search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 17:17
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.03.2026 17:01

Η αδρεναλίνη στα ύψη με το esports Road Tournament της Allwyn να κάνει pit stop στο Περιστέρι το Σάββατο 7 Μαρτίου – Ζήσε μια μοναδική εμπειρία ταχύτητας και διεκδίκησε ένα ταξίδι στο McLaren Technology Center στο Λονδίνο

06.03.2026 17:01
1

Μετά τις επιτυχημένες στάσεις σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα, το esports Road Tournament της Allwyn κάνει ένα ακόμα… pit stop, αυτή τη φορά στο Περιστέρι. Το Σάββατο 7 Μαρτίου θα βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας, από τις 12:00 έως τις 22:00.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να πάρουν μέρος σε αγώνες προσομοίωσης Formula 1,  οδηγώντας στη θρυλική πίστα του Silverstone, σε διαδραστικά challenges, να φωτογραφηθούν και να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες.

Ο παίκτης που θα σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί ζωντανά στην Αθήνα, στις 21 Μαρτίου.

Ο νικητής του τελικού θα μπορέσει να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της Formula 1, κερδίζοντας ένα ταξίδι στο McLaren Technology Center, στο Λονδίνο, στις 15 και 16 Μαΐου.

Ραντεβού στην Πάτρα στις 14 Μαρτίου

Μετά το Περιστέρι, το Esports Road Tournament της Allwyn θα συνεχίσει το ταξίδι του στην Πάτρα, όπου θα βρίσκεται στην Πλατεία Τριών Συμμάχων, το Σάββατο 14 Μαρτίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του Discord Server της Allwyn. Διαφορετικά, βάσει της εκάστοτε διαθεσιμότητας, θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε άτομα που θα βρίσκονται στον χώρο, χωρίς να έχουν κλείσει διαδικτυακά θέση.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι δηλώνουν συμμετοχή θα πρέπει να είναι ενήλικες.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gulf oil
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρουν τα πετροδολάρια οι χώρες του Κόλπου; – Απειλή αποχώρησης από τις επενδύσεις στις ΗΠΑ

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν, «κόλαση» και στη Βηρυτό – Βάσεις των ΗΠΑ στοχεύει η Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις

1
ADVERTORIAL

Η αδρεναλίνη στα ύψη με το esports Road Tournament της Allwyn να κάνει pit stop στο Περιστέρι το Σάββατο 7 Μαρτίου – Ζήσε μια μοναδική εμπειρία ταχύτητας και διεκδίκησε ένα ταξίδι στο McLaren Technology Center στο Λονδίνο

patriot_0603_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ΗΠΑ (μας) θέλουν «μικρό χωροφύλακα» – Γιατί η Ελλάδα στέλνει Patriot και F-16 στη Βουλγαρία

Iran-ANT1
MEDIA

ΑΝΤ1: Σημαντική αποκλειστική συνέντευξη Ιρανού Ακαδημαϊκού για την κρίση στη Μέση Ανατολή στο κεντρικό δελτίο (6/3)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

sanchez trump erdogan papandreou
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ελιγμός Σάντσεθ, το μη σχέδιο Τραμπ, η δύσκολη θέση Ερντογάν, τα πρώτα γκάλοπ για τον πόλεμο και οι κάλπες, η… ανατροπή Παπανδρέου και η διαρκής δίκη  

Khalaf Ahmad Al Habtoor
ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας των ΗΑΕ σε Τραμπ: «Ποιος σου έδωσε την εξουσία να ξεκινήσεις πόλεμο στο Ιράν;»

papastavrou_kos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Κόντρα για το θηριώδες ξενοδοχείο της Casa Coa που θα επιβαρύνει το κορεσμένο νησί - Η χωρίς λογική έγκριση από το ΥΠΕΝ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 17:13
gulf oil
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρουν τα πετροδολάρια οι χώρες του Κόλπου; – Απειλή αποχώρησης από τις επενδύσεις στις ΗΠΑ

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν, «κόλαση» και στη Βηρυτό – Βάσεις των ΗΠΑ στοχεύει η Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις

1
ADVERTORIAL

Η αδρεναλίνη στα ύψη με το esports Road Tournament της Allwyn να κάνει pit stop στο Περιστέρι το Σάββατο 7 Μαρτίου – Ζήσε μια μοναδική εμπειρία ταχύτητας και διεκδίκησε ένα ταξίδι στο McLaren Technology Center στο Λονδίνο

1 / 3