Sales Excellence Awards: Νέα πιστοποίηση αριστείας για τις εμπορικές διευθύνσεις των επιχειρήσεων

Μια νέα διάκριση στον χώρο των πωλήσεων εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να πιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της εμπορικής τους λειτουργίας. Πρόκειται για το Sales Excellence Certificate, μια πιστοποίηση που θα απονέμεται σε εταιρείες οι οποίες επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις στον διαγωνισμό Sales Excellence Awards.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση έρχεται να επιβραβεύσει τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για την οργάνωση, τη στρατηγική και τη διοίκηση των τμημάτων πωλήσεων. Για να αποκτήσει μια εταιρεία το πιστοποιητικό αριστείας θα πρέπει να συγκεντρώσει υψηλή βαθμολογία σε τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές ενότητες βραβείων, γεγονός που αποτυπώνει μια συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ανάπτυξη και λειτουργία της εμπορικής διεύθυνσης.

Ο διαγωνισμός Sales Excellence Awards, που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ) σε συνεργασία με την Boussias Events, έχει ήδη συμπληρώσει 14 χρόνια παρουσίας στον χώρο της αγοράς. Στόχος του θεσμού είναι να αναδείξει τις πιο αποτελεσματικές και καινοτόμες πρακτικές στον τομέα των πωλήσεων, αλλά και να επιβραβεύσει τις ομάδες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Στη φετινή διοργάνωση προστίθεται και μια νέα πρωτοβουλία που εστιάζει στη νέα γενιά στελεχών του χώρου. Πρόκειται για τη λίστα “10 under 33 – Sales Rising Stars”, η οποία φιλοδοξεί να αναδείξει τα ανερχόμενα ταλέντα των πωλήσεων ηλικίας έως 33 ετών, επιβραβεύοντας επαγγελματίες που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις, τη δυναμική και τις προοπτικές τους.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος, Αντώνης Ποταμίτης, βασικός στόχος τόσο του θεσμού των βραβείων όσο και του ίδιου του ΙΠΕ είναι η ενίσχυση της αναγνώρισης του επαγγέλματος των πωλήσεων. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ στελεχών της αγοράς, η ανταλλαγή γνώσης και η καλλιέργεια συνεργειών μεταξύ επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Στον θεσμό συμμετέχουν ανώτερα και ανώτατα στελέχη από τον επιχειρηματικό κόσμο, γεγονός που ενισχύει τη δυναμική του διαγωνισμού και τη συμβολή του στη διαμόρφωση σύγχρονων προτύπων στον χώρο των πωλήσεων.

Την ευθύνη της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων έχει ειδική επιτροπή, με πρόεδρο τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) Γιώργο Δουκίδη. Στη διαδικασία συμμετέχουν συνολικά περίπου 40 αξιολογητές, προερχόμενοι τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και από την αγορά, οι οποίοι διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Δουκίδη, η σύνθεση της επιτροπής και η πολυετής εμπειρία των αξιολογητών διασφαλίζουν τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Παράλληλα, το Sales Excellence Certificate λειτουργεί ως μια ουσιαστική αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζουν τα κορυφαία τμήματα πωλήσεων στην ελληνική αγορά.

Η νέα αυτή πιστοποίηση φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στη στρατηγική ανάπτυξη των πωλήσεων και στη δημιουργία σύγχρονων, αποτελεσματικών εμπορικών οργανισμών.

