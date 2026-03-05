search
05.03.2026 08:42

Στάρμερ: Αναδίπλωση σε 48 ώρες και προβλήματα στον επαναπατρισμό Βρετανών

05.03.2026 08:42
STARMER2
AP

Σοβαρό παρασκήνιο στο εσωτερικό της βρετανικής κυβέρνησης αποκαλύπτεται γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς ο Κιρ Στάρμερ φέρεται να άλλαξε στάση μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες για τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ.

Κορυφαίοι υπουργοί είχαν αντιδράσει στη συμμετοχή της Βρετανίας στις αμερικανικές επιθέσεις και στη χρήση βρετανικών βάσεων.

Την αντίδραση στο υπουργικό συμβούλιο φέρεται να ηγήθηκε ο υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ, ο οποίος μαζί με την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς και την υπουργό Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ υποστήριξαν ότι μια προληπτική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν δεν είχε σαφή νομική βάση.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός αρχικά υιοθέτησε αυτή τη θέση και αρνήθηκε να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για επιθέσεις, πριν τελικά δώσει άδεια για περιορισμένες επιχειρήσεις που παρουσιάζονται ως «αμυντικές».

Σήμερα η πρώτη πτήση επαναπατρισμού

Την ίδια στιγμή προβλήματα σημειώθηκαν και στην επιχείρηση επαναπατρισμού Βρετανών πολιτών από την περιοχή της σύγκρουσης.

Η πρώτη πτήση που είχε ναυλωθεί από την κυβέρνηση για την απομάκρυνση πολιτών από το Ομάν δεν απογειώθηκε όπως είχε προγραμματιστεί, έπειτα από τεχνικά και διοικητικά προβλήματα, με επιβάτες να επιστρέφουν στα ξενοδοχεία τους μέχρι να οργανωθεί νέα αναχώρηση, πιθανόν σήμερα.

Βρετανικός τύπος

Την ίδια ώρα ο βρετανικός τύπος καταγράφει κλιμάκωση της σύγκρουσης και διεύρυνση του πολεμικού μετώπου.

Η εφημερίδα Μέτρο κάνει λόγο για πόλεμο που «γίνεται παγκόσμιος», ενώ οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς αναφέρουν ότι αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά της Σρι Λάνκα, σε επιχείρηση που θεωρείται η πρώτη τέτοια επίθεση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

