SUPERNATURAL festival 2026 – Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, Δημοτική αγορά Κυψέλης

Μια γιορτή άγριας ζύμωσης στην καρδιά της Αθήνας

Η “άγρια” πλευρά του κρασιού δίνει ραντεβού στην Κυψέλη

«Η μεγαλύτερη σοφία βρίσκεται στην απλότητα και στη φυσικότητα των πραγμάτων — εκεί όπου γεννιέται η αληθινή απόλαυση» Επίκουρος

Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, από τις 12:00 έως τις 20:00, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης γεμίζει αρώματα, ζωντανές γεύσεις και ανθρώπους που πιστεύουν στη δύναμη της φυσικής δημιουργίας. Η έκθεση φυσικών κρασιών SUPERNATURAL έρχεται για δεύτερη χρονιά στην Αθήνα και μας προσκαλεί να γνωρίσουμε από κοντά τον κόσμο των προϊόντων της άγριας ζύμωσης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η φυσική διεργασία της άγριας ζύμωσης – μια παραγωγική πρακτική που βασίζεται στους αυτόχθονες μικροοργανισμούς του περιβάλλοντος και του ίδιου του πρώτου υλικού. Η συγκεκριμένη προσέγγιση, που κερδίζει σταθερά έδαφος διεθνώς, αποδίδει προϊόντα με πολυπλοκότητα, ζωντάνια και ιδιαίτερο γευστικό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας την πρώτη ύλη και τον τόπο προέλευσης.

Περισσότεροι από 20 παραγωγοί από όλη την Ελλάδα φέρνουν μαζί τους φυσικά κρασιά με χαρακτήρα, μπίρες άγριας ζύμωσης, kombucha και άλλα προϊόντα που εξελίσσονται ζωντανά μέσα στο ποτήρι ή στο πιάτο μας. Εδώ, τίποτα δεν είναι απόλυτα προβλέψιμο – κάθε γουλιά είναι μια μικρή ανακάλυψη.

Save the date:

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026-Δημοτική αγορά Κυψέλης

12:00 έως τις 20:00

Γαστρονομικές συνεργασίες

Τη γευστική εμπειρία συμπληρώνουν ζυμωμένος καφές από τους Sortie και June, αλλά και πιάτα που αξιοποιούν υλικά άγριας ζύμωσης – όπως προζυμένιο ψωμί και και ξινολάχανο – με την υπογραφή του εστιατορίου More Feelings στο Κουκάκι.

Χορηγός

Χορηγός του SUPERNATURAL festival 2026 είναι η εταιρεία ΚΡΙΝΟΣ και το φυσικό μεταλλικό νερό από την ιδιόκτητη πηγή τους στη Ροδοδάφνη Αιγίου.

Pop-up Store

Παράλληλα, από 7 έως 15 Μαρτίου 2026, στον ίδιο χώρο θα λειτουργεί pop-up store, όπου το κοινό θα μπορεί να προμηθευτεί επιλεγμένα φυσικά κρασιά και προϊόντα της έκθεσης.

Η διοργάνωση υλοποιείται από την εταιρεία διανομής φυσικού κρασιού Eklektikon σε συνεργασία με τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, αναδεικνύοντας μικρούς, ανεξάρτητους παραγωγούς και μια πιο αυθεντική, βιωματική προσέγγιση στη γεύση.

SUPERNATURAL: Εκεί όπου το κρασί ζει και εξελίσσεται

Το SUPERNATURAL δεν είναι απλώς μια έκθεση – είναι μια εμπειρία.

Είναι η ευκαιρία να δοκιμάσεις κρασιά που εκφράζουν τον τόπο τους χωρίς παρεμβάσεις, να συζητήσεις με τους ίδιους τους δημιουργούς, να ακούσεις τις ιστορίες πίσω από τις ετικέτες και να ανακαλύψεις πώς η ζύμωση μπορεί να γίνει τρόπος ζωής.

Συμμετέχοντες παραγωγοί (ενδεικτικά)

Βιολογικοί Αμπελώνες Κοντοζήση (Καρδίτσα), Βιολογικοί οίνοι Δημακόπουλου (Βασιλικό Αχαΐας), Οικογένεια Βαϊμάκη (Αμύνταιο Φλώρινας), Οινοποιείο Γκαράλη (Αγ. Δημήτριος Λήμνου), Voi Vignes (Κρανιά Ολύμπου), Δωρικός Οίνος (Κονιάκος Φωκίδας), Εδανός (Αιγιάλεια Αχαΐας), Στυλιανού (Κουνάβοι Ηρακλείου Κρήτης), Kamara Pure Wines (Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης), Άννα Χαλκιά (Νεμέα Κορινθίας), Οινοποιείο Χρυσολωρά (Σέριφος), Κτήμα Καστρίτη (Δίστομο Βοιωτίας), Κτήμα Μιτζιφίρη (Δύο Δέντρα Εύβοιας), Οινογένεσις (Αδριανή Δράμας), Κτήμα Παπρά (Τύρναβος Λάρισας), Κτήμα Σεϊτανίδη (Φωλιά Καβάλας), Βιολογικό Οινοποιείο Καλόγρη (Μαντινεία Αρκαδίας), Azienda Agricola Salvatore Marino (Σικελία, Ιταλία), Ηλέσιον (Αθήνα), Dameli (εισαγωγέας / διανομέας φυσικών κρασιών), Eklektikon (διανομέας φυσικών κρασιών), Ichnos Wines (εισαγωγέας / διανομέας φυσικών κρασιών), Κυκάω (μπίρες άγριας ζύμωσης – Πλατάνι Αχαΐας), The Greek Gut (kombucha – Αθήνα), Κρίνος (Αίγιο Αχαΐας).

Πού: Δημοτική αγορά Κυψέλης

Πότε: Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, από τις 12:00 έως τις 20:00

Εισιτήρια: 20 ευρώ

Προπώληση: https://supernatural.club/tickets

Επικοινωνία σχετικά με την έκθεση:

Νίκη Αθηνά Ουρούμη ([email protected] – 6981 713265) πτυχιούχος γεωπόνος με μεταπτυχιακό στην οινολογία

Άρης Σουλτάνος ([email protected] – 6971 836457) Μετεκπαίδευση στα οικονομικά στην Καλιφόρνια ενώ το 2011 συνίδρυσε την Eklektikon, την πρώτη εισαγωγική εταιρεία Ελληνικών φυσικών κρασιών

Γραφείο τύπου και επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We Will