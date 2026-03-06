Στην Αθήνα ο επικεφαλής της UniCredit – Στο τραπέζι η επέκταση της συνεργασίας με AlphaBank

Στην Αθήνα βρέθηκε ο επικεφαλής της UniCredit, Andrea Orcel, πραγματοποιώντας συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, σε μια επίσκεψη που επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αναπτύξει η στρατηγική συνεργασία των δύο τραπεζικών ομίλων. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν τα κοινά έργα χρηματοδότησης, οι συνεργασίες στις κεφαλαιαγορές και η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας σε υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και επενδυτές.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο τραπεζών φαίνεται ήδη να αποδίδει απτά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τον Βασίλη Ψάλτη, μέσα στον τελευταίο χρόνο έχει δημιουργηθεί κοινό πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων που ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ η διάθεση επενδυτικών προϊόντων μέσω της πλατφόρμας oneMarkets έχει υπερβεί το 1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, οι δύο τραπεζικοί όμιλοι έχουν συνεργαστεί σε συναλλαγές στις κεφαλαιαγορές, αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο της UniCredit και την ισχυρή παρουσία της Alpha Bank στην ελληνική αγορά. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Συνεργασία με ευρωπαϊκή διάσταση

Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής της Alpha Bank, η συνεργασία δεν περιορίζεται σε μια απλή συμφωνία μεταξύ δύο τραπεζών. Αντίθετα, οι ομάδες των δύο οργανισμών εργάζονται από κοινού σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το trade finance, οι υπηρεσίες πληρωμών, τα κοινοπρακτικά δάνεια, οι συναλλαγές στις κεφαλαιαγορές αλλά και οι υπηρεσίες wealth management. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι δύο τράπεζες μπορούν να προσφέρουν πιο ολοκληρωμένες λύσεις σε επιχειρήσεις και επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές αγορές.

Η επίσκεψη του Andrea Orcel πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των τακτικών επαφών που διατηρεί ο επικεφαλής της UniCredit με στελέχη του ομίλου και στρατηγικούς συνεργάτες σε διαφορετικές αγορές. Η παρουσία του στην Αθήνα αποτέλεσε ευκαιρία για αποτίμηση της προόδου που έχει σημειωθεί αλλά και για συζήτηση των επόμενων βημάτων της συνεργασίας.

Ο ρόλος της καθημερινής συνεργασίας

Σε σχετική ανάρτησή του, ο Βασίλης Ψάλτης σημείωσε ότι η επιτυχία της συνεργασίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη στενή και καθημερινή συνεργασία των ομάδων των δύο τραπεζών.

Όπως ανέφερε, τα στελέχη της Alpha Bank και της UniCredit βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία, γεγονός που επιτρέπει την ταχύτερη υλοποίηση κοινών έργων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πραγματική αξία της συνεργασίας δεν αποτυπώνεται μόνο στα οικονομικά μεγέθη αλλά και στον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες των δύο οργανισμών συνεργάζονται καθημερινά, με υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και άμεση επικοινωνία.

Ο επικεφαλής της Alpha Bank ευχαρίστησε τον Andrea Orcel για την επίσκεψή του στην Αθήνα, τονίζοντας ότι η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο τραπεζών μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο για τους πελάτες τους όσο και για την ελληνική οικονομία συνολικά.

