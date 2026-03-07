Η «Υπατία» μιας σκληρής κοινωνίας…

«Γυναίκες, καμώνεστε πως δε με γνωρίζετε

και χαμηλώνετε το κεφάλι;

Η Υπατία είμαι, η γυναίκα που όρθωσε το ανάστημά της

στους άντρες, στον κλήρο, στο σκοτάδι.

Είμαι εγώ που υπερασπίστηκα κάθε δικαίωμά σας για ελευθερία».

Ένα καινούργιο θεατρικό έργο του καλού πεζογράφου Δημήτρη Βαρβαρήγου θα παρουσιάζεται κάθε Τρίτη και Τετάρτη, στο «Αλκμήνη», και το περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η «Υπατία» για πρώτη φορά ανεβαίνει στο θέατρο σε έναν καθηλωτικό μονόλογο, σε μεταφορά από το ομώνυμο βιβλίο, με την υπογραφή του συγγραφέα, που με λόγο ευθύ απογυμνώνει σκληρές αλήθειες για την τυφλή δογματική πίστη, τον θεό, τη μητρότητα και την αγάπη ως μοναδικό αγαθό.

Ο Γιάννης Διαμαντόπουλος σκηνοθετεί, με την ηθοποιό Μέμη Αναστασοπούλου να ερμηνεύει και να ενσαρκώνει τον ρόλο μιας γυναίκας, η οποία έρχεται από το παρελθόν για να ρίξει φως στα βαθιά σκοτάδια μιας σκληρής κοινωνίας, που οδηγεί ακόμη και στο τέλος τη ζωή μιας γυναίκας, σε μουσική του Σπυρίδωνα και με σκηνογράφο τον Κωνσταντίνο Βερούτη.

Ο συγγραφέας. Μου λέει ο Δημήτρης Βαρβαρήγος: «Η παράσταση δεν περιορίζεται σε μια ιστορική αναπαράσταση, μετατρέπει την Υπατία σε ζωντανό σύμβολο. Η μορφή της λειτουργεί ως καθρέφτης μιας κοινωνίας που ακόμη και σήμερα παλεύει με τις ίδιες σκιές. Τον φανατισμό, την έλλειψη ανεκτικότητας, την υποτίμηση της γυναικείας φωνής. Η Υπατία παρουσιάζεται όχι ως μάρτυρας, αλλά ως άνθρωπος που επέλεξε συνειδητά να σταθεί απέναντι στο σκοτάδι, γνωρίζοντας το τίμημα. Η σκηνική της παρουσία γίνεται μια διαρκής υπενθύμιση ότι η ελευθερία της σκέψης δεν είναι δεδομένη, αλλά μια πράξη καθημερινής αντίστασης».

Και καταλήγει: «Το έργο λειτουργεί σαν τελετουργία μνήμης. Δεν αναβιώνει απλώς μια ιστορική μορφή, αλλά την επαναφέρει στο σήμερα, εκεί όπου η ανάγκη για ελεύθερη σκέψη και πνευματική ανεξαρτησία είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Η Υπατία γίνεται μια φωνή που διαπερνά τους αιώνες και μας καλεί να μην παραδώσουμε αμαχητί όσα εκείνη υπερασπίστηκε με τη ζωή της.

Η ηρωίδα μιλά για τη γνώση ως πράξη ελευθερίας, για την αλήθεια ως προσωπικό χρέος και για το τίμημα που πληρώνει όποιος επιμένει να σκέφτεται σε εποχές που η σκέψη θεωρείται απειλή. Η παράσταση δεν εγκλωβίζεται στο παρελθόν, το χρησιμοποιεί για να σχολιάσει το παρόν».

Διαβάστε επίσης:

«Η ζωή στα χέρια της» του Βασίλη Κατσικονούρη στο BIOS

«BORA-BORA» του Κώστα Παπαγεωργίου: Μία ξεκαρδιστική και ταυτόχρονα φιλοσοφημένη κωμωδία στο Θέατρο της Ημέρας (Photos)

Άνοιξη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με 8 πολυαναμενόμενες πρεμιέρες