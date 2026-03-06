«Ιράν pass» εξετάζει η κυβέρνηση – Η βεντάλια μέτρων που βρίσκεται στο τραπέζι του Μαξίμου

Η κυβέρνηση μπορεί να εμφανίζεται ικανοποιημένη από την απήχηση που έχει στους πολίτες η απόφαση της να στείλει φρεγάτες και αεροπλάνα στην Κύπρο για την προστασία της Μεγαλόνησου, στο Μέγαρο Μαξίμου ωστόσο, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός σχετικά με την οικονομία και τις συνέπειες που θα υπάρξουν εξ αιτίας της κατάστασης στον Κόλπο.

Η κυβέρνηση έχει στην πραγματικότητα μπροστά της τρεις προκλήσεις. Τις αυξήσεις στην ενέργεια, το τι θα γίνει με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και το θέμα του τουρισμού.

Η μεγαλύτερη ανησυχία των κυβερνητικών στελεχών έχει να κάνει με το πόσο να κρατήσει ο πόλεμος καθώς από τον χρόνο της πολεμικής σύρραξης θα εξαρτηθεί κατά πολύ το τι θα γίνει με τον τουρισμό το καλοκαίρι.

Κυβερνητικά στελέχη σημείωναν ότι υπάρχει το προηγούμενο της κρίσης στην Ουκρανία. Ωστόσο, το γεγονός ότι από την συγκεκριμένη περιοχή προέρχεται περίπου το ένα τέταρτο των ενεργειακών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται διεθνώς, προβληματίζει ιδιαίτερα την κυβέρνηση καθώς αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένα ζήτημα επιβάρυνσης του κόστους για τη μεταφορά του πετρελαίου.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτή καμιάς μορφής ασυδοσία στην αγορά. Η αισχροκέρδεια δεν γίνεται αποδεκτή, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κάνει κερδοσκοπικά παιχνίδια. Ο ελεγκτικός μηχανισμός της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή βρίσκεται ήδη σε πλήρη εγρήγορση, πραγματοποιώντας εκατοντάδες ελέγχους στην αγορά», λένε οι ίδιοι άνθρωποι.

Γαλάζια στελέχη αναφέρουν ακόμα ότι ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με σενάρια που λαμβάνουν υπόψη τιμές πετρελαίου μέχρι και 100 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή πολύ υψηλότερες σε σχέση με τις σημερινές. Είναι λογικό ότι αν διαρκέσει η κρίση και εδώ και αλλού, θα υπάρξουν κάποιες δυσμενείς συνέπειες.

Σημείωναν ότι με δεδομένο ότι δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος είναι πολύ πρόωρο να μιλάμε γι’ αυτό.

Ακόμα ανέφεραν ότι μόνο το 25% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου διεθνώς διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ και ότι η Ελλάδα δεν προμηθεύεται καθόλου φυσικό αέριο από την περιοχή αυτή. Και δεύτερον, ότι στην Ελλάδα το μεγαλύτερο τμήμα των τιμών, που πληρώνει ο καταναλωτής στην αντλία, δεν σχετίζεται με τις διεθνείς τιμές, αλλά με τους φόρους. Άρα και η επίπτωση κανονικά θα πρέπει να είναι πολύ μικρότερη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα που μελετά η κυβέρνηση είναι: Να μπεί και πάλι πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, να δωθεί ενα Fuel Pass για τα καύσιμα όπως είχε γίνει μεσα στην ενεργειακή κρίση, να υπάρξουν επιδοτήσεις σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις (για να μην μετακυλήσουν το κόστος), αλλα και επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Τέλος, να ενταθούν οι ελεγχοι και τα πρόστιμα για τα φαινόμενα κερδοσκοπίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι υπάρχει πλήρης επάρκεια σε όλα τα προϊόντα και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. «Όποιες αυξήσεις παρατηρούνται, που είναι αδικαιολόγητες και δείχνουν αισχροκέρδεια, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η κυβέρνηση πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους στην αγορά καυσίμων. «Συνολικά, από το Σάββατο μέχρι χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 700 έλεγχοι, ενώ παράλληλα παρακολουθούνται οι τιμές σε όλα τα πρατήρια της χώρας μέσω της πλατφόρμας FuelPrices.gr. Σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης Ναπολέων Μαραβέγιας ανέφερε από την πλευρά του, ότι εξέφρασε την άποψη ότι είναι αδύνατον να μην υπάρξουν ανατιμήσεις και πρόσθεσε ότι «σε πρώτη φάση φαίνεται ότι τα βενζινάδικα έχουν τον πρώτο λόγο και την πρωτοκαθεδρία. Μετά θα δούμε βεβαίως το ηλεκτρικό ρεύμα πώς θα εξελιχθεί.

Βλέπουμε ότι στα σούπερ μάρκετ υπάρχει, θα έλεγε κανείς, ανταγωνισμός.

Εκεί που τα πράγματα περιπλέκονται είναι στο πιο πίσω επίπεδο και όχι τόσο στη βιομηχανία όσο στις εισαγωγές. Εκεί θα πρέπει να εντοπιστεί ίσως ένας ευρύτερος και πιο σημαντικός και πιο συστηματικός έλεγχος».

Σε ό,τι αφορά το μέτρο για την επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους ένα μέτρο που είχε φέρει σοβαρές αντιδράσεις όταν είχε εφαρμοστεί μέσα στην πανδημία και μετά στο πόλεμο της Ουκρανίας, το υπουργείο Ανάπτυξης θεωρεί ότι έκανε την δουλειά του. Μάλιστα, παράγοντες επιμένουν ότι αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μετά την κατάργησή του, καταγράφηκαν σημαντικές ανατιμήσεις σε πάνω από 11.000 κωδικούς.

Ακόμα, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν και αλλά μέτρα, όπως η μείωση του ορίου πάνω από το οποίο δημοσιοποιούνται οι επωνυμίες των επιχειρήσεων που αισχροκερδούν (όχι το ύψος των προστίμων). Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο για να δημοσιοποιηθεί ένα πρόστιμο, θα πρέπει να υπερβαίνει τις 500.000.

Η κυβέρνηση είναι πεπεισμένη ότι η δημοσιοποίηση των μεγάλων επιχειρήσεων είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα και ως εκ τούτου, μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά.

