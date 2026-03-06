Ιρανικές επιθέσεις με drones σε ΗΑΕ, χτυπούν με πυραύλους το Τελ Αβίβ, πλήγμα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν – Ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Όλες οι εξελίξεις

Έκτη μέρα από τη νέα σύρραξη στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος συνεχίζεται με αμείωτη ένταση με σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν – Ισραήλ και την Τεχεράνη να εξακολουθεί να επιτίθεται σε χώρες του Κόλπου.

Χωρίς να διαφαίνεται ακόμη ολοκλήρωση των αμερικανοϊσραηλινών επιχειρήσεων, οι IDF χτυπούν και τον νότιο Λίβανο με στόχο την Χεζμπολάχ. Στο στόχαστρο μπήκε και το Αζερμπαϊτζάν, που υπέστη πλήγμα στο διεθνές αεροδρόμιό του, με την Τεχεράνη να αρνείται ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση. O επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ευθύνεται για τις ρίψεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που αποδόθηκαν στο Ιράν, προκειμένου, σύμφωνα με τον ίδιο, να «βλάψει τις καλές σχέσεις» του Ιράν με αυτήν τη χώρα, ενώ ο πρεσβευτής του Ιράν στη Σαουδική Αραβία, ο Αλιρεζά Εναγιατί, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι η χώρα του εξαπέλυσε επιδρομή κατά της αμερικανικής πρεσβείας στο βασίλειο, όπως είχε κατηγορήσει το Ριάντ την Τεχεράνη.

Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι χτύπησε ένα πετρελαιοφόρο με σημαία ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο και ότι επιτέθηκε σε βάση που φιλοξενεί αμερικανικά στρατεύματα στο Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το Μπαχρέιν έκανε γνωστό ότι εγκαταστάσεις σε μια βιομηχανική ζώνη όπου υπάρχει και ένα διυλιστήριο πετρελαίου, στο νότιο τμήμα της χώρας, «έγιναν στόχος», με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα «πληρώσουν το τίμημα, αργά ή γρήγορα» εάν σιωπήσουν για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, την οποία η Τεχεράνη θεωρεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου, προειδοποίησε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο πιστεύεται ότι είναι κοντά στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, επικαλέστηκε μια στρατιωτική πηγή που του είπε ότι η χώρα έχει εκτοξεύσει περισσότερα από 2.000 drones μέχρι στιγμής. Εάν αυτό είναι αλήθεια, τότε χρησιμοποιούνται περισσότερα από 330 drones κάθε μέρα – ή ένα κάθε τέσσερα λεπτά.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ιράν είναι έτοιμο για μια χερσαία εισβολή των ΗΠΑ στη χώρα. «Το Σχέδιο Α για μια καθαρή, γρήγορη στρατιωτική νίκη απέτυχε, κύριε Πρόεδρε», έγραψε απευθυνόμενος στον Τραμπ. «Το Σχέδιο Β σας θα είναι [μια] ακόμη μεγαλύτερη αποτυχία». Ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν ανέφερε πως «Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι σκοπεύουν να εισέλθουν σε ιρανικό έδαφος με αρκετές χιλιάδες στρατιώτες. Οι γενναίοι γιοι του Ιμάμη Χομεϊνί και του Ιμάμη Χαμενεΐ σας περιμένουν, έτοιμοι να ντροπιάσουν αυτούς τους διεφθαρμένους Αμερικανούς αξιωματούχους σκοτώνοντας και αιχμαλωτίζοντας χιλιάδες». «Η ιερή γη του Ιράν δεν είναι μέρος για τους υπηρέτες της κόλασης», πρόσθεσε.

Νέος συναγερμός σήμανε στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, ωστόσο δεν εντοπίστηκε κάποια απειλή. Πρόκειται για την τρίτη φορά που ηχούν οι σειρήνες στην περιοχή τις τελευταίες ώρες.

Ο IDF ανακοίνωσε το μεσημέρι ότι ολοκληρώθηκε το 12ο κύμα επιθέσεων σε όλη την Τεχεράνη, καθώς χτυπήθηκαν τα αρχηγεία της ειδικής μονάδας στην επαρχία Αλμπόρζ του Ιράν και μια βάση των δυνάμεων Μπασίτζ στην Τεχεράνη, ενώ συνεχίζει με νέα χτυπήματα. Στο μεταξύ, μπαράζ χτυπημάτων πραγματοποιούνται από το Ισραήλ στον Λίβανο.

Η Γαλλία έδωσε το «πράσινο φως» σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν βάσεις της στη Μέση Ανατολή για αμυντικούς σκοπούς ενώ ενισχύει την παρουσία της στα ΗΑΕ με 6 επιπλέον Rafale. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα, ενταγμένη στους αμερικανικούς στρατηγικούς σχεδιασμούς στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύει σταδιακά τη στρατιωτική της παρουσία από το νότιο Αιγαίο έως την Κύπρο, ενώ τα αραβικά κράτη στον Περσικό Κόλπο κινδυνεύουν να ξεμείνουν από αναχαιτιστικούς πυραύλους, καθώς τα αποθέματα είναι χαμηλά, δήλωσαν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο CBS News.

