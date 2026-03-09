«Toc Toc» και «Spoon face»: Δύο παραστάσεις σε σκηνοθεσία του Κώστα Σπυρόπουλου

Δύο παραστάσεις σε σκηνοθεσία του Κώστα Σπυρόπουλου παρουσιάζονται στο θέατρο Βρετάνια και Μουσούρη, αντίστοιχα.

Ο λόγος για το «Toc Toc» του Laurent Baffie και το «Spoon Face» έγραψε ο Lee Hall, Άγγλος συγγραφέας & στιχουργός, γνωστός στο ευρύ κοινό για τα σενάρια του στο Billy Elliot, στο War Horse και στο Rocket man.

«Toc Toc»

Ο Γάλλος συγγραφέας, σκηνοθέτης ταινιών μικρού μήκους, αλλά και χιουμορίστας Laurent Baffie έγραψε το Τoc Toc το 2005. Πρόκειται για μία από τις πιο αγαπημένες κωμωδίες της σύγχρονης θεατρικής σκηνής, ένα έργο που συνδυάζει το χιούμορ με τις προεκτάσεις της ανθρώπινης ψυχής.

Ο Baffie μέσα από έξι χαρακτήρες που βρίσκονται στο θάλαμο αναμονής ενός ιατρείου, εξερευνά τις μικρές και μεγάλες ανθρώπινες εμμονές, βγάζοντας στην επιφάνεια αυτό που όλοι φοβόμαστε να ομολογήσουμε, ότι κάποιο μέρος του εαυτού μας είναι … ιδεο-ψυχαναγκαστικό!

Στη θεατρική Αθήνα δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το Toc Toc. Είχε προηγηθεί η παράσταση στο Θέατρο Ήβη το 2013, όπου παιζόταν για αλλεπάλληλες σεζόν. Φέτος, ο Κώστας Σπυρόπουλος και οι συνεργάτες του, με ακόμα περισσότερο χιούμορ και δεξιοτεχνία, στα 120 λεπτά της παράστασης, κάνουν το θεατή να ξεχνά τα ζόρια του και να περνά ανάλαφρα σε μία παράσταση αληθινή ψυχοθεραπεία.

Απόδοση – Σκηνοθεσία : Κώστας Σπυρόπουλος

Ενδυματολόγος : Νικόλ Παναγιώτου

Σκηνογράφος : Γιώργος Γρηγοριάδης

Το τραγούδι της παράστασης Αγάπη ρε… ερμηνεύει ο Πάνος Κιάμος, σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Νίκου Γρίτση

Παίζουν οι: Κώστας Σπυρόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Μαρία Γεωργιάδου, Στέλλα Κωστοπούλου, Διονύσης Κλάδης, Θαλασσινή Βοσταντζόγλου, Δήμητρα Κόκκορη και ο Δημήτρης Κανέλλος

Η υπόθεση

Ο Ομάρ Ταρίφ ή bill dab ή αλλιώς Βασίλης Δαμπάογλου το τρελό Παόκι απ’ την Θεσσαλονίκη, με ανανεωμένο look κατεβαίνει με το ταξί του στην Αθήνα, να συναντήσει το γιατρό! Ιδεοψυχαναγκασμός του η αριθμομανία.

Ο Φώτης Πουτκάρης έρχεται με το σύνδρομό του, το “Jill de la Tοurette”… βρίζει και γαυγίζει !!! Τα γαυγισματάκια του “βγάζουν” σε καταστάσεις στρες, ο Φώτης είναι πολυτάλαντος και έχει εκατό ειδικότητες!

Η Λαρισαία Νίτσα Τσιάνου με το βαλιτσάκι-οπλοστάσιο καθαρίζει και απολυμαίνει ό,τι βρει μπροστά της και χτυπάει μικρόβια και ιούς ανελέητα!

Η Άννα Μαρία Κλεοπάτρα Μπιμπίκα, θεούσα πάντα, συνεχίζει να αρνείται ότι έρχεται στο γιατρό για την ίδια και τα τικ της, αλλά για μια φίλη, που τάχα δεν μπορεί να μετακινηθεί. Επικαλείται όλους τους αγίους και τις ιδιότητες τους, ενώ όταν ακούει τα γαλλικά του “Ζαν Λουι” Φώτη, αρχίζει και τα ξόρκια!

Η Λίλη Παπαγεωργοδημητρομανωλακη επαναλαμβάνει από την πρώτη στιγμή πως τα πάντα τα λέει δύο φορές και “κάποιες φορές” επαναλαμβάνει την τελευταία λέξη ή συλλαβή. Σύνδρομό της η παλιλαλία!

