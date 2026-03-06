Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι κορυφής της Stoiximan Super League παίζει στην COSMOTE TV

Στα κανάλια COSMOTE SPORT τα ματς Μίλαν-Ίντερ, Μπράγκα-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μπενφίκα-Πόρτο και η φάση των 16 του Emirates FA Cup

Η εβδομάδα 6-12/3 φέρνει μεγάλα ποδοσφαιρικά «ραντεβού» στην COSMOTE TV. Ένα από αυτά είναι η «μάχη» για την κορυφή της Stoiximan Super League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Κυριακή 8/3 στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον ΠΑΟΚ (21:00, COSMOTE SPORT 1HD) για την 24η αγωνιστική.

Από το πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT ξεχωρίζει, επίσης, ο αγώνας Μίλαν-Ίντερ (8/3, 21:45, COSMOTE SPORT 2HD & 4K) για την 28η αγωνιστική της Serie A, καθώς και τα ματς ανάμεσα στις τέσσερις πρωτοπόρους της Liga Portugal Betclic, Μπράγκα-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (7/3, 20:00, COSMOTE SPORT 4HD) και Μπενφίκα-Πόρτο (8/3, 20:00, COSMOTE SPORT 8HD).

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια COSMOTE SPORT

Για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League η COMSOTE TV θα μεταδώσει και τους αγώνες ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet (7/3, 18:00, COSMOTE SPORT 1HD & START), Βόλος ΝΠΣ-ΟΦΗ (8/3, 17:00, COSMOTE SPORT 1HD) και Παναιτωλικός-Κηφισιά (9/3, 18:00, COSMOTE SPORT 1HD & START). Τα κανάλια COSMOTE SPORT θα φιλοξενήσουν και τη φάση των 16 του Emirates FA Cup, με τα ματς Γουλβς-Λίβερπουλ (6/3, 22:00, COSMOTE SPORT 3HD), Μάνσφιλντ-Άρσεναλ (7/3, 14:15, COSMOTE SPORT 3HD), Ρέξαμ-Τσέλσι (7/3, 19:45, COSMOTE SPORT 3HD) και Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι (7/3, 22:00, COSMOTE SPORT 1HD) να ξεχωρίζουν.

Το μπασκετικό «μενού» των καναλιών COSMOTE SPORT περιλαμβάνει 10 ματς του NBA. Μεταξύ αυτών, οι αγώνες Celtics-Mavericks (7/3, 02:00, COSMOTE SPORT 4HD), Thunder-Warriors (8/3, 03:30, COSMOTE SPORT 4HD), Cavaliers-Celtics (8/3, 19:00, COSMOTE SPORT 5HD), Lakers-Knicks (8/3, 21:30, COSMOTE SPORT 4HD) και Bucks-Suns (11/3, 02:00, COSMOTE SPORT 4HD). Την Τετάρτη 11/3 θα διεξαχθούν τα ματς ΑΕΚ–Τόφας (19:00, COSMOTE SPORT 4HD) και Καρδίτσα–Άλμπα Βερολίνου (21:00, COSMOTE SPORT 9HD) για την 5η αγωνιστική της φάσης των 16 του FIBA Basketball Champions League.

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις Άρης-Ατρόμητος (7/3, 17:00), Asteras Aktor-Πανσερραϊκός (8/3, 16:00) και Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός (8/3, 19:00) για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν οι αγώνες Θέλτα-Ρεάλ Μαδρίτης (6/3, 22:00), Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα (7/3, 22:00) και Μπάγερν-Γκλάντμπαχ (6/3, 21:30).

Στη EuroLeague ξεχωρίζουν τα ματς Παρί-Ολυμπιακός (10/3, 21:45), Μονακό-Ολυμπιακός (12/3, 20:00) και Παναθηναϊκός AKTOR-Ζαλγκίρις (12/3, 21:30).

