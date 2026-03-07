search
07.03.2026
07.03.2026

Red Hot Chili Peppers: Νέο ντοκιμαντέρ εστιάζει στον αείμνηστο κιθαρίστα, Χίλελ Σλόβακ

07.03.2026 12:11
red_hot

Νέο ντοκιμαντέρ για τους Red Hot Chili Peppers τοποθετεί τον αείμνηστο κιθαρίστα του συγκροτήματος Χίλελ Σλόβακ στο επίκεντρο των πρώτων χρόνων της μπάντας.

Σε σκηνοθεσία του Μπεν Φέλντμαν, το ντοκιμαντέρ μέσα από συνεντεύξεις με τα μέλη του συγκροτήματος Flea, Άντονι Κίντις και Τζον Φρουσιάντε, μαζί με άλλους που βρίσκονταν κοντά στον Σλόβακ εξερευνά τις πρώτες μέρες του συγκροτήματος στη μουσική σκηνή του Λος Άντζελες και τον «βαθύ δεσμό της παιδικής τους φιλίας».

Παρά τη συμμετοχή των μελών του συγκροτήματος οι Chili Peppers αποστασιοποιήθηκαν πρόσφατα από το ντοκιμαντέρ λέγοντας: «Δεν είχαμε καμία σχέση με αυτό δημιουργικά. Δεν έχουμε κάνει ακόμη ντοκιμαντέρ για τους Red Hot Chili Peppers».

Ο Σλόβακ δεν ήταν μια υποσημείωση στην τελική πολυπλατινένια πορεία του συγκροτήματος – βοήθησε στη διαμόρφωση του πρώιμου funk-rock DNA των Chili Peppers- και η ταινία αντιμετωπίζει τον ρόλο του στην ιστορία της μπάντας ως δημιουργική μηχανή και ως συναισθηματικό τεκτονικό ρήγμα.

Εκτός από την επανεξέταση των πρώτων περιοδειών του συγκροτήματος και του οικοσυστήματος του Λος Άντζελες, την εποχή του δημιουργήθηκα η ταινία προβάλει τη συμμετοχή του Σλόβακ στα πρώτα άλμπουμ του συγκροτήματος, όπως των Freaky Styley και The Uplift Mofo Party Plan.

Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel» που θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο SXSW στις 13 Μαρτίου.

