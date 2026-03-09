Νέα Υόρκη: Η αστυνομία εντόπισε εκρηκτικό μηχανισμό έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στη Νέα Υόρκη, μετά τον εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού έξω από την κατοικία του πολιτικού Ζοχράν Μαμντάνι, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της πόλης.

Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) ανέφερε ότι το αντικείμενο που βρέθηκε κοντά στην οικία του Μαμντάνι ταυτοποιήθηκε ως εκρηκτικός μηχανισμός και εξουδετερώθηκε από ειδική ομάδα πυροτεχνουργών.

Η αστυνομία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ένας μηχανισμός που πυροδοτήθηκε και πετάχτηκε κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων έξω από το σπίτι του δημάρχου Ζοχράν Μαμντάνι το Σαββατοκύριακο ήταν εκρηκτικός και θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή της πόλης, όπου οι αρχές προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό του χώρου για λόγους ασφαλείας.

Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί και ειδικές μονάδες της αστυνομίας, οι οποίοι εξέτασαν και εξουδετέρωσαν τη συσκευή, ενώ διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί ποιος τοποθέτησε τον μηχανισμό και ποιο ήταν το κίνητρο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το είδος του εκρηκτικού μηχανισμού.

Δύο συλλήψεις

Ο μηχανισμός ήταν ένα βάζο γεμάτο με παξιμάδια, μπουλόνια και βίδες, τυλιγμένο με μαύρη ταινία και με φιτίλι. Πετάχτηκε το Σάββατο από έναν αντιδιαδηλωτή έξω από το Gracie Mansion, αλλά έσβησε πριν προκληθεί έκρηξη, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομικής επιτρόπου της πόλης Jessica Tisch.

Δύο άτομα τέθηκαν υπό κράτηση, ανέφερε η Tisch. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός ήταν ένας από τους δύο που πετάχτηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από δύο αντίπαλες ομάδες, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο δεύτερος μηχανισμός εξακολουθεί να εξετάζεται, πρόσθεσε η Tisch.

Ο ακροδεξιός ακτιβιστής Jake Lang ηγήθηκε διαμαρτυρίας το Σάββατο έξω από το Gracie Mansion — όπου ο Μαμντάνι ζει με τη σύζυγό του — καταγγέλλοντας μια υποτιθέμενη ισλαμική «κατάληψη» της Νέας Υόρκης και αντιδρώντας στη δημόσια προσευχή μουσουλμάνων.

Η Tisch δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ότι δεν πιστεύει πως ο Μαμντάνι και η σύζυγός του βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη την ώρα. Σε ανακοίνωσή του την Κυριακή, ο Μαμντάνι καταδίκασε τη διαμαρτυρία του Lang, αλλά είπε ότι η βία που ακολούθησε ήταν ακόμη πιο ανησυχητική.

«Η βία σε μια διαδήλωση δεν είναι ποτέ αποδεκτή», ανέφερε. «Η απόπειρα χρήσης εκρηκτικού μηχανισμού για να τραυματιστούν άλλοι δεν είναι μόνο εγκληματική, αλλά και αποτρόπαιη και αντίθετη με όσα πρεσβεύουμε».

Η διαμαρτυρία του Lang, στην οποία συμμετείχαν περίπου 20 άτομα, αντιμετωπίστηκε από μια πολύ μεγαλύτερη αντιδιαδήλωση περίπου 125 ατόμων, που στόχο είχε να διώξει «ναζί» από τη Νέα Υόρκη, δήλωσε η Tisch.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο 18χρονος Εμίρ Μπάλατ βρισκόταν μεταξύ των αντιδιαδηλωτών πριν ανάψει και πετάξει τον μηχανισμό. Ο μηχανισμός κύλησε κοντά σε αστυνομικούς πριν σβήσει, είπε η Tisch.

Ο Μπάλατ τράπηκε σε φυγή αφού τον πέταξε και στη συνέχεια άναψε και άφησε έναν δεύτερο μηχανισμό στον δρόμο.

Ο Μπάλατ και ένας ακόμη άνδρας, που η αστυνομία ταυτοποίησε την Κυριακή ως Ιμπραίμ Καγιούμι, συνελήφθησαν στο σημείο, δήλωσε η Tisch.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης συνεργάζεται με το Federal Bureau of Investigation και το United States Department of Justice για την έρευνα.

Η Tisch ανέφερε το Σάββατο ότι δεν υπάρχει άμεση ένδειξη πως το περιστατικό συνδέεται με την αμερικανική επίθεση στο Ιράν, αλλά πρόσθεσε ότι οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση.

