CNN: Γιατί ο Τραμπ δεν μπορεί να εξηγήσει ούτε την αρχή ούτε τον τελικό στόχο του πολέμου στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενα ερωτήματα σχετικά με τη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Ιράν. Παρά τις σκληρές δηλώσεις και τις κινήσεις κλιμάκωσης, η Ουάσιγκτον δεν έχει παρουσιάσει μια σαφή εξήγηση για το πώς οδηγήθηκε η κατάσταση σε σύγκρουση, ούτε ποιος είναι ο τελικός στόχος μιας τέτοιας αντιπαράθεσης, γράφει το CNN σε ανάλυσή του για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει περάσει μια ζωή προσπαθώντας να ξεφύγει από δύσκολες καταστάσεις. Αλλά στον πόλεμο με το Ιράν, η έμπιστη τεχνική του να σπέρνει σύγχυση για να αναβάλλει τον απολογισμό αρχίζει να αποτυγχάνει, αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο.

Δέκα ημέρες μετά, ο Τραμπ δεν έχει ακόμη καταλήξει σε μια συνεπή λογική γιατί πήγε στον πόλεμο. Τώρα, υπαινίσσεται ότι η ειρήνη μπορεί σύντομα να είναι κοντά – ακόμη και ενώ αυτός και κορυφαίοι βοηθοί του προειδοποιούν ταυτόχρονα ότι οι μάχες μπορεί να γίνουν πιο έντονες και να διαρκέσουν περισσότερο.

Η αποσύνδεση της ανταλλαγής μηνυμάτων υπερβαίνει τη ρητορική του που κατακλύζει τη δημόσια συζήτηση και την περίεργη τάση του να σχολιάζει τις δικές του πράξεις. Αντανακλά τις ταχέως κλιμακούμενες πολιτικές και στρατιωτικές πιέσεις που ασκούνται σε έναν πρόεδρο που πόνταρε την κληρονομιά του σε έναν πόλεμο που έχει προκαλέσει μια παγκόσμια ενεργειακή και γεωπολιτική κρίση.

Η πτώση των χρηματιστηρίων και η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχουν αυξήσει την πιθανότητα μια παρατεταμένη σύγκρουση να καταστρέψει την παγκόσμια οικονομία. Ημέρες αντιποίνων με ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραυλικές επιθέσεις σε κράτη του Κόλπου τροφοδότησαν φόβους για μια ευρύτερη πυρκαγιά.

Το πολιτικό ρολόι χτυπάει τώρα πιο γρήγορα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του ανησυχούν ότι οι επιπτώσεις θα επιδεινώσουν το κόστος ζωής που απειλεί τις προοπτικές των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Τραμπ προσπαθεί ξανά να εξηγήσει τον πόλεμο

Με κάθε μέρα που περνά, οι πολεμικοί στόχοι του Τραμπ – όσο αδιαπέραστοι κι αν είναι – φαίνονται όλο και πιο ασύμβατοι με το πολιτικό του κύρος, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών δεν ήθελε ποτέ να ξαναπάει σε πόλεμο.

Έτσι, ο Τραμπ έκανε άλλη μια προσπάθεια τη Δευτέρα να εξηγήσει στους Αμερικανούς γιατί τα στρατεύματά τους βρίσκονται σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα, υποστήριξε – χωρίς στοιχεία – ότι αν δεν είχε εξαπολύσει την επίθεση στο Ιράν, η Ισλαμική Δημοκρατία θα είχε καταλάβει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ιράν, αν ήταν οπλισμένο με βαλλιστικούς πυραύλους και πυρηνικά όπλα, θα αποτελούσε υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ και τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά ο Τραμπ δεν έχει προσκομίσει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι ήταν κοντά σε αυτό το σημείο.

Στην πραγματικότητα, πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι ένας λόγος που ξέσπασε ο πόλεμος ήταν ότι το Ιράν ήταν πιο αδύναμο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην σχεδόν 50χρονη ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το Ισραήλ έχει ήδη χτυπήσει τους περιφερειακούς συμμάχους του, τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, και οι κυρώσεις είχαν οδηγήσει την οικονομία και την κοινωνία του σχεδόν σε οριακό σημείο.

Ο Τραμπ φάνηκε επίσης να καταλαβαίνει ότι η υπομονή των Αμερικανών είναι περιορισμένη. Επέμεινε, «Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμά μας» και χαρακτήρισε τον πόλεμο ως οικονομικό νικητή.

«Βάζουμε τέλος σε όλη αυτή την απειλή μια για πάντα. Και το αποτέλεσμα θα είναι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου – τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου για τις αμερικανικές οικογένειες», επέμεινε ο Τραμπ. «Αυτή ήταν απλώς μια παρέκλιση σε κάτι που έπρεπε να γίνει. Πλησιάζουμε πολύ κοντά στο να το ολοκληρώσουμε κι αυτό».

Αλλά μίλησε επανειλημμένα για τον πόλεμο σε παρελθοντικό χρόνο, σαν να εύχεται να είχε ήδη τελειώσει.