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των καναλιών COSMOTE SPORT για την εβδομάδα 6-12/3:

Παρασκευή 06.03.26

21:00 Αλ Αχλί-Αλ Ίτιχαντ, Roshn Saudi League, 25η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

21:00-01:00 ATP Masters 1000 Ίντιαν Γουέλς, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD & START

21:45 Νάπολι-Τορίνο, Serie A, 28η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

22:00 Γουλβς-Λίβερπουλ, Emirates FA Cup, Φάση των 16, COSMOTE SPORT 3HD

22:00 Πρέστον-Όξφορντ, Sky Bet EFL Championship, 36η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

22:15 Φαμαλικάο-Αρούκα, Liga Portugal Betclic, 25η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD

22:30 Εκπομπή «Game R1», COSMOTE SPORT 1HD

Σάββατο 07.03.26

01:00-08:30 ATP Masters 1000 Ίντιαν Γουέλς, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

02:00 Boston Celtics-Dallas Mavericks, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

04:30 San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 5HD

10:00 ATP Challenger 50, ITC Crete Challenger, 1ος Ημιτελικός Μονού, COSMOTE SPORT 6HD

10:00 FIG Apparatus World Cup, Αζερμπαϊτζάν, Μπακού, 1η Ημέρα, COSMOTE SPORT 9HD

12:00 ATP Challenger 50, ITC Crete Challenger, 2ος Ημιτελικός Μονού, COSMOTE SPORT 6HD

12:00 Γαλατάσαραϊ-Τουρκ Τέλεκομ, Turkish Basketball Super League, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

13:00 Premier Padel Tour Χιχόν, Ημιτελικός Γυναικών, COSMOTE SPORT 7HD

14:00 ATP Challenger 50, ITC Crete Challenger, Τελικός Διπλού, COSMOTE SPORT 6HD

14:15 Μάνσφιλντ-Άρσεναλ, Emirates FA Cup, Φάση των 16, COSMOTE SPORT 3HD

15:00 Premier Padel Tour Χιχόν, Ημιτελικός Ανδρών, COSMOTE SPORT 7HD

16:00 Κάλιαρι-Κόμο, Serie A, 28η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

17:00 Εκπομπή «Pregame ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet», COSMOTE SPORT 1HD & AEK SL PASS & START

18:00 ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet, Stoiximan Super League, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD & AEK SL PASS & START

19:00 Αταλάντα-Ουντινέζε, Serie A, 28η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

19:45 Ρέξαμ-Τσέλσι, Emirates FA Cup, Φάση των 16, COSMOTE SPORT 3HD

20:00 Μπράγκα-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Liga Portugal Betclic, 25η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD

20:05 Εκπομπή «Postgame ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet», COSMOTE SPORT 1HD & AEK SL PASS & START

21:00-08:30 ATP Masters 1000 Ίντιαν Γουέλς, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

21:00 Αλ Νασρ-Νέομ, Roshn Saudi League, 25η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

21:30 Νάπολι-Βίρτους Μπολόνια, Lega Basket Serie A, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD

21:45 Γιουβέντους-Πίζα, Serie A, 28η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

22:00 Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι, Emirates FA Cup, Φάση των 16, COSMOTE SPORT 1HD

22:00 Oktagon 85, Γερμανία, Αμβούργο, COSMOTE SPORT 7HD

Κυριακή 08.03.26

03:30 Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

04:00 UFC 326: Max Holloway-Charles Oliveira, ΗΠΑ, Λας Βέγκας, COSMOTE SPORT 7HD

10:00 FIG Apparatus World Cup, Αζερμπαϊτζάν, Μπακού, 2η Ημέρα, COSMOTE SPORT 9HD

11:00 ATP Challenger 50, ITC Crete Challenger, Τελικός Μονού, COSMOTE SPORT 6HD

13:15 Μπρέογκαν-Μπαρτσελόνα, ACB Liga Endesa, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD

13:30 Λέτσε-Κρεμονέζε, Serie A, 28η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

14:00 Φούλαμ-Σαουθάμπτον, Emirates FA Cup, Φάση των 16, COSMOTE SPORT 3HD

16:00 Φιορεντίνα-Πάρμα, Serie A, 28η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

16:00 Premier Padel Tour Χιχόν, Τελικός Γυναικών, COSMOTE SPORT 7HD

16:00 Μπολόνια-Ελλάς Βερόνα, Serie A, 28η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

16:30 Εκπομπή «Pregame Βόλος ΝΠΣ-ΟΦΗ», COSMOTE SPORT 1HD

17:00 Βόλος ΝΠΣ-ΟΦΗ, Stoiximan Super League, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD

