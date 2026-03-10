Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό ο Jello Biafra – Αγωνία για τον κορυφαίο τραγουδιστή του hardcore punk

Ώρες αγωνίας για τον ιστορικό τραγουδιστή των Dead Kennedys, ενός από τα κορυφαία συγκροτήματα του αμερικανικού hardcore punk.

Ο Jello Biafra νοσηλεύεται μετά από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε στις 9 Μαρτίου η δισκογραφική του εταιρεία Alternative Tentacles. Ο 67χρονος θρύλος της punk υπέστη το εγκεφαλικό, το οποίο αποδίδεται σε υψηλή αρτηριακή πίεση, το Σάββατο 7 Μαρτίου.

Ο Biafra δήλωσε: «Πήδηξα από το κρεβάτι μου επειδή ήθελα να πάω στην τουαλέτα, αλλά το αριστερό μου πόδι κατέρρευσε και έπεσα στο πάτωμα. Δεν μπορούσα καν να σταματήσω την πτώση με το αριστερό μου χέρι, γιατί ούτε αυτό λειτουργούσε. Προσπάθησα να ξανασηκωθώ, αλλά δεν μπορούσα. Συνειδητοποίησα ότι είχα πέσει και δεν μπορούσα να σηκωθώ! Τότε σκέφτηκα: “Ωχ, γαμώτο, έχω εγκεφαλικό!” Έχω ακόμα πολλά να προσφέρω, αλλά τώρα πρέπει να κάνω πολλή αποκατάσταση».

Ο Biafra – κατά κόσμον Έρικ Ριντ Μπούσερ – νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή, αλλά η κατάστασή του είναι σταθερή. Η εταιρεία του, Alternative Tentacles, δήλωσε ότι θα ενημερώνει για τις εξελίξεις.

Ο Biafra έγινε γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ως η φωνή των Dead Kennedys, συμβάλλοντας στη δημιουργία του αμερικανικού hardcore punk με πολιτικά φορτισμένα τραγούδια και άλμπουμ που παραμένουν εξαιρετικά επιδραστικά δεκαετίες αργότερα. Μέσω της Alternative Tentacles, την οποία ίδρυσε το 1979, ο Biafra έχει επίσης διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κυκλοφορία underground punk, industrial και πειραματικής μουσικής.

Μετά την αποχώρησή του από τους Dead Kennedys, o Jello Biafra συνεργάστηκε με ων ουκ έστιν αριθμός συγκροτήματα, είτε σε one-off projects (όπως με τους Melvins, τους D.O.A., κ.λπ.), είτε σε πιο σταθερές συνεργασίες, όπως με τους Lard (με τους Alain Jurgensen και Paul Barker των Ministry), ενώ έχει βγάλει και δίσκους με ποιήματα και πρόζα του (μάλιστα, είχε κάνει και μια spoken word εμφάνιση και στην Ελλάδα πριν από αρκετά χρόνια).

Μια από τις πλέον γνωστές ακτιβιστικές του δράσεις ήταν όταν το 1979 διεκδίκησε το δήμο του Σαν Φρανσίσκο, ενώ το 2000 διεκδίκησε την υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ με το κόμμα των Πράσινων, αλλά έχασε από τον Ραλφ Νέιντερ.

