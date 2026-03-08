search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 23:21
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.03.2026 22:03

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν με Τραμπ και Πεζεσκιάν: Ζήτησε να υπάρξει διπλωματική λύση στη Μέση Ανατολή

08.03.2026 22:03
macron-34

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε σήμερα με τους προέδρους των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν πριν μεταβεί τη Δευτέρα, στην Κύπρο.

«Υπογράμμισα την ανάγκη να σταματήσει το Ιράν αμέσως τα πλήγματά του εναντίον των χωρών της περιοχής», δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος, ο πρώτος δυτικός ηγέτης που συνομίλησε με τον ιρανό πρόεδρο αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν.

Το Ιράν οφείλει επίσης να εγγυηθεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας βάζοντας τέλος στο εκ των πραγμάτων κλείσιμο του στενού του Χορμούζ», πρόσθεσε, ενώ επανέλαβε τη θέση της Γαλλίας ότι μια διπλωματική λύση είναι απαραίτητη για να τερματισθεί η σύγκρουση.

Καμιά διευκρίνιση δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής σχετικά με τη συνομιλία του με τον αμερικανό πρόεδρο.

Διαβάστε επίσης

Το γιο του Χαμενεΐ φωτογραφίζει Ιρανός αξιωματούχος ως επόμενο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη

Το Ισραήλ χτύπησε ξενοδοχείο της Βηρυτού – Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους τρεις αρχηγοί της δύναμης Κουντς

Tραμπ: «Ο επόμενος ηγέτης του Ιράν δεν θα μείνει για πολύ χωρίς την έγκρισή μου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tehran-kapnoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νεκρός έβδομος Αμερικανός στρατιώτης, ο Τραμπ θέλει να στείλει ειδικές δυνάμεις για να κατασχέσει εμπλουτισμένο ουράνιο

Leonardo-Di Caprio
LIFESTYLE

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο με μουστάκι και προσθετική κοιλιά για τη νέα ταινία του Σκορσέζε

olympiakos-paok-fasi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Έμειναν… άσφαιροι και στο -2 από την κορυφή

netanyahu israel
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα Νετανιάχου στους πολίτες του Ιράν: «Ξεσηκωθείτε να ρίξετε το καθεστώς»

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρησαν να βάλουν κινητά στις φυλακές Τρικάλων με drone

Δείτε όλες τις ειδήσεις
adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άμεση αντίδραση Γεωργιάδη για την κρίση στον ΕΟΔΥ - Πώς έβγαλε ταχύτατα εκτός τον Χατζηχριστοδούλου

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ: Μοιραία κατάληξη για καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό - Κατηγορίες ότι υπέστη bullying από μαθητές

craig-murphy
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Από τον Μπραντ Πιτ σε Ύδρα, Χαλκίδα και Αθήνα μέχρι τον Ντάνιελ Κρεγκ και τον Κίλιαν Μέρφι στην Κέρκυρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 23:20
tehran-kapnoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νεκρός έβδομος Αμερικανός στρατιώτης, ο Τραμπ θέλει να στείλει ειδικές δυνάμεις για να κατασχέσει εμπλουτισμένο ουράνιο

Leonardo-Di Caprio
LIFESTYLE

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο με μουστάκι και προσθετική κοιλιά για τη νέα ταινία του Σκορσέζε

olympiakos-paok-fasi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Έμειναν… άσφαιροι και στο -2 από την κορυφή

1 / 3