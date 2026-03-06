Ozzy Osbourne: Τα αποκαλυπτήρια τεράστιου αγάλματος του «Πρίγκιπα του Σκότους» θα πραγματοποιηθούν στο Hellfest (photos/videos)

Τα αποκαλυπτήρια τεράστιου αγάλματος του Όζι Όσμπορν (Ozzy Osbourne) πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο Hellfest φέτος, προς τιμήν του αείμνηστου πρωτοπόρου της metal.

Η σύζυγος του Όζι Όσμπορν, Σάρον Όσμπορν (Sharon Osbourne) ανακοίνωσε τα νέα στο συνέδριο της μουσικής βιομηχανίας MIDEM στις Κάννες της Γαλλίας και έδωσε και στους θαυμαστές μια εικόνα από το άγαλμα.

«Κοιτάξτε τον, ένας θεός της ροκ» είπε ενώ εικόνες από το άγαλμα στο στάδιο της δημιουργίας προβάλλονταν σε οθόνη. «Θα κάνει ντεμπούτο στο Hellfest και αυτό είναι στις 18 Ιουνίου. Και όλη η οικογένεια θα είναι εκεί για να το δει. Και είναι ένας τόσο σπουδαίος φόρος τιμής. Είναι καταπληκτικό. Οπότε, μπορώ μόνο να ευχαριστήσω τον (διευθυντή του Hellfest) Μπεν Μπαρμπό. Να είσαι ευλογημένος. Είναι ένα καταπληκτικό έργο τέχνης» τόνισε.

Το Φεστιβάλ metal μουσικής, που πραγματοποιείται στην περιοχή Κλίσον της Γαλλίας κάθε Ιούνιο, αποκάλυψε ένα άγαλμα του αείμνηστου αρχηγού των Motörhead, Λέμι Κίλμιστερ (Lemmy Kilmister). Η Καρολίν Μπρισέ (Caroline Brisset) δημιούργησε το γλυπτό του Λέμι Κίλμιστερ.

Ο γλύπτης που δημιουργεί το άγαλμα του Όζι Όσμπορν δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

