πλάνα εργασίας πολλών εφημεριών είναι επισφαλή για τη λειτουργία του τμήματος, για τους ασθενείς και το προσωπικό που καλείται να εργαστεί στην εφημερία του νοσοκομείου.

«Το σωματείο μας έχει καταγγείλει δεκάδες φορές την κατάσταση στις γενικές εφημερίες του νοσοκομείου ενώ κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα για τη Βραχεία Νοσηλεία στις 13/10/25. Καταλαβαίνει μήπως τώρα ο κ. Γεωργιάδης τι εννοούσαμε όταν του δηλώναμε ότι “δε φτάνουν οι ανακαινίσεις και τα ντουβάρια”; Πόσο ακόμα θα βαφτίζεται “αντοχή του συστήματος” η υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων; Δεν αντέχουμε άλλο και δεν ανεχόμαστε άλλο να δουλεύουμε χωρίς επαρκές προσωπικό, να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών», σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι.

Το σωματείο ζητάει:

Έκτακτες κατεπείγουσες προσλήψεις μόνιμων νοσηλευτών για τα ΤΕΠ.

Να λειτουργήσει η Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας ή να αποδεσμευτεί και να στελεχωθεί με προσωπικό. Μέχρι τότε αναπροσαρμογή των πόστων.

Άμεση ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Επίσης οι εργαζόμενοι προγραμματίζουν μια σειρά από κινητοποιήσεις. Συγκεκριμένα:

Από 9 Μάρτη καθημερινές δίωρες στάσεις εργασίας (7-9 πμ) και διαμαρτυρίες .

Συμμετοχή στο νοσηλευτικό συλλαλητήριο την Κυριακή 15 Μαρτίου, 5:00μμ, Σύνταγμα.

την Κυριακή 15 Μαρτίου, 5:00μμ, Σύνταγμα. Απεργία νοσοκομειακών γιατρών στις 18/3 και όλων των υγειονομικών στις 19/3.

