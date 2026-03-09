Μεγάλη ανατροπή στη Wall Street μετά τις δηλώσεις Τραμπ – Βουτιά στο πετρέλαιο άνοδος στο χρηματιστήριο

Σε πραγματικό «τρενάκι του τρόμου» εξελίχθηκε η χθεσινή συνεδρίαση στη Wall Street, με τους βασικούς δείκτες να περνούν από βαθιές απώλειες σε θετικό έδαφος μέσα σε λίγες ώρες, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος του.

Αρχικά η εικόνα ήταν ζοφερή. Ο δείκτης Dow Jones είχε φτάσει να χάνει σχεδόν 900 μονάδες, ενώ οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq κατέγραφαν απώλειες έως και 1,5% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ωστόσο, το κλίμα άλλαξε απότομα όταν άρχισαν να κυκλοφορούν τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι η σύγκρουση με το Ιράν μπορεί να ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα από ό,τι αρχικά υπολογιζόταν.

Τελικά, η συνεδρίαση έκλεισε με θετικό πρόσημο και για τους τρεις βασικούς δείκτες. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,83% και διαμορφώθηκε στις 6.795,95 μονάδες, ο Dow Jones κέρδισε 239 μονάδες ή 0,5%, κλείνοντας στις 47.740,80 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,38%, φτάνοντας τις 22.695,95 μονάδες.

Το κλίμα άλλαξε όταν ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφο του CBS ότι ο πόλεμος «είναι σχεδόν ολοκληρωμένος». Όπως υποστήριξε, το Ιράν έχει χάσει μεγάλο μέρος των στρατιωτικών του δυνατοτήτων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν αεροπορία». Παράλληλα ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «πολύ μπροστά» από το αρχικό χρονοδιάγραμμα του πολέμου, που εκτιμάτο σε τέσσερις έως πέντε εβδομάδες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε επίσης ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ φαίνεται να αποκαθίσταται, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να αναλάβει έλεγχο της περιοχής, μια δήλωση που προκάλεσε έντονες συζητήσεις στις αγορές.

Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο βρέθηκε στο επίκεντρο των αναταράξεων. Οι τιμές είχαν εκτοξευθεί νωρίτερα μέσα στη μέρα, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά ακόμη και τα 119 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων από το 2022, όταν οι αγορές είχαν αντιδράσει στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, μετά τις δηλώσεις Τραμπ οι τιμές κατέρρευσαν. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε περίπου 9%, στα 81 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημείωσε πτώση περίπου 8%, στα 84 δολάρια.

Οι δραματικές αυτές διακυμάνσεις αποτυπώνουν τη νευρικότητα των αγορών ενέργειας, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν αρκετοί μεγάλοι παραγωγοί της περιοχής περιόρισαν την παραγωγή τους εξαιτίας των προβλημάτων διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε μειώσεις παραγωγής χωρίς να διευκρινίσει το ύψος τους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η παραγωγή του Ιράκ έχει μειωθεί έως και 70%, γεγονός που τροφοδότησε την αρχική εκτίναξη των τιμών.

Την ίδια ώρα, οι χώρες της G7 εξετάζουν σενάρια για να περιορίσουν την ενεργειακή αναταραχή. Οι υπουργοί Ενέργειας των ΗΠΑ, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας προγραμματίζουν έκτακτη τηλεδιάσκεψη προκειμένου να συζητήσουν την πιθανή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.

Η συζήτηση για τα αποθέματα είχε ήδη ανοίξει στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G7 τη Δευτέρα, χωρίς όμως να ληφθεί άμεσα κάποια απόφαση.

Στη Wall Street, η άνοδος των δεικτών στηρίχθηκε και από τον τεχνολογικό κλάδο, με τις εταιρείες ημιαγωγών να καταγράφουν ισχυρά κέρδη. Η Broadcom σημείωσε άνοδο άνω του 4%, ενώ οι Micron Technology και Advanced Micro Devices κέρδισαν περίπου 5% η καθεμία. Η Nvidia ενισχύθηκε επίσης περισσότερο από 2%.

Παρά την ανάκαμψη της συνεδρίασης, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι αγορές εξακολουθούν να «ποντάρουν» στο σενάριο ενός σύντομου πολέμου, χωρίς όμως να αποκλείουν μια πιο αρνητική εξέλιξη.

Ο γνωστός στρατηγικός επενδυτής Εντ Γιαρντένι προειδοποίησε ότι εάν η ενεργειακή κρίση παραταθεί, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επιστροφής σε ένα σενάριο στασιμοπληθωρισμού που θα θυμίζει τη δεκαετία του 1970.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπως σημειώνει, η Federal Reserve θα βρεθεί παγιδευμένη ανάμεσα σε δύο αντίθετες πιέσεις: την ανάγκη να περιορίσει τον πληθωρισμό από τις υψηλές τιμές ενέργειας και τον κίνδυνο επιβράδυνσης της οικονομίας και αύξησης της ανεργίας.

Ανάλογες επιφυλάξεις εκφράζουν και διαχειριστές κεφαλαίων. Ο John Luke Tyner της Aptus Capital Advisors σημείωσε ότι οι αγορές εξακολουθούν να τιμολογούν ένα σχετικά σύντομο γεωπολιτικό επεισόδιο.

Εάν όμως ο πόλεμος διαρκέσει περισσότερο από ό,τι εκτιμάται σήμερα, τότε μια σημαντική διόρθωση των αγορών δεν μπορεί να αποκλειστεί. Όπως προειδοποίησε, σε ένα τέτοιο σενάριο ο S&P 500 θα μπορούσε να υποχωρήσει ακόμη και προς τις 6.200 μονάδες.

