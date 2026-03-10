search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 08:42
10.03.2026 08:10

Alumil: Δάνειο 13,7 εκατ. ευρώ από την EBRD για επένδυση σε νέα γραμμή παραγωγής στην Αίγυπτο

10.03.2026 08:10
Δάνειο ύψους 13,7 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η Alumil από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για τη χρηματοδότηση επένδυσης στην Αίγυπτο, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας και την ανάπτυξη των εξαγωγών της στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, το δάνειο θα κατευθυνθεί στη θυγατρική της Alumil Misr for Trade & Industry SAE και αφορά την κατασκευή και εγκατάσταση νέας γραμμής διέλασης αλουμινίου στο εργοστάσιο που διαθέτει στη Βιομηχανική Ζώνη Polaris στο Κάιρο.

Η επένδυση αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την παραγωγική δυνατότητα του Ομίλου και να ενισχύσει τη δυνατότητα διάθεσης προηγμένων συστημάτων αλουμινίου στις αγορές της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και των γειτονικών περιοχών.

Το εργοστάσιο της Alumil Misr βρίσκεται σε στρατηγική θέση, κοντά στη Διώρυγα του Σουέζ, γεγονός που του επιτρέπει να λειτουργεί ως κεντρική βάση παραγωγής και εξαγωγών για την ευρύτερη περιοχή.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΛΟΥΜΥΛ, Γεώργιος Μυλωνάς, χαρακτήρισε την επένδυση «κομβικό στρατηγικό βήμα» για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στην Αίγυπτο. Όπως σημείωσε, η επέκταση των παραγωγικών δυνατοτήτων θα δημιουργήσει ένα ισχυρό περιφερειακό βιομηχανικό κέντρο που θα λειτουργεί με ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας, ενώ η συνεργασία με την EBRD αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας.

Παράλληλα, η Alumil ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για τη λειτουργία της θυγατρικής της ALUMIL MIDDLE EAST στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επισημαίνοντας ότι η δραστηριότητα συνεχίζεται κανονικά παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η εφοδιαστική αλυσίδα παραμένει πλήρως λειτουργική, καθώς οι προμηθευτές διαθέτουν επαρκή αποθέματα πρώτων υλών, οι παραγωγικές μονάδες λειτουργούν χωρίς διακοπή και δεν έχουν καταγραφεί καθυστερήσεις στις παραδόσεις ή προβλήματα στη διαθεσιμότητα υλικών.

Η θυγατρική στα ΗΑΕ δραστηριοποιείται κυρίως σε μεγάλα έργα του κατασκευαστικού κλάδου, τα οποία υλοποιούνται βάσει συγκεκριμένων συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στις τιμές των πρώτων υλών, η εταιρεία σημειώνει ότι ενδεχόμενες αυξήσεις λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων μπορούν να μετακυλιστούν στις τιμές των τελικών προϊόντων, γεγονός που ενδέχεται να στηρίξει τα περιθώρια κερδοφορίας της θυγατρικής.

Για το επόμενο εξάμηνο, η διοίκηση της Alumil εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στη λειτουργία της δραστηριότητας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ωστόσο, σε περίπτωση κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων, δεν αποκλείεται να υπάρξει μικρή μείωση στον όγκο πωλήσεων που είχε αρχικά προϋπολογιστεί για το 2026.

Παρά τα πιθανά αυτά σενάρια, η εταιρεία εκτιμά ότι, λαμβάνοντας υπόψη το ανεκτέλεστο έργων και τη γενικότερη δυναμική του κατασκευαστικού κλάδου στα ΗΑΕ, τα οικονομικά αποτελέσματα της θυγατρικής για το 2026 αναμένεται να κινηθούν τουλάχιστον στα επίπεδα της προηγούμενης χρήσης.

