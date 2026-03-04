«Δεν φταις εσύ. Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος. Μίλα με τον γιατρό σου» (photos)

Ένα πρωτότυπο θεατρικό δρώμενο, εμπνευσμένο από την καθημερινότητα ενός ανθρώπου που ζει με παχυσαρκία, συγκίνησε το κοινό που το παρακολούθησε, καθώς για λίγο είδε τον κόσμο, μέσα από τα μάτια και το μυαλό ενός παχύσαρκου ατόμου.

Το έργο σε σενάριο σκηνοθεσία Θοδωρή Αθερίδη και πρωταγωνίστρια την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, μετέτρεψε την ενημέρωση γι’ αυτή την πολυπαραγοντική νόσο σε ένα προσωπικό βίωμα, που έζησαν όλοι όσοι παρακολουθήσαν την πρωτότυπη αυτή εκδήλωση, της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ–ΛΙΛΛΥ, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στο Μικρό Πάλλας, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την Παχυσαρκία.

Με κεντρικό μήνυμα «Δεν φταις εσύ. Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος. Μίλα με τον γιατρό σου», η εκδήλωση στόχευσε να ανατρέψει βαθιά ριζωμένα στερεότυπα και να αναδείξει την παχυσαρκία ως μια πολυπαραγοντική, χρόνια πάθηση που απαιτεί ιατρική παρακολούθηση και εξατομικευμένη φροντίδα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική καμπάνια της εταιρείας, η οποία επιδιώκει να μετατοπίσει τη δημόσια συζήτηση από την ενοχοποίηση του ατόμου στη σωστή κατανόηση της νόσου.

Όπως τόνισε η Τάνια Βαριάμη, «προτεραιότητά μας είναι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται την παχυσαρκία. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να απευθυνθούν στον γιατρό τους και να σχεδιάσουν μαζί ένα εξατομικευμένο πλάνο αντιμετώπισης».

Η εκδήλωση αξιοποίησε το θέατρο ως μέσο βιωματικής προσέγγισης. Μέσα από αυτό το τετράπρακτο θεατρικό δρώμενο, το κοινό παρακολουθούσε τους δυο αγαπημένους ηθοποιούς που ανέδειξαν, σε κάθε πράξη, τα κοινωνικά στερεότυπα, τις εσωτερικές συγκρούσεις και τις προκαταλήψεις που οδηγούν σε ενοχή και σιωπή.

Η παράσταση υπογράμμισε ότι το βάρος που κουβαλά ένα άτομο δεν είναι μόνο σωματικό, αλλά και ψυχικό. «Το πιο βαρύ πράγμα που κουβαλά ένας άνθρωπος δεν είναι το σώμα του, αλλά η ενοχή», ακούστηκε χαρακτηριστικά από τη σκηνή, συνοψίζοντας το κεντρικό μήνυμα της βραδιάς.

Υπουργός Υγείας: «Θα συνεχίσουν να λαμβάνουν φάρμακα οι ασθενείς και μετά τους 8 μήνες»

Την εκδήλωση παρακολούθησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ανακοίνωσε όσοι εντάσσονται στο «Εθνικό Πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας» και είναι συνεπείς θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δωρεάν τη φαρμακευτική αγωγή ακόμη και μετά τους πρώτους 8 μήνες: «Όσοι από τους ασθενείς με παχυσαρκία πηγαίνουν καλά με τη θεραπεία και την παρακολούθηση, θα μπορούν, όπως σκεφτόμαστε, να συνεχίζουν τη θεραπεία με τα καινοτόμα φάρμακα και μετά το πέρας του οκταμήνου. Δεν θα εγκαταλείψουμε τους ασθενείς που βλέπουμε ότι θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους», δήλωσε ο υπουργός.

Στη συζήτηση που προηγήθηκε και συντόνισε η Μαίρη Συνατσάκη, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου «Ιμερόεσσα», Κυριακή Τσιρανίδου, υπογράμμισε ότι: «το πιο δύσκολο για τους ανθρώπους που ζουν με παχυσαρκία δεν είναι μόνο η νόσος, αλλά η κοινωνική κριτική που τη συνοδεύει».

Από την πλευρά της, η Εριφύλη Χατζηαγγελάκη τόνισε την ανάγκη για ολιστική, εξατομικευμένη ιατρική προσέγγιση, με ενεργή συμμετοχή διεπιστημονικής ομάδας.

Ο αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ–ΛΙΛΛΥ, Σπύρος Φιλιώτης, σημείωσε ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι «να ενισχύσουμε την κατανόηση γύρω από την παχυσαρκία και να συμβάλλουμε στην αλλαγή της κοινωνικής αντίληψης. Ο γιατρός είναι ο βασικός σύμμαχος σε κάθε βήμα της διαδρομής».

