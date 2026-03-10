CrediaBank: Τριετές σχέδιο ανάπτυξης με έμφαση σε Ελλάδα και Μάλτα

Το νέο τριετές επιχειρηματικό σχέδιο της παρουσιάζει σήμερα η CrediaBank στο πλαίσιο του Capital Markets Day, θέτοντας φιλόδοξους στόχους για την επόμενη περίοδο. Η στρατηγική της τράπεζας επικεντρώνεται στην ενίσχυση της κερδοφορίας, την επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου και τη δημιουργία ισχυρότερης κεφαλαιακής βάσης, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη σε Ελλάδα και Μάλτα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, το ανανεωμένο business plan εστιάζει στη διαμόρφωση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης, στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και στη βελτίωση της αποδοτικότητας. Παράλληλα, περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη βελτιστοποίηση του ισολογισμού και τη δημιουργία νέου κεφαλαίου.

Στους βασικούς στόχους που θέτει η CrediaBank για την επόμενη τριετία περιλαμβάνονται σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης μεταξύ 10% και 20%, δανειακό χαρτοφυλάκιο που θα ξεπερνά τα 14 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη άνω των 325 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η τράπεζα επιδιώκει περιθώριο επιτοκίου περίπου 3%, δείκτη κόστους προς έσοδα μεταξύ 30% και 40%, καθώς και ενσώματη λογιστική αξία άνω των 1,9 δισ. ευρώ.

Στους χρηματοοικονομικούς στόχους περιλαμβάνεται επίσης απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) άνω του 18%, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί πάνω από το 15%.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η CrediaBank σχεδιάζει να ενισχύσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομικής δραστηριότητας. Παράλληλα, προτεραιότητα αποτελεί η βελτίωση της εμπειρίας των πελατών μέσα από την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και την περαιτέρω αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων.

Την ίδια στιγμή, σημαντικό ρόλο στη στρατηγική της τράπεζας παίζει η περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στη Μάλτα. Η CrediaBank εκτιμά ότι η οικονομία της χώρας προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες, καθώς συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες της Ευρωζώνης.

Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα επιδιώκει να αξιοποιήσει τις συνέργειες που προκύπτουν από τη δραστηριοποίησή της και στις δύο χώρες. Η παρουσία της HSBC Malta θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς δημιουργεί προοπτικές για συνεργασίες σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας.

Οι συνέργειες αυτές περιλαμβάνουν τη διαφοροποίηση προϊόντων και τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο αγορών, όπως για παράδειγμα τη διαχείριση εταιρικών πελατών στη Μάλτα και τη διαχείριση περιουσίας στην Ελλάδα. Παράλληλα, η τράπεζα επιδιώκει να αξιοποιήσει δυνατότητες συνεργασίας στη χρηματοδότηση, με πρόσβαση σε καταθέσεις πελατών λιανικής στη Μάλτα με χαμηλότερο κόστος.

Επιπλέον, το στρατηγικό σχέδιο προβλέπει παρεμβάσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω συνεργειών, όπως κοινές επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές, ψηφιακό μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό λειτουργιών.

Στο ίδιο πλαίσιο, η CrediaBank εξετάζει και την αξιοποίηση ευκαιριών για στοχευμένες συγχωνεύσεις και εξαγορές, οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω την ανάπτυξη και τη θέση της τράπεζας στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά.

Με το νέο αυτό επιχειρηματικό σχέδιο, η διοίκηση της CrediaBank επιδιώκει να ενισχύσει τη δυναμική της τράπεζας, να διευρύνει τις πηγές εσόδων της και να δημιουργήσει ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε επίσης:

HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της (photos/video)

Πειραιώς: Το στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο 2026 -2030 – Οι 3 προτεραιότητες

Σύμπραξη ΔΕΗ – METLEN για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500MW σε τρεις χώρες