search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 23:22
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.03.2026 22:46

Νέο μήνυμα Νετανιάχου στους πολίτες του Ιράν: «Ξεσηκωθείτε να ρίξετε το καθεστώς»

08.03.2026 22:46
netanyahu israel

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ένα ακόμη μήνυμα προς τον ιρανικό λαό, κάλεσε τους πολίτες να «υψώσουν ανάστημα» στο καθεστώς της Τεχεράνης για την ανατροπή του.

Σε ένα βίντεο το οποίο συνοδεύεται από κινηματογραφική μουσική και πλάνα με πλήθη να στέκονται ενωμένα, κρατώντας τη σημαία με το Λιοντάρι και τον Ήλιο του Ιράν και τη σημαία του Ισραήλ, ισχυρίστηκε ότι η χώρα του επιδιώκει να «απελευθερώσει το Ιράν… από τον ζυγό της τυραννίας» και πως αυτή θα έρθει εφ όσον οι ίδιοι οι Ιρανοί ξεσηκωθούν για να δώσουν τη «χαριστική βολή στο καθεστώς».

«Πιστεύω ότι, αν υψώσετε ανάστημα τη στιγμή της αλήθειας, δεν θα αργήσει η ημέρα που το Ισραήλ και το Ιράν θα ξαναγίνουν γενναίοι φίλοι», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Διαβάστε επίσης:

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν με Τραμπ και Πεζεσκιάν: Ζήτησε να υπάρξει διπλωματική λύση στη Μέση Ανατολή

Το γιο του Χαμενεΐ φωτογραφίζει Ιρανός αξιωματούχος ως επόμενο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη

Το Ισραήλ χτύπησε ξενοδοχείο της Βηρυτού – Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους τρεις αρχηγοί της δύναμης Κουντς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν

tehran-kapnoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νεκρός έβδομος Αμερικανός στρατιώτης, ο Τραμπ θέλει να στείλει ειδικές δυνάμεις για να κατασχέσει εμπλουτισμένο ουράνιο

Leonardo-Di Caprio
LIFESTYLE

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο με μουστάκι και προσθετική κοιλιά για τη νέα ταινία του Σκορσέζε

olympiakos-paok-fasi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Έμειναν… άσφαιροι και στο -2 από την κορυφή

netanyahu israel
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα Νετανιάχου στους πολίτες του Ιράν: «Ξεσηκωθείτε να ρίξετε το καθεστώς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άμεση αντίδραση Γεωργιάδη για την κρίση στον ΕΟΔΥ - Πώς έβγαλε ταχύτατα εκτός τον Χατζηχριστοδούλου

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ: Μοιραία κατάληξη για καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό - Κατηγορίες ότι υπέστη bullying από μαθητές

craig-murphy
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Από τον Μπραντ Πιτ σε Ύδρα, Χαλκίδα και Αθήνα μέχρι τον Ντάνιελ Κρεγκ και τον Κίλιαν Μέρφι στην Κέρκυρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 23:22
ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν

tehran-kapnoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νεκρός έβδομος Αμερικανός στρατιώτης, ο Τραμπ θέλει να στείλει ειδικές δυνάμεις για να κατασχέσει εμπλουτισμένο ουράνιο

Leonardo-Di Caprio
LIFESTYLE

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο με μουστάκι και προσθετική κοιλιά για τη νέα ταινία του Σκορσέζε

1 / 3