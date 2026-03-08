search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 21:40
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

08.03.2026 20:50

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Live το τελευταίο μεγάλο ντέρμπι της κανονικής περιόδου

08.03.2026 20:50
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο μεγάλο ντέρμπι της κανονικής διάρκειας της σεζόν στην Super League.

Ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία καθώς δύο αγωνιστικές πριν μπούμε σε φάση… play off, ο νικητής του σημερινού αγώνα θα πάει… χέρι χέρι με την ΑΕΚ ως το φινάλε, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.

Η εντεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Μπρούνο, Ρέτσος, Πιρόλα, Ροντινέϊ, Γκαρθία, Έσε, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ιβανούσετς, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γερεμέγεφ.

Δείτε live την περιγραφή των σημαντικότερων στιγμών στο μεγάλο ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης»:

29′ Ο Γερεμέγιεφ τεράστια ευκαιρία, έφυγε από ελεγχόμενη θέση, σούταρε, αλλά αστόχησε

27′ Μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά του Τσικίνιο για τον Ολυμπιακό, στην εξωτερική πλευρά των διχτύων η μπάλα

21′ Σουτ του Ελ Κααμπί, αλλά ο Νασιμέντο μπαίνει στο πεδίο του και στερεί μια πιθανή ευκαιρία για γκολ

8′ Κεφαλιά Ρέτσου, διώχνει ο Κετζιόρα σε κόρνερ

5′ Ο Νασιμέντο το σουτ, αλλά δεν βρισκει στόχο

3′ Πρώτη φάση για τον ΠΑΟΚ με κεφαλιά του Οζντόεφ που καταλήγει άουτ

Ξεκίνησε ο αγώνας, με τον Ζίβκοβιτς μετά το ζέσταμα να μένει εκτός 18αδας και να ξεκινά στη θέση του ο Μπιάνκο

Σκωτία: Ξύλο στη Γλασκώβη μεταξύ οπαδών της Ρέιντζερς και αστυνομικών στο ντέρμπι με την Σέλτικ (video)

Βόλος – ΟΦΗ 1-1: Με πέναλτι στις καθυστερήσεις μοιρασιά στο Πανθεσσαλικό

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός 0-1: Τα «λιοντάρια» το διπλό στη σύγκρουση ουραγών

adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άμεση αντίδραση Γεωργιάδη για την κρίση στον ΕΟΔΥ - Πώς έβγαλε ταχύτατα εκτός τον Χατζηχριστοδούλου

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο: Πετάχτηκαν οι κάτοικοι από τα κρεβάτια τους - Πρώτη εκτίμηση Λέκκα, δείτε video

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ: Μοιραία κατάληξη για καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό - Κατηγορίες ότι υπέστη bullying από μαθητές

