Nova: Συναρπαστικό θέαμα με όλη τη Stoiximan Super League, Super Weekend στην Premier League, Λεβερκούζεν – Μπάγερν, Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη, διοργανώσεις UEFA στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

Καταιγιστική δράση έρχεται στις οθόνες των συνδρομητών της Nova από τα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης μέσα από το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON!

Η Stoiximan Super League, συνεχίζεται με την 25η αγωνιστική και τους αγώνες Πανσερραϊκός – Άρης (14/3, 19:30), ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (15/3, 18:00), Ατρόμητος – ΑΕΚ (15/3, 19:30) που θα μεταδοθούν από τα κανάλια Novasports. Στα κανάλια Cosmote Sport θα μεταδοθούν οι αγώνες ΟΦΗ – Ολυμπιακός (14/3, 17:00), ΑΕΛ Novibet – Asteras Aktor (14/3, 20:00), Κηφισιά – Βόλος ΝΠΣ (15/3, 17:30), Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (15/3, 21:00). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, καθώς και με την εκπομπή «Monday Football Club» με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη.

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την 30η αγωνιστική και ένα Super Weekend με αμφίρροπες αναμετρήσεις Τσέλσι – Νιουκάστλ (14/3, 19:30), Άρσεναλ – Έβερτον (14/3, 19:30), Νότιγχαμ Φόρεστ – Φούλαμ (15/3, 16:00), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα (15/3, 16:00), Λίβερπουλ – Τότεναμ (15/3, 18:30), Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι (14/3, 22:00). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η La Liga συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον στα κανάλια Novasports και στην 28η αγωνιστική ξεχωρίζουν οι αγώνες Ατλέτικο Μαδρίτης – Χετάφε (14/3, 17:15), Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε (14/3, 22:00), Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη (15/3, 17:15).

Η γερμανική Bundesliga με το πλούσιο θέαμα συναρπάζει στα κανάλια Novasportsκαι το ενδιαφέρον στρέφεται στην 26η αγωνιστική και στο ντέρμπι Λεβερκούζεν – Μπάγερν (14/3, 16:30), ενώ η Ντόρτμουντ υποδέχεται την Άουγκσμπουργκ (14/3, 16:30). Παράλληλα, οι αναμετρήσεις θα πλαισιωθούν και με τις εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο.

Την ίδια στιγμή, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Άιντχοφεν-Ναϊμέγκεν (14/3, 19:45), Άγιαξ-Σπάρτα Ρότερνταμ (14/3, 22:00), Φέγενορντ-Εξέλσιορ (15/3, 15:30) για την 27η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, καθώς και αγώνες από τα πρωταθλήματα της 2.Bundesligaκαι της La Liga 2.

Οι λάτρεις του τένις θα δουν στο κορτ των καναλιών Novasports το τουρνουά WTA 1000 BNP Paribas Open Indian Wells.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Cosmote Sport

Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της 26ης αγωνιστικής Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα δουν τους πρώτους αγώνες των ελληνικών ομάδων για τη φάση των «16» του UEFA Europ aLeagu eκαι του UEFA Conference League. Συγκεκριμένα την Πέμπτη 12/3 (19:45) θα παρακολουθήσουν την πρώτη αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπέτις καθώς και τον πρώτο αγώνα Τσέλιε – ΑΕΚ (12/3, 22:00). Στο UEFA Champions League θα διεξαχθούν οι πρώτες αναμετρήσεις για τη φάση των «16», Γαλατασαράι – Λίβερπουλ (10/3, 19:45), Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα (10/3, 22:00), Αταλάντα – Μπάγερν (10/3, 22:00), Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ (10/3, 22:00), Λεβερκούζεν – Άρσεναλ (11/3, 19:45), Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι (11/3, 22:00), Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι (11/3, 22:00), Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (11/3, 22:00).

