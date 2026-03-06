CrediaBank: Ισχυρή ανάπτυξη και ρεκόρ εκταμιεύσεων για το 2025 με σημαντική άνοδο κερδών

Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών κατέγραψε το 2025 η CrediaBank, η οποία έκλεισε τη χρονιά με ιστορικά υψηλά επίπεδα εκταμιεύσεων, πιστωτικής επέκτασης και κερδοφορίας. Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν τη δυναμική πορεία που έχει διαμορφώσει η τράπεζα τα τελευταία χρόνια, καθώς συνεχίζει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά και να υλοποιεί το σχέδιο μετασχηματισμού που ξεκίνησε πριν από περίπου τρία χρόνια.

Η χρονιά συνοδεύτηκε επίσης από σημαντικές στρατηγικές κινήσεις, όπως η συνεργασία με την Euronet στον τομέα των πληρωμών, αλλά και η συμφωνία για την εξαγορά της HSBC Malta, η οποία βρίσκεται υπό την αίρεση των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων. Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στη στρατηγική επέκτασης της τράπεζας τόσο στην ελληνική αγορά όσο και σε νέες διεθνείς δραστηριότητες.

Ρεκόρ χρηματοδότησης της οικονομίας

Η ανάπτυξη της τράπεζας το 2025 στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στη σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης προς επιχειρήσεις και ιδιώτες. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έφτασαν τα 3,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 47% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία της τράπεζας.

Το αποτέλεσμα αυτό ξεπέρασε σημαντικά τον στόχο των 2,1 δισ. ευρώ που είχε τεθεί στο επιχειρηματικό πλάνο της χρονιάς. Παράλληλα, η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 1,1 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 16% σε σχέση με το 2024 και υπερβαίνοντας επίσης τον στόχο του 1 δισ. ευρώ.

Η ισχυρή πιστωτική δραστηριότητα είχε άμεση επίδραση στα βασικά έσοδα της τράπεζας. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 58% και διαμορφώθηκαν σε 168,3 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο, φθάνοντας τα 37,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 96% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας

Η βελτίωση των οργανικών εσόδων και η καλύτερη διαχείριση του κόστους οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της τράπεζας. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε 82,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 88% σε ετήσια βάση.

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 57,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 93% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, τα βασικά έσοδα του ομίλου –δηλαδή τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες– έφτασαν τα 205,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 63%.

Τα συνολικά επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 225,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 59% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Αύξηση καταθέσεων και ισχυρή ρευστότητα

Η θετική πορεία αποτυπώθηκε και στην αύξηση των καταθέσεων, οι οποίες έφτασαν σχεδόν τα 6,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια άνοδο 11%. Ο ρυθμός αύξησης ήταν σχεδόν διπλάσιος από τον μέσο όρο της αγοράς.

Παράλληλα, η τράπεζα διατήρησε ισχυρούς δείκτες ρευστότητας. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 66%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ανήλθε στο 162%, αποτυπώνοντας τη σταθερή χρηματοοικονομική της θέση.

Βελτίωση λειτουργικής αποδοτικότητας

Παρά την αύξηση των λειτουργικών εξόδων λόγω της ενσωμάτωσης της πρώην Παγκρήτια Τράπεζα, η λειτουργική αποτελεσματικότητα της τράπεζας βελτιώθηκε. Ο δείκτης κόστους προς επαναλαμβανόμενα έσοδα υποχώρησε στο 63,5% από 69,1% το 2024.

Η ολοκλήρωση της λειτουργικής συγχώνευσης και η αναδιάρθρωση του δικτύου καταστημάτων αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω βελτίωση της βάσης κόστους κατά τη διάρκεια του 2026.

Σταθεροί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας

Σε επίπεδο ποιότητας χαρτοφυλακίου, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στο 2,9%, ενώ ο δείκτης κάλυψης αυξήθηκε στο 48,2%.

Ο δείκτης βασικών κεφαλαίων CET1 ανήλθε στο 11%, υψηλότερα από το ελάχιστο εποπτικό όριο του 9%. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 17,4%, παραμένοντας επίσης σημαντικά πάνω από το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο του 13,8%.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, σημείωσε ότι το 2025 αποτέλεσε χρονιά επανεκκίνησης για την CrediaBank, καθώς ο οργανισμός προχώρησε ταυτόχρονα σε ανάπτυξη και σε βαθύ λειτουργικό μετασχηματισμό, ενισχύοντας τη θέση του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Διαβάστε επίσης:

Πειραιώς: Το στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο 2026 -2030 – Οι 3 προτεραιότητες

Σύμπραξη ΔΕΗ – METLEN για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500MW σε τρεις χώρες

Novibet και Allwyn ματαιώνουν τη μεταξύ τους συμφωνία