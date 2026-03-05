Θεσσαλονίκη: Εγκατέλειψε κουτάβια στον δρόμο και το πλήρωσε πολύ ακριβά…

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πρόστιμο πάνω από 60.000 ευρώ καλείται να πληρώσει ένας 62χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εγκατέλειψε δύο κουτάβια στην περιοχή της Ασπροβάλτας.
Ο άνδρας εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης την ώρα που μετέφερε με το αυτοκίνητό του τα δύο σκυλάκια, ηλικίας μόλις ενός μηνός, και στη συνέχεια τα άφησε αβοήθητα στον δρόμο.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη βεβαίωση πέντε διοικητικών παραβάσεων, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται σε 65.300 ευρώ.
Παράλληλα, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων συντροφιάς.
