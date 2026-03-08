Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Live το τελευταίο μεγάλο ντέρμπι της κανονικής περιόδου

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο μεγάλο ντέρμπι της κανονικής διάρκειας της σεζόν στην Super League.

Ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία καθώς δύο αγωνιστικές πριν μπούμε σε φάση… play off, ο νικητής του σημερινού αγώνα θα πάει… χέρι χέρι με την ΑΕΚ ως το φινάλε, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.

Η εντεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Μπρούνο, Ρέτσος, Πιρόλα, Ροντινέϊ, Γκαρθία, Έσε, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ιβανούσετς, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γερεμέγεφ.

Δείτε live την περιγραφή των σημαντικότερων στιγμών στο μεγάλο ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης»:

29′ Ο Γερεμέγιεφ τεράστια ευκαιρία, έφυγε από ελεγχόμενη θέση, σούταρε, αλλά αστόχησε

27′ Μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά του Τσικίνιο για τον Ολυμπιακό, στην εξωτερική πλευρά των διχτύων η μπάλα

21′ Σουτ του Ελ Κααμπί, αλλά ο Νασιμέντο μπαίνει στο πεδίο του και στερεί μια πιθανή ευκαιρία για γκολ

8′ Κεφαλιά Ρέτσου, διώχνει ο Κετζιόρα σε κόρνερ

5′ Ο Νασιμέντο το σουτ, αλλά δεν βρισκει στόχο

3′ Πρώτη φάση για τον ΠΑΟΚ με κεφαλιά του Οζντόεφ που καταλήγει άουτ

Ξεκίνησε ο αγώνας, με τον Ζίβκοβιτς μετά το ζέσταμα να μένει εκτός 18αδας και να ξεκινά στη θέση του ο Μπιάνκο

