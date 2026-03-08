Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Live το τελευταίο μεγάλο ντέρμπι της κανονικής περιόδου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο μεγάλο ντέρμπι της κανονικής διάρκειας της σεζόν στην Super League.
Ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία καθώς δύο αγωνιστικές πριν μπούμε σε φάση… play off, ο νικητής του σημερινού αγώνα θα πάει… χέρι χέρι με την ΑΕΚ ως το φινάλε, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.
Η εντεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Μπρούνο, Ρέτσος, Πιρόλα, Ροντινέϊ, Γκαρθία, Έσε, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ελ Κααμπί.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ιβανούσετς, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γερεμέγεφ.
Δείτε live την περιγραφή των σημαντικότερων στιγμών στο μεγάλο ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης»:
29′ Ο Γερεμέγιεφ τεράστια ευκαιρία, έφυγε από ελεγχόμενη θέση, σούταρε, αλλά αστόχησε
27′ Μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά του Τσικίνιο για τον Ολυμπιακό, στην εξωτερική πλευρά των διχτύων η μπάλα
21′ Σουτ του Ελ Κααμπί, αλλά ο Νασιμέντο μπαίνει στο πεδίο του και στερεί μια πιθανή ευκαιρία για γκολ
8′ Κεφαλιά Ρέτσου, διώχνει ο Κετζιόρα σε κόρνερ
5′ Ο Νασιμέντο το σουτ, αλλά δεν βρισκει στόχο
3′ Πρώτη φάση για τον ΠΑΟΚ με κεφαλιά του Οζντόεφ που καταλήγει άουτ
Ξεκίνησε ο αγώνας, με τον Ζίβκοβιτς μετά το ζέσταμα να μένει εκτός 18αδας και να ξεκινά στη θέση του ο Μπιάνκο
