ΚΟΣΜΟΣ

10.03.2026 21:18

Άφαντος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Τι συμβαίνει με τον νέο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν; 

10.03.2026 21:18
mojtaba_khamenei_new

Δύο εικοσιτετράωρα μετά την ανάδειξη του σε ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμένει άφαντος.

Δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποιο βιντεοσκοπημένο μήνυμα στους χιλιάδες Ιρανούς που βγήκαν στους δρόμους για να δηλώσουν την αφοσίωσή τους στο πρόσωπο του. Ούτε έχει δοθεί στη δημοσιότητα κάποια γραπτή δήλωση. Τα κρατικα ΜΜΕ στα βίντεο τους χρησιμοποίησαν πλάνα αρχείο, ενώ λογαριασμοί που στηρίζουν το καθεστώς αναπαρήγαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Tην πλατεία Βάλι Ασρ, στην οποίο είθισται να αποτυπώνεται το επισημο κρατικό αφήγημα, κοσμεί μία τοιχογραφία, που δείχνει τον νεαρό Χαμενεΐ  να παραλαμβάνει τη σημαία του Ιράν από τον δολοφονημένο πατέρα του, ενώ ο Ρουχόλα Χομεϊνί, ιδρυτής της ιρανικής επανάστασης, παρακολουθεί με ικανοποίηση

Τα κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Τα τραύματα του ίσως δεν του επιτρέπουν να βιντεοσκοπήσει κάποιο μήνυμα, αλλά αυτό δεν εξηγεί γιατί δεν έχει κάνει κάποια γραπτή δήλωση, παρατηρεί το CNN. Μία άλλη εξήγησε είναι δεν θέλει να προκαλέσει ακόμα περισσότερο τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που δεν έκρυψε τη δυσαρέσκεια του με την εκλογή του.

Αν και ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης είναι άφαντος το σύστημα λειτουργεί και δεν διαφαίνεται κάποια αλλαγή στη στάση της Τεχεράνης. Πολιτικοί από όλο το φάσμα έχουν κάνει δηλώσεις αφοσίωσης. Ίσως η απλή σκέψη ότι η θέση δεν είναι κενή αρκεί για να διατηρηθεί η δυναμική του πολέμου.