Ο Μπάμπης Γραμμένος επιστρέφει με το μηχανάκι του, συνεχίζει να μην πατάει πάνω σε γραμμές, αλλά, πλέον και να τραυλίζει, όταν τις βλέπει… Εχει ένα θέμα με τη συμμετρία!

Όλοι αυτοί, άγνωστοι μεταξύ τους, συναντώνται στον προθάλαμο ενός παγκόσμιας φήμης γιατρού, στις ικανότητες του οποίου έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους για οριστική θεραπεία. Ο γιατρός όμως λείπει και όπως συνεχώς ενημερώνει τους ασθενείς η βοηθός του, προσπαθεί να έλθει, όλο κοντεύει και όλο όμως αργεί…

Οι ήρωές μας περιμένουν και όσο περιμένουν κουβεντιάζουν και όσο κουβεντιάζουν οδηγούνται μοιραία σε αυτοδίδακτο group therapy, τα αποτελέσματα του οποίου ωστόσο γίνονται άκρως απρόσμενα και ανατρεπτικά, ξεκαρδιστικά, αλλά και συγκινητικά.

Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00 | Θέατρο Βρετάνια (Πανεπιστημίου 7)

Spoon Face

Ξεκίνησε σαν ραδιοφωνικό μονόδραμα στο BBC Radio4 τον Ιανουάριο του 1997 και στη συνέχεια ανέβηκε σαν παράσταση στο Θέατρο Crucible του Yorkshire και στο Νew Ambassadors του Λονδίνου

Το Spoon face έγραψε ο Lee Hall, Άγγλος συγγραφέας & στιχουργός, γνωστός στο ευρύ κοινό για τα σενάρια του στο Billy Elliot, στο War Horse και στο Rocket man.

Η ιστορία

Η μικρή Κουταλένια, ένα αυτιστικό κορίτσι, αφηγείται τις σκέψεις της για τη ζωή, το Θεό, την αγάπη, τη μουσική, την οικογένεια που διαλύεται, τους γιατρούς, τη μοναξιά και την απώλεια. Μέσα από την αθώα αλλά σοφή της ματιά, αναζητά το νόημα στα πιο απλά πράγματα και βρίσκει παρηγοριά στη μουσική της όπερας και στη φωνή της Μαρίας Κάλλας.

Η παράσταση

Η σκηνοθετική ματιά του Κώστα Σπυρόπουλου καινοτομεί και φέρνει για πρώτη φορά επί σκηνής την μητέρα της Κουταλένιας. Το τότε συναντά το τώρα.

Έτσι, η αφήγηση αποκτά διπλή διάσταση: από τη μία η αθωότητα και η αλήθεια ενός παιδιού, από την άλλη η ωριμότητα και η αναμέτρηση με τη μνήμη. Την αντίστιξη αυτή υπηρετούν, η νεαρή ηθοποιός Καρολίνα Σακελλαρίου στο ρόλο της Κουταλένιας, ενώ η Νίκη Παλληκαράκη υποδύεται τη μητέρα.

Η «Κουταλένια» δεν είναι μια σκοτεινή ή στενάχωρη ιστορία. Είναι μια τρυφερή υπενθύμιση, ότι ακόμη και όταν η ζωή φέρνει δυσκολίες, μπορείς να ανακαλύψεις το χρώμα, το φως και την ελπίδα. Είναι μια παράσταση που μιλάει για τη δύναμη της αγάπης, τη σημασία να βλέπεις τον κόσμο αλλιώς και να χαμογελάς εκεί που κανείς δεν το περιμένει. Είναι μια παράσταση που αποκαθιστά τη διαφορετικότητα ως ισότιμη ανθρώπινη εκδοχή, μια εκδοχή που, ακριβώς επειδή είναι διαφορετική, ακριβώς επειδή είναι ανυπάκουη στους κανόνες των πολλών, φανερώνει εκείνα τα κρυμμένα κομμάτια του παζλ της ανθρώπινης ψυχής που χρειάζεται να συναρμολογήσουμε για να πάμε όλοι παρακάτω…

Παίζουν: η Καρολίνα Σακελλαρίου και η Νίκη Παλληκαράκη

Μετάφραση : Aντώνης Γαλέος

Απόδοση – Δραματουργική επεξεργασία : Κώστας Σπυρόπουλος & Μαρία Γεωργιάδου

Σκηνοθεσία: Κώστας Σπυρόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Δημήτρης Κουτάς

Σκηνικά: Γιώργος Γρηγοριάδης

Κοστούμια : Νικόλ Παναγιώτου

Ενορχήστρωση & διασκευή από το τραγούδι Κόκκινο σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Ελεάνας Βραχάλη: Χρήστος Σούμκα

Κάθε Δευτέρα στις 21.00 | Θέατρο Μουσούρη (πλατεία Καρύτση 7)