Στη Serie A και για την 29η αγωνιστική ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Ίντερ – Αταλάντα (14/3, 16:00), Ουντινέζε – Γιουβέντους (14/3, 21:45), Κόμο – Ρόμα (15/3, 19:00), Λάτσιο – Μίλαν (15/3, 21:45).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:

Παρασκευή 13 Μαρτίου

14:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights # 146 Novasports 5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:30 2.Bundesliga-26η αγωνιστική: Μαγδεμβούργο-Ντάρμσταντ Novasports2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

21:30 Bundesliga-26η αγωνιστική: Γκλάντμπαχ-Ζανκτ Πάουλι Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:30 La Liga 2 –30η αγωνιστική: Μιραντές-Κάδιθ Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

22:00 La Liga – 28η αγωνιστική: Αλαβές-Βιγιαρεάλ Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Σάββατο 14 Μαρτίου

01:00 WTA1000 BNP Paribas Open Indian Wells: Α’ και Β’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

04:00 Αγώνες πολεμικών τεχνών: ONE Fight Night #41 Novasports5

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

15:00 LaLiga: Τζιρόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime ΗλίαΒλάχο

16:30 Bundesliga: Χοφενχάιμ-Βόλφσμπουργκ Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

16:30 Bundesliga: Λεβερκούζεν-Μπάγερν Novasports3 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ-Άουγκσμπουργκ Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

16:30 Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Χαϊντενχάιμ Novasports4 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

17:00 Premier League: Μπέρνλι-Μπόρνμουθ Novasports Start σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

17:00 PremierLeague: Σάντερλαντ-Μπράιτον Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:15 La Liga: Ατλέτικο-Χετάφε Novasports1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:30 Stoiximan Super League – 25η αγωνιστική: Πανσερραϊκός-Άρης Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

19:30 La Liga: Οβιέδο-Βαλένθια Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

19:30 Bundesliga: Αμβούργο-Κολωνία Novasports3 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:30 Premier League: Τσέλσι-Νιούκαστλ Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

19:30 Premier League: Άρσεναλ-Έβερτον Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

19:45 Eredivisie – 27η αγωνιστική: Άιντχοφεν-Ναϊμέγκεν Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:30 2.Bundesliga: Χέρτα-Μπόχουμ Novasports4 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

21:45 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

22:00 La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης-Έλτσε Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

22:00 Eredivisie: Άγιαξ-Σπάρτα Ρότερνταμ Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

22:00 Premier League– 30ή αγωνιστική: Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Κυριακή 15 Μαρτίου

14:30 2. Bundesliga: Σάλκε-Ανόβερο Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

15:00 La Liga: Μαγιόρκα-Εσπανιόλ Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

15:30 Eredivisie: Φέγενορντ-Εξέλσιορ Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

16:00 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Λιντς Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:00 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ Novasports5 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

16:00 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα Novasports Premier League σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

16:30 Bundesliga: Βέρντερ Βρέμης-Μάιντς Novasports Start σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη

17:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α’ Μέρος Novasports Prim e& YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

17:15 La Liga: Μπαρτσελόνα-Σεβίλλη Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

18:00 Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Αποστόλη Νταλούκα

18:30 Premier League: Λίβερπουλ-Τότεναμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

18:30 Bundesliga: Φράιμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:00 Λίγο πριν τη σέντρα Ατρόμητος-ΑΕΚ Novasports2 με τον Ηλία Βλάχο και τους Αποστόλη Λάμπο και Γιώργο Βασιλείου

19:30 Stoiximan Super League: Ατρόμητος-ΑΕΚ Novasports2 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ των Αποστόλη Λάμπου και Γιώργου Βασιλείου

19:30 La Liga: Μπέτις-Θέλτα Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

20:00 WTA1000 BNP Paribas Open Indian Wells: Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

20:30 Bundesliga: Στουτγκάρδη-Λειψία Novasports4 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:30 Η Ώρα των πρωταθλητών, B’ Mέρος Novasports Prime& YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

22:00 La Liga: Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οσασούνα Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Δευτέρα 16 Μαρτίου

20:00 Monday Football Club Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ντέμη Νικολαϊδη

21:30 Premier League Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

21:30 La Liga 2: Αλμπαθέτε–Λας Πάλμας Novasports Start

22:00 La Liga: Βαγιεκάνο-Λεβάντε Novasports1

22:00 Premier League: Μπρέντφορντ-Γουλβς Novasports Premier League

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.