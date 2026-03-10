Στενά του Ορμούζ: Ηλεκτρονικές παρεμβολές στα συστήματα των πλοίων, τάνκερ φέρονται να πλέουν με… 100 κόμβους

Ένας ιδιότυπος ηλεκτρονικός πόλεμος διενεργείται στα Στενά του Ορμούζ, παράλληλα με τον πραγματικό στη Μέση Ανατολή, καθώς η διέλευση από το κομβικό σημείο για τις θαλάσσιες μεταφορές θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Αποτέλεσμα, να είναι σχεδόν αδύνατον να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα της παρουσίας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Τουλάχιστον δώδεκα συστάδες πλοίων έχουν εμφανιστεί κοντά στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που πιθανότατα αποτελεί ένδειξη αυξημένων ηλεκτρονικών παρεμβολών γύρω από τη θαλάσσια οδό.

Οι ομάδες αυτές, που σε ορισμένες περιπτώσεις περιλαμβάνουν περισσότερα από 200 πλοία, αποτελούνται από σκάφη όλων των τύπων, ενώ ορισμένα φαίνεται να κινούνται με ταχύτητες άνω των 100 κόμβων, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης που συγκέντρωσε το Bloomberg.

«Τις τελευταίες 48 ώρες η κατάσταση έχει γίνει “αδιαπέραστη”», δήλωσε ο Μαρκ Ντάγκλας, αναλυτής θαλάσσιου τομέα στη Starboard Maritime Intelligence. Όπως πρόσθεσε, η προσπάθεια να εντοπιστεί η πραγματική θέση των πλοίων γύρω από τα Στενά μέσω δεδομένων παρακολούθησης είναι πλέον σχεδόν αδύνατη.

Ορισμένες από τις συστάδες πλοίων φαίνεται να σχηματίζουν χαρακτηριστικά σχήματα, όπως έναν εμφανή κύκλο πλοίων κοντά στο Αμπού Ντάμπι, καθώς και ένα σχήμα ανεστραμμένου «Ζ» ανοιχτά του Ruwais στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Άλλες ομάδες βρίσκονται στον Κόλπο του Ομάν, πιθανώς υποδηλώνοντας ότι τα πλοία περιμένουν συγκεντρωμένα μέχρι να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις ή να εξασφαλίσουν ασφαλείς ημερομηνίες φόρτωσης πριν εισέλθουν στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ασυνήθιστες αυτές διατάξεις πλοίων υποδηλώνουν ότι στα συστήματα πλοήγησης των πλοίων γίνονται ηλεκτρονικές παρεμβολές (jamming), με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στις πλατφόρμες παρακολούθησης σε διαφορετικές θέσεις από τις πραγματικές. Τέτοιες πρακτικές συνήθως εντείνονται σε περιόδους αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, όταν οι στρατοί εμπλέκονται σε ηλεκτρονικό πόλεμο.

Οι παρεμβολές μπορούν επίσης να παραμορφώσουν τις αναφερόμενες ταχύτητες των πλοίων. Το δεξαμενόπλοιο προϊόντων Asprouda, κατασκευής 2013, μετέδωσε τη Δευτέρα ότι ταξίδευε με την απίθανη ταχύτητα των 102,2 κόμβων κοντά στο Jebel Ali, δηλαδή περίπου 190 χιλιόμετρα την ώρα. Τέτοιου τύπου δεξαμενόπλοια έχουν συνήθως μέγιστη ταχύτητα περίπου 16 κόμβους.

Η εμφάνιση αυτών των μεγάλων ομάδων πλοίων ενδέχεται να εντείνει την ανησυχία των πλοιοκτητών και ναυλωτών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Καθώς η σύγκρουση παρατείνεται, ο κλάδος έχει ήδη αντιμετωπίσει εκτίναξη των ασφαλίστρων πολεμικού κινδύνου, ενώ αρκετά πλοία έχουν στοχοποιηθεί από πυραύλους και άλλα βλήματα.

Οι παρεμβολές ξεκίνησαν αμέσως με την έναρξη της σύγκρουσης και επηρέασαν περισσότερα από 1.100 πλοία στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ανάλυσης Windward. Η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ περιορίστηκε σε μόλις πέντε πλοία στις 4 Μαρτίου, έναντι 120 διελεύσεων στις 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Windward.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προσφέρουν ασφαλιστική κάλυψη για τα πλοία καθώς και ναυτική συνοδεία, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποία συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τις παγκόσμιες αγορές. Έχει επίσης δηλώσει στο CBS ότι «σκέφτεται να τα θέσει υπό έλεγχο», χωρίς να είναι σαφές ποιες ακριβώς ενέργειες εξετάζει.

«Οποιοδήποτε πλοίο πλέει στην περιοχή προφανώς δεν μπορεί να βασιστεί στο GPS», δήλωσε ο Ντάγκλας της Starboard Maritime, αναφερόμενος στο σύστημα παγκόσμιου εντοπισμού θέσης. Αυτό «επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση ασφαλείας σε μια περιοχή όπου πλοία έχουν ήδη πληγεί», πρόσθεσε.