Η… ενοχλητική ερώτηση που πρέπει να απαντήσει ο Τραμπ

Η ρητορική του πολέμου του Τραμπ έρχεται σε έντονη αντίθεση με τη μεθοδική και αμείλικτη αεροπορική εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ που προκαλεί καταστροφικές ζημιές στην πολεμική μηχανή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αυτά είναι σχέδια που έχουν βελτιωθεί εδώ και δεκαετίες. Η ηγεσία του Τραμπ, αντίθετα, εξελίσσεται ώρα με την ώρα.

Θα μπορούσαν, σε μια στιγμή, να υπάρξουν λογικές εξηγήσεις για το χάος των μηνυμάτων.

Ίσως ο Τραμπ επιδιώκει να μπερδέψει τον εχθρό ενόψει πιθανών μελλοντικών κλιμακώσεων: το CNN ανέφερε τη Δευτέρα, για παράδειγμα, ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει μια σύνθετη και επικίνδυνη αποστολή για την ανάκτηση του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν.

Ή οι υπαινιγμοί του για μια επικείμενη διακοπή των μαχών θα μπορούσαν να είναι ένα έξυπνο παιχνίδι για να μετριάσει την πολιτική και οικονομική ένταση. Δήλωσε σε δημοσιογράφο του CBS News το απόγευμα της Δευτέρας ότι ο πόλεμος ήταν «πολύ ολοκληρωμένος». Μέσα σε λίγα λεπτά, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και οι χρηματιστηριακές αγορές μείωσαν τις απώλειές τους, κάτι που δεν φαινόταν σύμπτωση.

Αλλά καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται στη δεύτερη εβδομάδα της, το βασικό ερώτημα δεν είναι απαραίτητα αν ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά αν μπορεί.

Πρώτον, οι ΗΠΑ πρέπει να αξιολογήσουν εάν τα επιχειρησιακά τους κέρδη έχουν υποβαθμίσει επαρκώς την ικανότητα του Ιράν να απειλήσει τους γείτονές του και τους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ευρώπη και τελικά στην ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ανεξάρτητες αναφορές για ζημιές από μάχες. Αλλά ο Τραμπ μπορεί να έχει την άποψη ότι η επίθεση υποβάθμισε τα πυραυλικά, πυρηνικά και μη επανδρωμένα προγράμματα του Ιράν και την στρατιωτική υποδομή του βάναυσου καθεστώτος του.

Αυτό από μόνο του αποτρέπει μια υπαρξιακή απειλή κατά του Ισραήλ και μπορεί να κάνει τον κόσμο ασφαλέστερο. Και μια επιτυχημένη επιδρομή των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ για την απόσυρση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν θα ανέτρεπε κάθε προσπάθεια ανασύστασης του πυρηνικού του προγράμματος για πολλά χρόνια.

Είναι ο Τραμπ πρόθυμος να απομακρυνθεί από την αλλαγή καθεστώτος;

Υπάρχουν όμως πιο θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα του πολέμου που αντιμετωπίζει ο Τραμπ.

Εν ολίγοις: Ήταν αυτός ένας πόλεμος για τον τερματισμό του καθεστώτος του Ιράν ή απλώς η τρέχουσα απειλή του;

Ο Τραμπ συχνά υπονοεί το πρώτο.

Η δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έμοιαζε με μια προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος στην πράξη.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ έχει απαιτήσει αρκετές φορές την πλήρη παράδοση της κυβέρνησης του Ιράν.

Έχει επίσης υποστηρίξει έναν απίθανο αλλά αποφασιστικό ρόλο στην επιλογή ενός νέου ηγέτη στην Τεχεράνη.

Και έχει σκεφτεί την πιθανότητα ενός σεναρίου τύπου Βενεζουέλας, όπου θα μπορούσε να κυβερνήσει το Ιράν από απόσταση μέσω ενός ηγέτη-μαριονέτα.

Τέτοιες πιθανότητες φαινόταν πάντα εξαιρετικά απίθανες και πρόδιδαν μια παρεξήγηση της εσωτερικής δυναμικής εξουσίας ενός έθνους που μπορεί να καταπιέζεται αλλά διαθέτει και μια ισχυρή εθνικιστική χροιά.

Από κάθε άποψη, η τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα της Τεχεράνης απέχει πολύ από τους στόχους του Τραμπ. Και το ισλαμικό καθεστώς δεν είχε ποτέ ενδοιασμούς να θυσιάσει τον ίδιο του τον λαό, ιδίως κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ τη δεκαετία του 1980. Για το καθεστώς, η επιβίωση σημαίνει νίκη.

Κανείς απ’ έξω δεν μπορεί να γνωρίζει την πραγματική του κατάσταση μετά από ημέρες αεροπορικών βομβαρδισμών κυβερνητικών εγκαταστάσεων και βαριές απώλειες ζωών.

Αλλά μέχρι στιγμής, η επιχείρηση έχει πετύχει μόνο στην αντικατάσταση ενός ηλικιωμένου ανώτατου ηγέτη – ο οποίος ήταν ήδη κοντά στην αιώνια ανάπαυσή του και δεν είχε σχέδιο διαδοχής – με μια νεότερη εκδοχή με το ίδιο επώνυμο.