17:00 ΑΠΟΕΛ-Ανόρθωση, Cyprus League by Stoiximan, 25η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD

18:00 Premier Padel Tour Χιχόν, Τελικός Ανδρών, COSMOTE SPORT 7HD

18:30 Λιντς-Νόριτς, Emirates FA Cup, Φάση των 16, COSMOTE SPORT 3HD

19:00 Cleveland Cavaliers-Boston Celtics, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 5HD

19:00 Τζένοα-Ρόμα, Serie A, 28η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD & START

19:10 Εκπομπή «Sportshow», COSMOTE SPORT 1HD

20:00-07:30 ATP Masters 1000 Ίντιαν Γουέλς, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

20:00 Μπενφίκα-Πόρτο, Liga Portugal Betclic, 25η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

20:00 Γκραν Κανάρια-Ρεάλ Μαδρίτης, ACB Liga Endesa, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD

21:00 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, Stoiximan Super League, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD & OLY SL PASS

21:45 Μίλαν-Ίντερ, Serie A, 28η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD & 4K

21:30 Los Angeles Lakers-New York Knicks, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

22:30 Σάντα Κλάρα-Βιτόρια Γκιμαράες, Liga Portugal Betclic, 25η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

23:15 Εκπομπή «Sportshow», COSMOTE SPORT 1HD

Δευτέρα 09.03.26

17:15 Εκπομπή «Pregame Παναιτωλικός-Κηφισιά», COSMOTE SPORT 1HD & START

18:00 Παναιτωλικός-Κηφισιά, Stoiximan Super League, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD & START

19:00 Μανίσα-Αναντολού Εφές, Turkish Basketball Super League, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

19:00 Εκπομπή «Topspin», COSMOTE SPORT 6HD

20:00-07:30 ATP Masters 1000 Ίντιαν Γουέλς, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

20:10 Εκπομπή «Postgame Παναιτωλικός-Κηφισιά», COSMOTE SPORT 1HD & START

21:00 Εκπομπή «Grand Prix», COSMOTE SPORT 5HD

21:00 Αρμάνι Μιλάνο-Καντού, Lega Basket Serie A, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

21:30 Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ, Emirates FA Cup, Φάση των 16, COSMOTE SPORT 3HD

21:45 Λάτσιο-Σασουόλο, Serie A, 28η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

22:15 Τοντέλα-Ρίο Άβε, Liga Portugal Betclic, 25η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

Τρίτη 10.03.26

01:30 Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

20:00-05:30 ATP Masters 1000 Ίντιαν Γουέλς, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

21:00 Μονπελιέ-Λας Πάλμας, CEV Champions League Volleyball Ανδρών, Playoffs, 2η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD

21:30 Εκπομπή «Pick ‘n Roll», COSMOTE SPORT 4HD

21:30 Μπανταλόνα-Βύρτσμπουργκ, FIBA Basketball Champions League, Φάση των 16, 5η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

22:00 Στόουκ-Ίπσουιτς, Sky Bet EFL Championship, 37η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

Τετάρτη 11.03.26

02:00 Milwaukee Bucks-Phoenix Suns, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

05:00 Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 5HD

18:00 Εξατσίμπασι-Ρεζόφ, CEV Champions League Volleyball Γυναικών, Προημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

19:00 ΑΕΚ-Τόφας, FIBA Basketball Champions League, Φάση των 16, 5η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD

20:00-05:30 ATP Masters 1000 Ίντιαν Γουέλς, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

21:00 Βαλεφόλια-Παναθηναϊκός, CEV Challenge Cup Volleyball Γυναικών, 1ος Τελικός, COSMOTE SPORT 7HD

21:00 Καρδίτσα-Άλμπα Βερολίνου, FIBA Basketball Champions League, Φάση των 16, 5η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD

22:00 Κόβεντρι-Πρέστον, Sky Bet EFL Championship, 37η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

Πέμπτη 12.03.26

01:30 Orlando Magic-Cleveland Cavaliers, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

04:00 Denver Nuggets-Houston Rockets, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 5HD

20:00 ATP Masters 1000 Ίντιαν Γουέλς, Προημιτελικός, COSMOTE SPORT 6HD

22:00 ATP Masters 1000 Ίντιαν Γουέλς, Προημιτελικός, COSMOTE SPORT 7HD