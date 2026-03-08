Νέο μήνυμα Νετανιάχου στους πολίτες του Ιράν: «Ξεσηκωθείτε να ρίξετε το καθεστώς»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ένα ακόμη μήνυμα προς τον ιρανικό λαό, κάλεσε τους πολίτες να «υψώσουν ανάστημα» στο καθεστώς της Τεχεράνης για την ανατροπή του.

Σε ένα βίντεο το οποίο συνοδεύεται από κινηματογραφική μουσική και πλάνα με πλήθη να στέκονται ενωμένα, κρατώντας τη σημαία με το Λιοντάρι και τον Ήλιο του Ιράν και τη σημαία του Ισραήλ, ισχυρίστηκε ότι η χώρα του επιδιώκει να «απελευθερώσει το Ιράν… από τον ζυγό της τυραννίας» και πως αυτή θα έρθει εφ όσον οι ίδιοι οι Ιρανοί ξεσηκωθούν για να δώσουν τη «χαριστική βολή στο καθεστώς».

«Πιστεύω ότι, αν υψώσετε ανάστημα τη στιγμή της αλήθειας, δεν θα αργήσει η ημέρα που το Ισραήλ και το Ιράν θα ξαναγίνουν γενναίοι φίλοι», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

پیام نخست وزیر نتانیاهو به مردم شجاع ایران:



ما نمی‌خواهیم ایران را تقسیم کنیم، ما می‌خواهیم ایران را از زیر بار استبداد آزاد کنیم.pic.twitter.com/m1mp3sam5C March 8, 2026