Το μήνυμα που έστειλαν οι κληρικοί του Ιράν στον Τραμπ

Η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για να διαδεχθεί τον μάρτυρα πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης ήταν ένα σημάδι ανυπακοής από τη θεοκρατία και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που κυβερνούν το Ιράν με σιδηρά πυγμή.

Παραμένει ασαφές πώς ο Χαμενεΐ θα μπορέσει να εδραιώσει την εξουσία σε τέτοιες ακραίες συνθήκες. Η ιατρική του κατάσταση είναι επίσης ασαφής. Πιστεύεται ότι τραυματίστηκε στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του, τη μητέρα του και άλλους συγγενείς. Αλλά θεωρητικά, ο Χαμενεΐ θα μπορούσε να κυβερνήσει για τα επόμενα χρόνια.

Φυσικά, το προσδόκιμο ζωής του Χαμενεΐ μπορεί να μετρηθεί σε ώρες, δεδομένων των υπονοούμενων του Ισραήλ ότι θα προσπαθήσει να τον σκοτώσει. Αλλά η άνοδός του ήταν μια επίπληξη στις απαιτήσεις του Τραμπ να επιλέξει τους ηγέτες του Ιράν ή να αναδείξει έναν νέο ηγέτη που θα έκανε μια συμφωνία μαζί του.

«Δεν πρόκειται για καθεστώς μιας δολοφονίας», δήλωσε ο Καρίμ Σαντζαντπούρ, ειδικός σε θέματα Ιράν στο Carnegie Endowment for International Peace, στην Erin Burnett του CNN τη Δευτέρα. «Είναι ένα καθεστώς που έχει βαλτώσει αυτή τη στιγμή. Πιστεύουν ότι είναι ή θα σκοτωθούν ή θα σε σκοτώσουν, και νομίζω ότι θα βρουν έναν αντικαταστάτη γι’ αυτόν».

Η ιστορία δείχνει ότι είναι συχνά αδύνατο να προσδιοριστεί εκ των προτέρων πότε ετοιμάζονται επαναστάσεις – οι ΗΠΑ εξεπλάγησαν, για παράδειγμα, όταν έπεσε η Σοβιετική Ένωση. Αλλά δεν υπάρχει κανένα εξωτερικό σημάδι ότι η εξέγερση των Ιρανών ενάντια στους διεφθαρμένους και καταπιεστικούς κανόνες τους που προσπάθησε να πυροδοτήσει ο Τραμπ πρόκειται να υλοποιηθεί.

Ίσως οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις ιρανικές οικονομικές και ενεργειακές υποδομές θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τόσο πολύ τα θεμέλια του καθεστώτος ώστε να υλοποιηθεί μια εξέγερση τους επόμενους μήνες και χρόνια, ακόμη και αν οι κληρικοί επιμένουν προς το παρόν. Αλλά αυτό απαιτεί Ιρανούς πολίτες να βγουν στους δρόμους ενάντια στις αδίστακτες δυνάμεις ασφαλείας που λαχταρούν εκδίκηση μετά την επίθεση των ΗΠΑ. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, χιλιάδες σκοτώθηκαν σε μια προηγούμενη ματαιωμένη εξέγερση. Φαίνεται εξίσου πιθανό ότι το ακούσιο αποτέλεσμα του πολέμου θα είναι περισσότερη καταστολή παρά μια άνθιση της ελευθερίας.

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει επίσης πιεστικά στρατηγικά διλήμματα. Θα χρησιμοποιήσει βία για να προσπαθήσει να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ – τον ζωτικό αγωγό πετρελαίου του κόσμου, ο οποίος έχει σχεδόν κλείσει από το Ιράν; Και μήπως η επιβίωση του καθεστώτος θα οδηγούσε σε μια σχεδόν μόνιμη κατάσταση υποβόσκουσας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν, που απαιτεί τακτικές κλιμακώσεις για να αποτραπεί η Ισλαμική Δημοκρατία από την ανασύσταση της απειλής της;

Υπάρχει προηγούμενο εδώ. Μετά τον Πόλεμο του Κόλπου του 1990-91, Αμερικανοί πιλότοι πέρασαν χρόνια περιπολώντας ζώνες απαγόρευσης πτήσεων στο νότιο Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν. Διαδοχικές αμερικανικές κυβερνήσεις διεξήγαγαν αντιτρομοκρατικές εκστρατείες στο Ιράκ και τη Συρία εναντίον του ISIS.

Ο Σεθ Τζόουνς, πρώην ανώτερος σύμβουλος των ΗΠΑ στον πόλεμο του Αφγανιστάν, έκανε μια αναλογία με τα χρόνια επιχειρήσεων του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. «Απλώς δεν νομίζω ότι είμαστε κοντά στο να τελειώσει αυτό», δήλωσε στον Burnett του CNN.

Ίσως αυτό να εξηγεί τον λόγο για τα συγκεχυμένα πολεμικά μηνύματα του Τραμπ.

Ο πρόεδρος μπορεί να θέλει να γίνει αυτό – αλλά πιθανότατα γνωρίζει ότι δεν είναι, καταλήγει το CNN στην ανάλυσή του.

